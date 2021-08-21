https://uz.sputniknews.ru/20210821/bejenka-iz-afganistana-vo-vremya-evakuatsii-v-uzbekistan-rodila-rebenka-20179039.html

Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка

Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка

Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T15:52+0500

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2021-08-21T15:52+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Среди эвакуируемых из Афганистана в Узбекистан беженцев была и беременная женщина. Накануне вечером у нее начались роды, сообщили в пресс-службе Минздрава. Роженицу в экстренном порядке доставили в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца - мальчика весом 3 кг 840 граммов. Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время.В аэропорту, куда выполняются рейсы из Афганистана, организован медицинский центр, в который входят сотрудники медико-санитарно-эпидемиологической службы, а также дежурные бригады станции скорой помощи Ташкента. Людям оказывается медицинская помощь в случае необходимости.В эти дни в связи со сложной обстановкой в Афганистане зарубежные страны эвакуируют своих граждан и афганских беженцев из Кабула через территорию Узбекистана. Для организации этого процесса ряд руководителей государств обратились к Шавкату Мирзиёеву с просьбой о помощи. Сейчас Узбекистан предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, необходимое техническое и логистическое содействие.По этой причине временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/uzbekistan-vernul-vsex-afganskix-bejentsev-obratno-na-ix-rodinu--mid-20175377.html

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