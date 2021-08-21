https://uz.sputniknews.ru/20210821/bejenka-iz-afganistana-vo-vremya-evakuatsii-v-uzbekistan-rodila-rebenka-20179039.html
Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка
Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка
Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T15:52+0500
2021-08-21T15:52+0500
2021-08-21T15:52+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/266/44/2664456_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_762e7b66482e2652353c9a77c57fc634.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Среди эвакуируемых из Афганистана в Узбекистан беженцев была и беременная женщина. Накануне вечером у нее начались роды, сообщили в пресс-службе Минздрава. Роженицу в экстренном порядке доставили в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца - мальчика весом 3 кг 840 граммов. Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время.В аэропорту, куда выполняются рейсы из Афганистана, организован медицинский центр, в который входят сотрудники медико-санитарно-эпидемиологической службы, а также дежурные бригады станции скорой помощи Ташкента. Людям оказывается медицинская помощь в случае необходимости.В эти дни в связи со сложной обстановкой в Афганистане зарубежные страны эвакуируют своих граждан и афганских беженцев из Кабула через территорию Узбекистана. Для организации этого процесса ряд руководителей государств обратились к Шавкату Мирзиёеву с просьбой о помощи. Сейчас Узбекистан предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, необходимое техническое и логистическое содействие.По этой причине временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/uzbekistan-vernul-vsex-afganskix-bejentsev-obratno-na-ix-rodinu--mid-20175377.html
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/266/44/2664456_21:0:1146:844_1920x0_80_0_0_a3f30c5026e0577949a39999d8f413d3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, афганистан, беженцы
Беженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка
Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Среди эвакуируемых из Афганистана в Узбекистан беженцев была и беременная женщина. Накануне вечером у нее начались роды, сообщили
в пресс-службе Минздрава. Роженицу в экстренном порядке доставили в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца - мальчика весом 3 кг 840 граммов.
Сейчас ребенок вместе со своей мамой нуждаются в наблюдении специалистов, поэтому решено их оставить в больнице на некоторое время.
В аэропорту, куда выполняются рейсы из Афганистана, организован медицинский центр, в который входят сотрудники медико-санитарно-эпидемиологической службы, а также дежурные бригады станции скорой помощи Ташкента. Людям оказывается медицинская помощь в случае необходимости.
В эти дни в связи со сложной обстановкой в Афганистане зарубежные страны эвакуируют своих граждан и афганских беженцев из Кабула через территорию Узбекистана. Для организации этого процесса ряд руководителей государств обратились к Шавкату Мирзиёеву с просьбой о помощи. Сейчас Узбекистан предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, необходимое техническое и логистическое содействие.
По этой причине временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.