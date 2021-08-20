https://uz.sputniknews.ru/20210820/tuberkulez-paratif-chuma--chto-planirovala-ispolzovat-yaponiya-protiv-sssr-20166238.html

Туберкулез, паратиф, чума – что планировала использовать Япония против СССР

Туберкулез, паратиф, чума – что планировала использовать Япония против СССР

В марте 1945 года Япония готовилась к бактериологической войне с Советским Союзом, свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T13:58+0500

2021-08-20T13:58+0500

2021-08-20T14:26+0500

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вторая мировая война

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Захватив Манчжурию в августе 1945 года, СССР спас мир от новой войны – биологической. Это следует из архивных документов, впервые рассекреченных ФСБ, сообщает РИА Новости.Раскрытые архивные материалы включают в себя протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады и бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами).Их признательные показания, данные в 1949-1950 годах, касаются деятельности спецотряда 731, занимавшегося разработкой химического и бактериологического оружия. В частности, военные медики работали с возбудителями чумы, туберкулеза, паратифа, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены и других заболеваний.Бактериологическое оружие разрабатывалось как решающее средство в планируемой войне с СССР, вспоминают разработчики.Была разработана даже специальная бактериологическая бомба: корпус ее был сделан из керамики, начиненной чумными блохами. Снаряд планировалось взорвать на территории Советского Союза в 1944 году в 50-100 метрах над землей, чтобы обеспечить максимальную площадь поражения.Действие возбудителей испытывалось на живых людях, включая советских военнопленных. Часть из них поступила из соседнего концлагеря "Хогоин". "Помимо 40 человек, направленных в отряд 731, я должен был направить еще четырех человек… Но так как эти лица по своим специальностям мне были нужны в лагере "Хогоин", я их временно оставил на месте", — говорил начальник концлагеря Иосио Иидзима на допросах в июне 1948 года.Эти четыре человека были также умерщвлены после капитуляции Японии. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего в лаборатории умерло от трех до десяти тысяч подопытных.В годы Второй мировой войны Япония была союзником гитлеровской Германии и активно вела диверсионную деятельность против СССР, несмотря на договоренности о нейтралитете.Имея доказательства подготовки Японией к бактериологической войне, девятого мая 1945 года СССР начал Дальневосточную кампанию. Она включала три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Император Хирохито объявил безоговорочную капитуляцию Японии 15 августа. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Судебный процесс над японскими военными прошел в 1949-1950 годах в Хабаровске. Главный фигурант процесса — Ямада — и Сеэй Ямамото приговорены к 25 годам лагерей — высшей мере наказания в СССР в то время. Начальник отряда 731, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания, сбежав в США. Умер он в 1959-м в Японии.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/mify-i-legendy-vtoroy-mirovoy-voyny-19343031.html

https://uz.sputniknews.ru/20200806/Tolko-preodolev-travmu-Khirosimy-Yaponiya-dogovoritsya-s-Rossiey-po-Kurilam-14717091.html

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ссср, япония, вторая мировая война