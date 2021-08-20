https://uz.sputniknews.ru/20210820/uzbekistan-vernul-vsex-afganskix-bejentsev-obratno-na-ix-rodinu--mid-20175377.html

Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД

Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД

Узбекистан принимает активное участие в содействии по эвакуации иностранных и афганских граждан из ИРА. Вместе с тем, все афганцы, ранее оказавшиеся на... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T21:08+0500

2021-08-20T21:08+0500

2021-08-20T21:21+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

беженцы

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. За последние пять дней через Узбекистан из Афганистана было вывезено почти 2 тысячи иностранных граждан, работа продолжается в тесном контакте с рядом государств ЦА и Европы, сообщает МИД республики.В частности, Узбекистан предоставил зарубежным партнёрам авиационную инфраструктуру для транзитных рейсов, а также право на пересечения воздушного пространства при вывозе беженцев и иностранных граждан из аэропорта Кабула.Кроме того, внешнеполитическое ведомство Узбекистана прояснило судьбу афганских беженцев, оказавшихся на территории Сурхандарьинской области и временно размещенных в палаточном лагере близ государственной границы. Всем нуждающимся была оказана помощь, после чего по согласованию с афганской стороной они были отправлены обратно на родину.В ведомстве добавили, что уже получили обратную связь от покинувших страну. Они подтвердили узбекским властям, что к ним не применялись никакие противоправные действия со стороны талибов.В настоящее время эвакуация иностранцев и беженцев из аэропорта Кабула продолжается. Россия также объявила о готовности оказать содействие в этом процессе. Сейчас для принятия и отправки иностранных боротов, следующих транзитом из Афганистана в третьи страны, временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html

https://uz.sputniknews.ru/20210819/situatsiya-v-afganistane-nosit-obscheregionalnyy-xarakter---zaxarova-20157704.html

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узбекистан, афганистан, беженцы