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Горе-отец, из-за которого сын не ходил в школу, лишен прав
Горе-отец, из-за которого сын не ходил в школу, лишен прав
Узбекистанец не давал разрешения зарегистрировать сына в Турции, из-за чего школьник не мог получать образование. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T17:09+0500
2021-08-20T17:11+0500
общество
узбекистан
омбудсмен
уполномоченный по правам ребенка
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. С помощью Уполномоченного по правам ребенка разрешился конфликт, в результате которого 8-летний гражданин Узбекистана не мог попасть в школу.Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, родители ребенка с 2015 года вместе не живут: отец нелегально сбежал в Россию, а мать вышла замуж за гражданина Турции и переехала с сыном к новому мужу.В конфликт между супругами вмешался детский омбудсмен. Как выяснилось, горе-отец 7 лет не виделся с ребенком и не интересовался им, а сумма задолженности по алиментам перевалила за 50 миллионов сумов. Разрешение же на регистрацию сына в Турции он дать отказывался из-за неприязни к бывшей жене.Дело о лишении отцовства дошло до Верховного суда. После представления в суд отчета уполномоченного по правам ребенка и участия представителя омбудсмена в надзорной инстанции сбежавший отец был лишен родительских прав. Юный узбекистанец получил регистрацию и теперь сможет ходить в школу.Институт детского омбудсмена официально учрежден в Узбекистане 12 августа. До этого детский правозащитник был заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека. С февраля 2020 года эту должность занимает Алия Юнусова.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/detskie-ombudsmeny-rossii-i-uzbekistana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-19951357.html
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узбекистан, омбудсмен, уполномоченный по правам ребенка

Горе-отец, из-за которого сын не ходил в школу, лишен прав

17:09 20.08.2021 (обновлено: 17:11 20.08.2021)
381
© МНОРебенок
Ребенок - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© МНО
Узбекистанец не давал разрешения зарегистрировать сына в Турции, из-за чего школьник не мог получать образование.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. С помощью Уполномоченного по правам ребенка разрешился конфликт, в результате которого 8-летний гражданин Узбекистана не мог попасть в школу.
Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, родители ребенка с 2015 года вместе не живут: отец нелегально сбежал в Россию, а мать вышла замуж за гражданина Турции и переехала с сыном к новому мужу.

"В Турции есть все условия для жизни ребенка, но турецкое законодательство предусматривает, что несовершеннолетние граждане зарубежных стран должны иметь разрешение родителей для законной регистрации. Только с этого разрешения ребенок может получить образование в школе. Однако бывший отец ребенка не дал разрешения", — уточняет пресс-служба.

В конфликт между супругами вмешался детский омбудсмен. Как выяснилось, горе-отец 7 лет не виделся с ребенком и не интересовался им, а сумма задолженности по алиментам перевалила за 50 миллионов сумов. Разрешение же на регистрацию сына в Турции он дать отказывался из-за неприязни к бывшей жене.
Дело о лишении отцовства дошло до Верховного суда. После представления в суд отчета уполномоченного по правам ребенка и участия представителя омбудсмена в надзорной инстанции сбежавший отец был лишен родительских прав. Юный узбекистанец получил регистрацию и теперь сможет ходить в школу.
Институт детского омбудсмена официально учрежден в Узбекистане 12 августа. До этого детский правозащитник был заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека. С февраля 2020 года эту должность занимает Алия Юнусова.
Алия Юнусова - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
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4 августа, 19:25
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