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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210821/bejenka-iz-afganistana-vo-vremya-evakuatsii-v-uzbekistan-rodila-rebenka-20179039.html
Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка
Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка
Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T15:52+0500
2021-08-21T15:52+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
беженцы
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Среди эвакуируемых из Афганистана в Узбекистан беженцев была и беременная женщина. Накануне вечером у нее начались роды, сообщили в пресс-службе Минздрава. Роженицу в экстренном порядке доставили в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца - мальчика весом 3 кг 840 граммов. Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время.В аэропорту, куда выполняются рейсы из Афганистана, организован медицинский центр, в который входят сотрудники медико-санитарно-эпидемиологической службы, а также дежурные бригады станции скорой помощи Ташкента. Людям оказывается медицинская помощь в случае необходимости.В эти дни в связи со сложной обстановкой в Афганистане зарубежные страны эвакуируют своих граждан и афганских беженцев из Кабула через территорию Узбекистана. Для организации этого процесса ряд руководителей государств обратились к Шавкату Мирзиёеву с просьбой о помощи. Сейчас Узбекистан предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, необходимое техническое и логистическое содействие.По этой причине временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/uzbekistan-vernul-vsex-afganskix-bejentsev-obratno-na-ix-rodinu--mid-20175377.html
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узбекистан, афганистан, беженцы

Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка

15:52 21.08.2021
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© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМать с младенцем
Мать с младенцем - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
Перейти в фотобанк
Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Среди эвакуируемых из Афганистана в Узбекистан беженцев была и беременная женщина. Накануне вечером у нее начались роды, сообщили в пресс-службе Минздрава. Роженицу в экстренном порядке доставили в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца - мальчика весом 3 кг 840 граммов.
Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время.
В аэропорту, куда выполняются рейсы из Афганистана, организован медицинский центр, в который входят сотрудники медико-санитарно-эпидемиологической службы, а также дежурные бригады станции скорой помощи Ташкента. Людям оказывается медицинская помощь в случае необходимости.
Узбекско-афганская граница в районе Термеза - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
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Вчера, 21:08
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В эти дни в связи со сложной обстановкой в Афганистане зарубежные страны эвакуируют своих граждан и афганских беженцев из Кабула через территорию Узбекистана. Для организации этого процесса ряд руководителей государств обратились к Шавкату Мирзиёеву с просьбой о помощи. Сейчас Узбекистан предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, необходимое техническое и логистическое содействие.
По этой причине временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.
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