https://uz.sputniknews.ru/20210821/byvshie-rabotniki-xokimiyata-popalis-na-moshennicheskix-maxinatsiyax-20180659.html

Бывшие работники хокимията попались на мошеннических махинациях

Бывшие работники хокимията попались на мошеннических махинациях

Сотрудники МВД задержали с поличным двух мужчин, которые в 2011-2018 годах занимали высокие должности в Кибрайском районном хокимияте. 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T19:06+0500

2021-08-21T19:06+0500

2021-08-21T19:06+0500

происшествия

задержание

ташкентская область

взятка

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Экс-сотрудники администрации Кибрайского района Ташкентской области попались на афере с земельными участками, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.Об этом стало известно 17 августа, после того, как в правоохранительные органы обратилась гражданка с жалобой на мошенников. По ее словам, местные жители обещали продать ей участок земли, оформив его через работающего в хокимияте знакомого. Территория, площадью 7 гектаров, была выдана в аренду на 49 лет. Взамен за услугу они потребовали 225 тысяч долларов. Потерпевшая обратилась в местные отделение МВД с просьбой принять законные меры в отношении этих граждан.В ходе оперативного мероприятия в Юнусабадском районе столицы при получении от заявительницы 5 тысяч долларов из условленных 225 тысяч долларов, был задержан гражданин.В ходе допроса он сообщил, что полученные деньги должны были быть переданы владельцу земли.Операция продолжилась и 19 августа сотрудники МВД задержали с поличным при получении 5 тысяч долларов еще двух мужчин, которые в 2011-2018 годах занимали высокие должности в Кибрайском районном хокимияте.По данному факту в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки". Ведутся следственные действия.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/moshennik-obeschal-pomoch-osvobodit-iz-tyurmy-zaklyuchennogo-za-70-tysyach-19928421.html

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задержание, ташкентская область, взятка, мошенничество