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Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана
Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана
До этого голливудская звезда старательно обходила стороной социальную сеть. Сейчас у нее набралось уже 7 млн подписчиков. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T15:01+0500
2021-08-22T15:02+0500
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афганистан
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram.Свою первую публикацию звезда посвятила проблеме в Афганистане — Джоли выложила письмо афганской девочки-подроста. Послание написано от руки. В письме девочка написала, что переживает за своих соотечественников из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам подростка, жизнь при "Талибане"; изменилась, и "некоторые говорят, что талибы изменились", но она "так не думает". Девочка также подняла вопрос положения афганских женщин — они, по мнению подростка, могут лишиться прав и свобод, к которым так долго стремились.Публикация собрала почти 3 миллиона лайков. Отметим, что 46-летняя актриса является послом доброй воли ООН с 2001 года.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.Неделю назад боевики "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Затем представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html
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афганистан, анджелина джоли, соцсети, instagram

Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана

15:01 22.08.2021 (обновлено: 15:02 22.08.2021)
649
© AFP / JOE KLAMARАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© AFP / JOE KLAMAR
До этого голливудская звезда старательно обходила стороной социальную сеть. Сейчас у нее набралось уже 7 млн подписчиков.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram.
Свою первую публикацию звезда посвятила проблеме в Афганистане — Джоли выложила письмо афганской девочки-подроста. Послание написано от руки.
В письме девочка написала, что переживает за своих соотечественников из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам подростка, жизнь при "Талибане"; изменилась, и "некоторые говорят, что талибы изменились", но она "так не думает".
Девочка также подняла вопрос положения афганских женщин — они, по мнению подростка, могут лишиться прав и свобод, к которым так долго стремились.
"Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в соцсетях и свободно самовыражаться. Я присоединилась к Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто борется за свои базовые человеческие права по всему миру", — написала Джоли под постом.
Публикация собрала почти 3 миллиона лайков.
Отметим, что 46-летняя актриса является послом доброй воли ООН с 2001 года.

Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
Неделю назад боевики "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Затем представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
На пропускном пункте «Ворота дружбы» в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
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19 августа, 16:15
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