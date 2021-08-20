https://uz.sputniknews.ru/20210820/importiruy-avto--poluchi-lgotu-uzbekistan-podderjal-svoix-gruzoperevozchikov-20162439.html
Импортируй авто — получи льготу: Узбекистан поддержал своих грузоперевозчиков
Импортируй авто — получи льготу: Узбекистан поддержал своих грузоперевозчиков
Установлены нулевые таможенные ставки (а также отмена сертификации) для отдельных видов грузового транспорта. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T11:12+0500
2021-08-20T11:12+0500
2021-08-20T11:17+0500
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Узбекские грузоперевозчики получили льготы при импорте автотранспорта. Это предусмотрено постановлением президента страны "О дополнительных мерах по поддержке перевозчиков грузов автомобильным транспортом".Власти поставили цель — обновить и модернизировать парк автотранспорта субъектов предпринимательства, занятых в сфере наземных грузоперевозок.Это позволит также создать благоприятную конкурентную среду для отечественных грузоперевозчиков.Для следующих видов транспорта (с момента выпуска которых прошло не более 7 лет) применяются нулевые ставки таможенной пошлины, утилизационного и автотранспортного сборов за приобретение автомобилей при импорте в Узбекистан:Данные меры будут действовать до 1 января 2025 года.Также до этого периода освобождаются от обязательной сертификации при импорте следующие виды транспортных средств, произведенных в странах ЕС (с момента выпуска которых прошло не более 7 лет):За 2020 год объем международных перевозок грузов Узбекистана составил 47,1 миллиона тонн, из них: экспорт — 13,3 миллиона тонн, импорт — 24,7 миллиона тонн, транзит — 9,1 миллиона тонн.В настоящее время разрабатывается "Стратегия развития транспортной системы Республики Узбекистан до 2035 года", которая предусматривает создание условий для роста объемов и качества грузовых перевозок.
https://uz.sputniknews.ru/20210302/Gruzoperevozchiki-iz-RUz-rasskazali-ob-uschemlenii-prav-na-belorusskoy-granitse-16113546.html
https://uz.sputniknews.ru/20210114/V-Uzbekistane-zarabotala-sistema-elektronnykh-nakladnykh-v-gruzoperevozkakh-15788530.html
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узбекистан, торговля, транспорт, груз, грузоперевозки, импорт, таможня
Импортируй авто — получи льготу: Узбекистан поддержал своих грузоперевозчиков
11:12 20.08.2021 (обновлено: 11:17 20.08.2021)
Установлены нулевые таможенные ставки (а также отмена сертификации) для отдельных видов грузового транспорта.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Узбекские грузоперевозчики получили льготы при импорте автотранспорта. Это предусмотрено постановлением
президента страны "О дополнительных мерах по поддержке перевозчиков грузов автомобильным транспортом".
Власти поставили цель — обновить и модернизировать парк автотранспорта субъектов предпринимательства, занятых в сфере наземных грузоперевозок.
Это позволит также создать благоприятную конкурентную среду для отечественных грузоперевозчиков.
Для следующих видов транспорта (с момента выпуска которых прошло не более 7 лет) применяются нулевые ставки таможенной пошлины, утилизационного и автотранспортного сборов за приобретение автомобилей при импорте в Узбекистан:
автотранспортные средства (коды ТН ВЭД 8701 20, 8704 22 (за исключением самосвалов)), соответствующие требованиям экологического класса "Евро-5" и выше;
прицепы и полуприцепы (коды ТН ВЭД 8716 31, 8716 39).
Данные меры будут действовать до 1 января 2025 года.
Также до этого периода освобождаются от обязательной сертификации при импорте следующие виды транспортных средств, произведенных в странах ЕС (с момента выпуска которых прошло не более 7 лет):
грузовые и специальные автотранспортные средства, соответствующие требованиям экологического класса "Евро-5" и выше;
прицепы и полуприцепы, используемые для перевозки грузов автомобильным транспортом.
За 2020 год объем международных перевозок грузов Узбекистана составил 47,1 миллиона тонн, из них: экспорт — 13,3 миллиона тонн, импорт — 24,7 миллиона тонн, транзит — 9,1 миллиона тонн.
В настоящее время разрабатывается "Стратегия развития транспортной системы Республики Узбекистан до 2035 года", которая предусматривает создание условий для роста объемов и качества грузовых перевозок.