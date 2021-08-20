https://uz.sputniknews.ru/20210820/skoraya-obslujila-okolo-55-milliona-vyzovov-za-polgoda-20169897.html
"Скорая" обслужила около 5,5 миллиона вызовов за полгода
"Скорая" обслужила около 5,5 миллиона вызовов за полгода
Количество ложных звонков в службу "103" уменьшилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T16:22+0500
2021-08-20T16:22+0500
2021-08-20T16:48+0500
общество
узбекистан
ташкент
скорая помощь
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. За первое полугодие 2021-го служба экстренной медицинской помощи получила около 5,5 миллиона звонков, сообщает пресс-служба Минздрава.Это почти на 50 тысяч звонков больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Ферганской (701 838), Андижанской областях (638 640) и городе Ташкенте (514 409).Только за прошедший месяц в службу по всей стране поступило больше 1,3 миллиона звонков.При этом около 28 тысяч обращений оказались неэффективными: это ложные звонки, случаи, когда, не дождавшись "скорой", пациенты уезжали в больницу самостоятельно, либо когда не удалось найти названный пациентом адрес.В результате информационной кампании в этом году количество ложных звонков уменьшилось почти в 1,5 раза: 2 907 ложных вызовов во втором квартале 2021-го по сравнению с 4 658 за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава.За день в ташкентскую службу "103" поступает около 3,5 тысячи звонков. В call-центре действует автоматизированная система, каждый вызов фиксируется в базе данных. Почти трехмиллионное население столицы обслуживают 203 бригады врачей. А по всей республике работает около 2 800 спецмашин.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-peredala-uzbekistanu-20-sovremennyx-avtomobiley-skoroy-pomoschi-18168435.html
https://uz.sputniknews.ru/20210130/Skolko-karet-skoroy-pomoschi-gotovy-vyezzhat-na-vyzov---otvet-Minzdrava-15900850.html
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узбекистан, ташкент, скорая помощь
"Скорая" обслужила около 5,5 миллиона вызовов за полгода
16:22 20.08.2021 (обновлено: 16:48 20.08.2021)
Количество ложных звонков в службу "103" уменьшилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
За первое полугодие 2021-го служба экстренной медицинской помощи получила около 5,5 миллиона звонков, сообщает
пресс-служба Минздрава.
Это почти на 50 тысяч звонков больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Ферганской (701 838), Андижанской областях (638 640) и городе Ташкенте (514 409).
Только за прошедший месяц в службу по всей стране поступило больше 1,3 миллиона звонков.
При этом около 28 тысяч обращений оказались неэффективными: это ложные звонки, случаи, когда, не дождавшись "скорой", пациенты уезжали в больницу самостоятельно, либо когда не удалось найти названный пациентом адрес.
В результате информационной кампании в этом году количество ложных звонков уменьшилось почти в 1,5 раза: 2 907 ложных вызовов во втором квартале 2021-го по сравнению с 4 658 за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава.
За день в ташкентскую службу "103" поступает около 3,5 тысячи звонков. В call-центре действует автоматизированная система, каждый вызов фиксируется в базе данных. Почти трехмиллионное население столицы обслуживают 203 бригады врачей. А по всей республике работает около 2 800 спецмашин.