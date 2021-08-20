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Банки Узбекистана в 2022-м выпустят евробонды на $470 млн в нацвалюте — Мирзиёев
Банки Узбекистана в 2022-м выпустят евробонды на $470 млн в нацвалюте — Мирзиёев
Повышение курса доллара или евро отныне не вызовет дополнительных проблем или дополнительных затрат для предпринимателя, заверил узбекский лидер. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T13:08+0500
2021-08-20T13:29+0500
экономика
узбекистан
экономика
банки
евробонды
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Банки Узбекистана в 2022 году в рамках дедолларизации экономики выпустят еврооблигации в национальной валюте на 5 триллиона сумов (470 миллионов долларов).Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.Глава государства в пятницу проводит Открытый диалог с предпринимателями страны. Мероприятие проходит во Дворце форумов в Ташкенте.Цель встречи — обсудить меры по поддержке бизнеса, выработать решения системных проблем, рассмотреть предложения предпринимателей.Президент сообщил, что с 1 октября в рамках соглашения между шестью тысячами предпринимателей и коммерческими банками в национальную валюту будет проконвертировано около 1 миллиарда долларов кредитов. Кроме того, при Министерстве финансов создадут компанию по управлению валютным риском, которая будет заниматься вопросами конвертации привлеченных банками средств в иностранной валюте в сумы."Повышение курса доллара или евро отныне не вызовет дополнительных проблем или дополнительных затрат для предпринимателя", — отметил узбекский лидер.По оценке Мирзиёева, данный механизм позволит коммерческим банкам Узбекистана накапливать дополнительные долгосрочные ресурсы в национальной валюте, в среднем на 30-40 триллионов сумов (около 3-4 миллиарда долларов) ежегодно. В начале августа президент на совещании по вопросам развития сферы предпринимательства в стране дал указания по привлечению в экономику долгосрочных ресурсов и снижению уровня ее долларизации.
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Uzbekistan-planiruet-vypustit-evrobondy-na-700-mln-v-2021-godu-15478502.html
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узбекистан, экономика, банки, евробонды

Банки Узбекистана в 2022-м выпустят евробонды на $470 млн в нацвалюте — Мирзиёев

13:08 20.08.2021 (обновлено: 13:29 20.08.2021)
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© Pexels / Karolina GrabowskaАмериканская валюта
Американская валюта - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Pexels / Karolina Grabowska
Повышение курса доллара или евро отныне не вызовет дополнительных проблем или дополнительных затрат для предпринимателя, заверил узбекский лидер.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Банки Узбекистана в 2022 году в рамках дедолларизации экономики выпустят еврооблигации в национальной валюте на 5 триллиона сумов (470 миллионов долларов).
Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.
Глава государства в пятницу проводит Открытый диалог с предпринимателями страны. Мероприятие проходит во Дворце форумов в Ташкенте.
Цель встречи — обсудить меры по поддержке бизнеса, выработать решения системных проблем, рассмотреть предложения предпринимателей.
"В следующем году банки выпустят на международных финансовых рынках еврооблигации в национальной валюте на сумму 5 триллиона сумов", — сказал Мирзиёев.
Президент сообщил, что с 1 октября в рамках соглашения между шестью тысячами предпринимателей и коммерческими банками в национальную валюту будет проконвертировано около 1 миллиарда долларов кредитов.
Кроме того, при Министерстве финансов создадут компанию по управлению валютным риском, которая будет заниматься вопросами конвертации привлеченных банками средств в иностранной валюте в сумы.
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"Повышение курса доллара или евро отныне не вызовет дополнительных проблем или дополнительных затрат для предпринимателя", — отметил узбекский лидер.
По оценке Мирзиёева, данный механизм позволит коммерческим банкам Узбекистана накапливать дополнительные долгосрочные ресурсы в национальной валюте, в среднем на 30-40 триллионов сумов (около 3-4 миллиарда долларов) ежегодно.
"Благодаря этому предприниматели смогут получить долгосрочные кредиты в национальной валюте и минимум на 5% дешевле текущих ставок", — добавил глава государства.
В начале августа президент на совещании по вопросам развития сферы предпринимательства в стране дал указания по привлечению в экономику долгосрочных ресурсов и снижению уровня ее долларизации.
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