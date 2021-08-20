https://uz.sputniknews.ru/20210820/reys-aviakompanii-uzairways-iz-tashkenta-v-pakistan-obletel-afganistan-20169463.html
Рейс авиакомпании UzAirways из Ташкента в Пакистан облетел Афганистан
Рейс авиакомпании UzAirways из Ташкента в Пакистан облетел Афганистан
В результате время полета выросло с двух до почти четырех часов. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T16:07+0500
2021-08-20T16:07+0500
2021-08-20T17:28+0500
общество
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пакистан
авиакомпания uzbekistan airways
афганистан
рейс
самолет
uzairways
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways изменила маршрут своих рейсов в Пакистан и облетает Афганистан через Иран.Об этом РИА Новости сообщил представитель авиаперевозчика.Во вторник UzAirways выполнила рейс "Ташкент — Дели — Ташкент" через Иран, облетая воздушное пространство Афганистана из-за ситуации в этой стране. По данным Telegram-канала "Новости Ташкентского неба", в пятницу самолет Boeing 787 выполнил рейс "Ташкент — Лахор — Ташкент" также в обход воздушного пространства Афганистана — через Иран. В результате время полета выросло с двух до почти четырех часов.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html
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ташкент, пакистан, авиакомпания uzbekistan airways, афганистан, рейс, самолет, uzairways, радикальное движение "талибан"
Рейс авиакомпании UzAirways из Ташкента в Пакистан облетел Афганистан
16:07 20.08.2021 (обновлено: 17:28 20.08.2021)
В результате время полета выросло с двух до почти четырех часов.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways изменила маршрут своих рейсов в Пакистан и облетает Афганистан через Иран.
Об этом РИА Новости
сообщил представитель авиаперевозчика.
Во вторник UzAirways выполнила рейс "Ташкент — Дели — Ташкент" через Иран, облетая воздушное пространство Афганистана из-за ситуации в этой стране.
По данным Telegram-канала "Новости Ташкентского неба", в пятницу самолет Boeing 787 выполнил рейс "Ташкент — Лахор — Ташкент" также в обход воздушного пространства Афганистана — через Иран.
В результате время полета выросло с двух до почти четырех часов.
"Принято решение по рейсу "Ташкент — Лахор" также облететь Афганистан", — сказал в пятницу представитель авиакомпании.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран