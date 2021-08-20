Экономика
В Ташкент из Подмосковья отправились пять новых поездов метро
136
© Пресс-служба ТрансмашхолдингВ Ташкент при поддержке ВЭБ.РФ отправлены 20 новых вагонов метро ТМХ
© Пресс-служба Трансмашхолдинг
Современные вагоны, выпущенные Метровагонмашем, выехали 20 августа из России в узбекскую столицу.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Торжественная церемония отправки 20 новых современных вагонов для ташкентского метро состоялась в подмосковных Мытищах. Еще столько же вагонов Ташкент получит до конца года.
Вагоны, из которых сформировали пять поездов, были выпущены на Метровагонмаше – одном из предприятий АО "Трансмашхолдинг", сообщили в Дирекции по внешним связям акционерного общества.
26 декабря 2020, 22:40
7571
Новый подвижной состав был закуплен на средства, выделенные Ташкентскому метрополитену банком ВЭБ.РФ. Кредит в размере 30,4 млн евро был выдан предприятию на 12 лет.
"Сейчас в Узбекистане идет масштабная программа по реконструкции системы общественного транспорта. В ташкентском метро уже курсируют современные составы российского производства – осенью 2019 года при поддержке ВЭБ.РФ Ташкент получил первые пять поездов", подчеркнул заместитель председателя банка Даниил Алгульян.
В 2019 г. ВЭБ.РФ профинансировал поставку в Узбекистан первой партии из 20 вагонов метро.
© Пресс-служба ТрансмашхолдингВ Ташкент при поддержке ВЭБ.РФ отправлены 20 новых вагонов метро ТМХ
В Ташкент при поддержке ВЭБ.РФ отправлены 20 новых вагонов метро ТМХ
© Пресс-служба Трансмашхолдинг
Еще один кредит на 24,4 млн евро сроком на 12 лет ташкентскому метро выдал Росинэксимбанк. Эти средства пойдут на оплату части вагонов и стоимости комплекта запчастей и принадлежностей под страховое покрытие АО "Эксар" (группа РЭЦ).
"Данный конкретный проект – хороший пример, как несколько институтов развития совместно, дополняя и усиливая возможности друг друга позволяют реализовать комплексные проекты и успешно продвигать российские продукты на иностранные рынки", заявила Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.
Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В головном вагоне есть места для инвалидных колясок, во всех вагонах – кондиционеры, сенсорные информационные мониторы, обеззараживатели. С учетом ташкентской погоды, все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные вагоны уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок службы вагонов – 30 лет.
13 июля, 14:28
1303