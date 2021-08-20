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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/dvux-letchikov-sbitogo-v-uzbekistane-borta-afganskix-vvs-pereveli-iz-reanimatsii-20166482.html
Двух летчиков сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС перевели из реанимации
Двух летчиков сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС перевели из реанимации
В воскресенье силы ПВО ВВС РУз пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T13:43+0500
2021-08-20T14:01+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
крушение самолета
термез
самолет
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Двух летчиков самолета афганских ВВС, сбитого в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, перевели из реанимации.Пострадавшие находятся в сознании.Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).По его словам, на данный момент летчики находятся в состоянии средней степени тяжести.По данным Минобороны Узбекистана, 15 августа силы ПВО ВВС республики пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным бортом.Самолет потерпел крушение на территории Шерабадского района Сурхандарьинской области — на границе с Афганистаном.Пилоты успели катапультироваться и были доставлены в реанимацию в клинику в Термез.Ранее сотрудник администрации Термеза проинформировал о том, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана.МИД Узбекистана также сообщил, что 14 августа 84 афганских военнослужащих пересекли границу с РУз и обратилась за помощью — им оказали медпомощь, предоставили питание и организовали временное размещение.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html
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афганистан, крушение самолета, термез, самолет, радикальное движение "талибан"

Двух летчиков сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС перевели из реанимации

13:43 20.08.2021 (обновлено: 14:01 20.08.2021)
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© AFP / TEMUR ISMAILOVУзбеко-афганская граница в районе Термеза
Узбеко-афганская граница в районе Термеза - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© AFP / TEMUR ISMAILOV
В воскресенье силы ПВО ВВС РУз пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Двух летчиков самолета афганских ВВС, сбитого в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, перевели из реанимации.
Пострадавшие находятся в сознании.
Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

"Их состояние улучшилось, они переведены из реанимации в травматологическое отделение, оба находятся в сознании", — сказал сотрудник медучреждения.

По его словам, на данный момент летчики находятся в состоянии средней степени тяжести.
По данным Минобороны Узбекистана, 15 августа силы ПВО ВВС республики пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным бортом.
Самолет потерпел крушение на территории Шерабадского района Сурхандарьинской области — на границе с Афганистаном.
Пилоты успели катапультироваться и были доставлены в реанимацию в клинику в Термез.
Ранее сотрудник администрации Термеза проинформировал о том, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана.
МИД Узбекистана также сообщил, что 14 августа 84 афганских военнослужащих пересекли границу с РУз и обратилась за помощью — им оказали медпомощь, предоставили питание и организовали временное размещение.
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Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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