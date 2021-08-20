https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-tashkent-iz-podmoskovya-otpravilis-pyat-novyx-poezdov-metro-20168922.html

В Ташкент из Подмосковья отправились пять новых поездов метро

В Ташкент из Подмосковья отправились пять новых поездов метро

Современные вагоны, выпущенные Метровагонмашем, выехали 20 августа из России в узбекскую столицу. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T15:46+0500

2021-08-20T15:46+0500

2021-08-20T15:46+0500

экономика

узбекистан

метро

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Торжественная церемония отправки 20 новых современных вагонов для ташкентского метро состоялась в подмосковных Мытищах. Еще столько же вагонов Ташкент получит до конца года.Вагоны, из которых сформировали пять поездов, были выпущены на Метровагонмаше – одном из предприятий АО "Трансмашхолдинг", сообщили в Дирекции по внешним связям акционерного общества.Новый подвижной состав был закуплен на средства, выделенные Ташкентскому метрополитену банком ВЭБ.РФ. Кредит в размере 30,4 млн евро был выдан предприятию на 12 лет.В 2019 г. ВЭБ.РФ профинансировал поставку в Узбекистан первой партии из 20 вагонов метро.Еще один кредит на 24,4 млн евро сроком на 12 лет ташкентскому метро выдал Росинэксимбанк. Эти средства пойдут на оплату части вагонов и стоимости комплекта запчастей и принадлежностей под страховое покрытие АО "Эксар" (группа РЭЦ).Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В головном вагоне есть места для инвалидных колясок, во всех вагонах – кондиционеры, сенсорные информационные мониторы, обеззараживатели. С учетом ташкентской погоды, все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные вагоны уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок службы вагонов – 30 лет.

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