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Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/uzbekistan-vernul-vsex-afganskix-bejentsev-obratno-na-ix-rodinu--mid-20175377.html
Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД
Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД
Узбекистан принимает активное участие в содействии по эвакуации иностранных и афганских граждан из ИРА. Вместе с тем, все афганцы, ранее оказавшиеся на... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T21:08+0500
2021-08-20T21:21+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
беженцы
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. За последние пять дней через Узбекистан из Афганистана было вывезено почти 2 тысячи иностранных граждан, работа продолжается в тесном контакте с рядом государств ЦА и Европы, сообщает МИД республики.В частности, Узбекистан предоставил зарубежным партнёрам авиационную инфраструктуру для транзитных рейсов, а также право на пересечения воздушного пространства при вывозе беженцев и иностранных граждан из аэропорта Кабула.Кроме того, внешнеполитическое ведомство Узбекистана прояснило судьбу афганских беженцев, оказавшихся на территории Сурхандарьинской области и временно размещенных в палаточном лагере близ государственной границы. Всем нуждающимся была оказана помощь, после чего по согласованию с афганской стороной они были отправлены обратно на родину.В ведомстве добавили, что уже получили обратную связь от покинувших страну. Они подтвердили узбекским властям, что к ним не применялись никакие противоправные действия со стороны талибов.В настоящее время эвакуация иностранцев и беженцев из аэропорта Кабула продолжается. Россия также объявила о готовности оказать содействие в этом процессе. Сейчас для принятия и отправки иностранных боротов, следующих транзитом из Афганистана в третьи страны, временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html
https://uz.sputniknews.ru/20210819/situatsiya-v-afganistane-nosit-obscheregionalnyy-xarakter---zaxarova-20157704.html
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узбекистан, афганистан, беженцы

Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД

21:08 20.08.2021 (обновлено: 21:21 20.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровУзбекско-афганская граница в районе Термеза
Узбекско-афганская граница в районе Термеза - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан принимает активное участие в содействии по эвакуации иностранных и афганских граждан из ИРА. Вместе с тем, все афганцы, ранее оказавшиеся на территории республики, были возвращены домой.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. За последние пять дней через Узбекистан из Афганистана было вывезено почти 2 тысячи иностранных граждан, работа продолжается в тесном контакте с рядом государств ЦА и Европы, сообщает МИД республики.
В частности, Узбекистан предоставил зарубежным партнёрам авиационную инфраструктуру для транзитных рейсов, а также право на пересечения воздушного пространства при вывозе беженцев и иностранных граждан из аэропорта Кабула.
В частности такие договоренности есть с Россией, Германией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией и Казахстаном. За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1 982 гражданина зарубежных государств.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство Узбекистана прояснило судьбу афганских беженцев, оказавшихся на территории Сурхандарьинской области и временно размещенных в палаточном лагере близ государственной границы. Всем нуждающимся была оказана помощь, после чего по согласованию с афганской стороной они были отправлены обратно на родину.
Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана в районе города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
18 августа, 16:41
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"проведена большая работа с представителями Движения "Талибан"* по получению гарантий безопасности для граждан Афганистана, которые в эти драматические дни нелегальным путем пересекли узбекско-афганскую границу. В результате достигнутых с представителями руководства талибов договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц, Сто пятьдесят афганских граждан по собственному волеизъявлению были возвращены на свою родину", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что уже получили обратную связь от покинувших страну. Они подтвердили узбекским властям, что к ним не применялись никакие противоправные действия со стороны талибов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Ситуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова
Вчера, 19:45
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В настоящее время эвакуация иностранцев и беженцев из аэропорта Кабула продолжается. Россия также объявила о готовности оказать содействие в этом процессе. Сейчас для принятия и отправки иностранных боротов, следующих транзитом из Афганистана в третьи страны, временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
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