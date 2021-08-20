https://uz.sputniknews.ru/20210820/dvux-letchikov-sbitogo-v-uzbekistane-borta-afganskix-vvs-pereveli-iz-reanimatsii-20166482.html

Двух летчиков сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС перевели из реанимации

Двух летчиков сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС перевели из реанимации

В воскресенье силы ПВО ВВС РУз пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T13:43+0500

2021-08-20T13:43+0500

2021-08-20T14:01+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

крушение самолета

термез

самолет

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Двух летчиков самолета афганских ВВС, сбитого в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, перевели из реанимации.Пострадавшие находятся в сознании.Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).По его словам, на данный момент летчики находятся в состоянии средней степени тяжести.По данным Минобороны Узбекистана, 15 августа силы ПВО ВВС республики пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным бортом.Самолет потерпел крушение на территории Шерабадского района Сурхандарьинской области — на границе с Афганистаном.Пилоты успели катапультироваться и были доставлены в реанимацию в клинику в Термез.Ранее сотрудник администрации Термеза проинформировал о том, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана.МИД Узбекистана также сообщил, что 14 августа 84 афганских военнослужащих пересекли границу с РУз и обратилась за помощью — им оказали медпомощь, предоставили питание и организовали временное размещение.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html

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афганистан, крушение самолета, термез, самолет, радикальное движение "талибан"