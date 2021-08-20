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На АрМИ провели жеребьевку нового конкурса — узбекистанцы имеют все шансы на победу
На АрМИ провели жеребьевку нового конкурса — узбекистанцы имеют все шансы на победу
В парке культуры "Патриот" в Подмосковье определились с очередностью выступлений конкурсантов в новой дисциплине "Армия культуры". Соревнования артистов... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T21:58+0500
2021-08-20T21:58+0500
культура
узбекистан
культура
армейские международные игры
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ прошла жеребьевка команд-участниц Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры", сообщает пресс-центр АрМИ.Всего в новой дисциплине за медали поборются 180 участников из 20 стран: Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Лаоса, Мали, Мьянмы, России, Сербии, Сирии, Узбекистана, Буркина-Фасо и Шри-Ланки.Очередность выступления определили необычным опытом — барабан с номерами изготовили в виде танка.Учитывая богатые традиции узбекских вооруженных сил, команда республики вполне может претендовать на подиум в дебютном для АрМИ конкурсе.Очередные Международные Армейские игры пройдут с 22 августа по 1 сентября 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/delegatsiya-uzbekistana-pribyla-v-novosibirsk-dlya-uchastiya-v-armi-2021-20087180.html
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узбекистан, культура, армейские международные игры

На АрМИ провели жеребьевку нового конкурса — узбекистанцы имеют все шансы на победу

21:58 20.08.2021
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© Пресс-центр Армейский международных игр 2021Жеребьевка конкурса "Армия культуры" на АрМИ-2021
Жеребьевка конкурса Армия культуры на АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Пресс-центр Армейский международных игр 2021
В парке культуры "Патриот" в Подмосковье определились с очередностью выступлений конкурсантов в новой дисциплине "Армия культуры". Соревнования артистов, музыкантов и танцоров в погонах проходят в рамках АрМИ впервые.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ прошла жеребьевка команд-участниц Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры", сообщает пресс-центр АрМИ.
Всего в новой дисциплине за медали поборются 180 участников из 20 стран: Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Лаоса, Мали, Мьянмы, России, Сербии, Сирии, Узбекистана, Буркина-Фасо и Шри-Ланки.
Военные из Узбекистана прибыли в Новосибирск для участие в одном из конкурсов АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
Видео
Делегация Узбекистана прибыла в Новосибирск для участия в АрМИ-2021
15 августа, 19:34
3375
Очередность выступления определили необычным опытом — барабан с номерами изготовили в виде танка.
© Пресс-центр Армейский международных игр 2021Жеребьевка конкурса "Армия культуры" на АрМИ-2021
Жеребьевка конкурса Армия культуры на АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Жеребьевка конкурса "Армия культуры" на АрМИ-2021
© Пресс-центр Армейский международных игр 2021
Участники будут состязаться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий".
Учитывая богатые традиции узбекских вооруженных сил, команда республики вполне может претендовать на подиум в дебютном для АрМИ конкурсе.
Очередные Международные Армейские игры пройдут с 22 августа по 1 сентября 2021 года.
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