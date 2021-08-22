https://uz.sputniknews.ru/20210822/andjelina-djoli-zavela-instagram-chtoby-pomoch-devochkam-iz-afganistana-20185711.html

Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана

Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана

До этого голливудская звезда старательно обходила стороной социальную сеть. Сейчас у нее набралось уже 7 млн подписчиков. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T15:01+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram.Свою первую публикацию звезда посвятила проблеме в Афганистане — Джоли выложила письмо афганской девочки-подроста. Послание написано от руки. В письме девочка написала, что переживает за своих соотечественников из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам подростка, жизнь при "Талибане"; изменилась, и "некоторые говорят, что талибы изменились", но она "так не думает". Девочка также подняла вопрос положения афганских женщин — они, по мнению подростка, могут лишиться прав и свобод, к которым так долго стремились.Публикация собрала почти 3 миллиона лайков. Отметим, что 46-летняя актриса является послом доброй воли ООН с 2001 года.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.Неделю назад боевики "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Затем представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html

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афганистан, анджелина джоли, соцсети, instagram