https://uz.sputniknews.ru/20210820/agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-demontirovalo-svyshe-1300-reklamnyx-vyvesok-20172050.html

Агентство по защите прав потребителей демонтировало свыше 1300 рекламных вывесок

Агентство по защите прав потребителей демонтировало свыше 1300 рекламных вывесок

По данным АЗПП, владельцы подобных самодельных билбордов нарушают сразу несколько законодательных актов. В частности, закон “О рекламе” и постановление Кабмина... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T18:02+0500

2021-08-20T18:02+0500

2021-08-20T18:02+0500

общество

узбекистан

реклама

деревья

природа

агентство по защите прав потребителей

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей (АЗПП) в этом году демонтировало более 1300 рекламных вывесок, незаконно установленных на деревьях.По данным АЗПП, владельцы подобных самодельных билбордов таким образом нарушают сразу несколько законодательных актов.В частности, согласно закону “О рекламе” запрещается размещать такого рода вывески на объектах материального культурного наследия, на дорожных знаках и светофорах, на их опорах или на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования движения, а также путем уничтожения зеленых насаждений и нарушения элементов благоустройства прилегающей территории.Постановлением же Кабмина от 20 февраля 2020 года “О регулировании рынка наружной рекламы” и вовсе прямо указано, что размещение объектов (конструкций) внешней рекламы на деревьях не допускается.В связи с этим, Агентство направило письмо Ташкентскому городскому управлению Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды с требованием устранить незаконные и самовольные рекламные объявления, причиняющие вред окружающей среде, говорится в сообщении АЗПП.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/kakie-torgovye-seti-lidiruyut-po-kolichestvu-jalob-potrebiteley---agentstvo--18805616.html

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узбекистан, реклама, деревья, природа, агентство по защите прав потребителей