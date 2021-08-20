https://uz.sputniknews.ru/20210820/gore-otets-iz-za-kotorogo-syn-ne-xodil-v-shkolu-lishen-prav-20170753.html

Горе-отец, из-за которого сын не ходил в школу, лишен прав

Горе-отец, из-за которого сын не ходил в школу, лишен прав

Узбекистанец не давал разрешения зарегистрировать сына в Турции, из-за чего школьник не мог получать образование. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T17:09+0500

2021-08-20T17:09+0500

2021-08-20T17:11+0500

общество

узбекистан

омбудсмен

уполномоченный по правам ребенка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0e/14967212_0:53:1201:728_1920x0_80_0_0_b1e65fe9096f833a3559cc3495e3f48d.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. С помощью Уполномоченного по правам ребенка разрешился конфликт, в результате которого 8-летний гражданин Узбекистана не мог попасть в школу.Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, родители ребенка с 2015 года вместе не живут: отец нелегально сбежал в Россию, а мать вышла замуж за гражданина Турции и переехала с сыном к новому мужу.В конфликт между супругами вмешался детский омбудсмен. Как выяснилось, горе-отец 7 лет не виделся с ребенком и не интересовался им, а сумма задолженности по алиментам перевалила за 50 миллионов сумов. Разрешение же на регистрацию сына в Турции он дать отказывался из-за неприязни к бывшей жене.Дело о лишении отцовства дошло до Верховного суда. После представления в суд отчета уполномоченного по правам ребенка и участия представителя омбудсмена в надзорной инстанции сбежавший отец был лишен родительских прав. Юный узбекистанец получил регистрацию и теперь сможет ходить в школу.Институт детского омбудсмена официально учрежден в Узбекистане 12 августа. До этого детский правозащитник был заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека. С февраля 2020 года эту должность занимает Алия Юнусова.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/detskie-ombudsmeny-rossii-i-uzbekistana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-19951357.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, омбудсмен, уполномоченный по правам ребенка