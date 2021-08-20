Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД
21:08 20.08.2021 (обновлено: 21:21 20.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровУзбекско-афганская граница в районе Термеза
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан принимает активное участие в содействии по эвакуации иностранных и афганских граждан из ИРА. Вместе с тем, все афганцы, ранее оказавшиеся на территории республики, были возвращены домой.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. За последние пять дней через Узбекистан из Афганистана было вывезено почти 2 тысячи иностранных граждан, работа продолжается в тесном контакте с рядом государств ЦА и Европы, сообщает МИД республики.
В частности, Узбекистан предоставил зарубежным партнёрам авиационную инфраструктуру для транзитных рейсов, а также право на пересечения воздушного пространства при вывозе беженцев и иностранных граждан из аэропорта Кабула.
В частности такие договоренности есть с Россией, Германией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией и Казахстаном. За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1 982 гражданина зарубежных государств.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство Узбекистана прояснило судьбу афганских беженцев, оказавшихся на территории Сурхандарьинской области и временно размещенных в палаточном лагере близ государственной границы. Всем нуждающимся была оказана помощь, после чего по согласованию с афганской стороной они были отправлены обратно на родину.
"проведена большая работа с представителями Движения "Талибан"* по получению гарантий безопасности для граждан Афганистана, которые в эти драматические дни нелегальным путем пересекли узбекско-афганскую границу. В результате достигнутых с представителями руководства талибов договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц, Сто пятьдесят афганских граждан по собственному волеизъявлению были возвращены на свою родину", — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве добавили, что уже получили обратную связь от покинувших страну. Они подтвердили узбекским властям, что к ним не применялись никакие противоправные действия со стороны талибов.
В настоящее время эвакуация иностранцев и беженцев из аэропорта Кабула продолжается. Россия также объявила о готовности оказать содействие в этом процессе. Сейчас для принятия и отправки иностранных боротов, следующих транзитом из Афганистана в третьи страны, временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.