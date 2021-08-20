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Туберкулез, паратиф, чума – что планировала использовать Япония против СССР
Туберкулез, паратиф, чума – что планировала использовать Япония против СССР
В марте 1945 года Япония готовилась к бактериологической войне с Советским Союзом, свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T13:58+0500
2021-08-20T14:26+0500
в мире
ссср
япония
вторая мировая война
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Захватив Манчжурию в августе 1945 года, СССР спас мир от новой войны – биологической. Это следует из архивных документов, впервые рассекреченных ФСБ, сообщает РИА Новости.Раскрытые архивные материалы включают в себя протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады и бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами).Их признательные показания, данные в 1949-1950 годах, касаются деятельности спецотряда 731, занимавшегося разработкой химического и бактериологического оружия. В частности, военные медики работали с возбудителями чумы, туберкулеза, паратифа, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены и других заболеваний.Бактериологическое оружие разрабатывалось как решающее средство в планируемой войне с СССР, вспоминают разработчики.Была разработана даже специальная бактериологическая бомба: корпус ее был сделан из керамики, начиненной чумными блохами. Снаряд планировалось взорвать на территории Советского Союза в 1944 году в 50-100 метрах над землей, чтобы обеспечить максимальную площадь поражения.Действие возбудителей испытывалось на живых людях, включая советских военнопленных. Часть из них поступила из соседнего концлагеря "Хогоин". "Помимо 40 человек, направленных в отряд 731, я должен был направить еще четырех человек… Но так как эти лица по своим специальностям мне были нужны в лагере "Хогоин", я их временно оставил на месте", — говорил начальник концлагеря Иосио Иидзима на допросах в июне 1948 года.Эти четыре человека были также умерщвлены после капитуляции Японии. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего в лаборатории умерло от трех до десяти тысяч подопытных.В годы Второй мировой войны Япония была союзником гитлеровской Германии и активно вела диверсионную деятельность против СССР, несмотря на договоренности о нейтралитете.Имея доказательства подготовки Японией к бактериологической войне, девятого мая 1945 года СССР начал Дальневосточную кампанию. Она включала три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Император Хирохито объявил безоговорочную капитуляцию Японии 15 августа. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Судебный процесс над японскими военными прошел в 1949-1950 годах в Хабаровске. Главный фигурант процесса — Ямада — и Сеэй Ямамото приговорены к 25 годам лагерей — высшей мере наказания в СССР в то время. Начальник отряда 731, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания, сбежав в США. Умер он в 1959-м в Японии.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/mify-i-legendy-vtoroy-mirovoy-voyny-19343031.html
https://uz.sputniknews.ru/20200806/Tolko-preodolev-travmu-Khirosimy-Yaponiya-dogovoritsya-s-Rossiey-po-Kurilam-14717091.html
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ссср, япония, вторая мировая война

Туберкулез, паратиф, чума – что планировала использовать Япония против СССР

13:58 20.08.2021 (обновлено: 14:26 20.08.2021)
462
© Sputnik / Израиль ОзерскийСоветско-японская война
Советско-японская война - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Израиль Озерский
В марте 1945 года Япония готовилась к бактериологической войне с Советским Союзом, свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Захватив Манчжурию в августе 1945 года, СССР спас мир от новой войны – биологической. Это следует из архивных документов, впервые рассекреченных ФСБ, сообщает РИА Новости.
Раскрытые архивные материалы включают в себя протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады и бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами).
© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году. - Sputnik Узбекистан
1/3
© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году. - Sputnik Узбекистан
2/3
© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году. - Sputnik Узбекистан
3/3
© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

1/3
© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

2/3
© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

3/3
© ФСБ РФ

Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году.

Их признательные показания, данные в 1949-1950 годах, касаются деятельности спецотряда 731, занимавшегося разработкой химического и бактериологического оружия. В частности, военные медики работали с возбудителями чумы, туберкулеза, паратифа, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены и других заболеваний.

"Помню, что в ноябре 1944 года, во время одного из докладов генерала Китано относительно действия чумных блох, он показал мне кинофильм о развитии процесса заболевания человека, зараженного чумой", — рассказывал Ямада.

Бактериологическое оружие разрабатывалось как решающее средство в планируемой войне с СССР, вспоминают разработчики.
"Все исследования с бактериями туберкулеза и паратифа "В", которые проводил лично я … проводились в целях применения их как оружия в войне против Советского Союза, которая, как мне было известно из рассказов капитана Симидзу и других военных чиновников 731 отряда, которые присутствовали в марте 1945 года на совещании, проводимом (начальником отряда) генералом Исии, должна начаться в июне месяце 1945 года", — рассказал на допросе Ямамото.
Была разработана даже специальная бактериологическая бомба: корпус ее был сделан из керамики, начиненной чумными блохами. Снаряд планировалось взорвать на территории Советского Союза в 1944 году в 50-100 метрах над землей, чтобы обеспечить максимальную площадь поражения.
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Действие возбудителей испытывалось на живых людях, включая советских военнопленных. Часть из них поступила из соседнего концлагеря "Хогоин". "Помимо 40 человек, направленных в отряд 731, я должен был направить еще четырех человек… Но так как эти лица по своим специальностям мне были нужны в лагере "Хогоин", я их временно оставил на месте", — говорил начальник концлагеря Иосио Иидзима на допросах в июне 1948 года.
Эти четыре человека были также умерщвлены после капитуляции Японии. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего в лаборатории умерло от трех до десяти тысяч подопытных.
В годы Второй мировой войны Япония была союзником гитлеровской Германии и активно вела диверсионную деятельность против СССР, несмотря на договоренности о нейтралитете.
Имея доказательства подготовки Японией к бактериологической войне, девятого мая 1945 года СССР начал Дальневосточную кампанию. Она включала три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Император Хирохито объявил безоговорочную капитуляцию Японии 15 августа. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
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Судебный процесс над японскими военными прошел в 1949-1950 годах в Хабаровске. Главный фигурант процесса — Ямада — и Сеэй Ямамото приговорены к 25 годам лагерей — высшей мере наказания в СССР в то время. Начальник отряда 731, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания, сбежав в США. Умер он в 1959-м в Японии.
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