https://uz.sputniknews.ru/20210822/andjelina-djoli-zavela-instagram-chtoby-pomoch-devochkam-iz-afganistana-20185711.html
Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана
Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана
До этого голливудская звезда старательно обходила стороной социальную сеть. Сейчас у нее набралось уже 7 млн подписчиков. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T15:01+0500
2021-08-22T15:01+0500
2021-08-22T15:02+0500
в мире
афганистан
анджелина джоли
соцсети
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20185758_0:821:2047:1972_1920x0_80_0_0_5b40095ac2ad1dab84d6d329f329b064.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram.Свою первую публикацию звезда посвятила проблеме в Афганистане — Джоли выложила письмо афганской девочки-подроста. Послание написано от руки. В письме девочка написала, что переживает за своих соотечественников из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам подростка, жизнь при "Талибане"; изменилась, и "некоторые говорят, что талибы изменились", но она "так не думает". Девочка также подняла вопрос положения афганских женщин — они, по мнению подростка, могут лишиться прав и свобод, к которым так долго стремились.Публикация собрала почти 3 миллиона лайков. Отметим, что 46-летняя актриса является послом доброй воли ООН с 2001 года.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.Неделю назад боевики "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Затем представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20185758_0:629:2047:2164_1920x0_80_0_0_18cee2156aa2dcc59a2d119feeb9e36b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, анджелина джоли, соцсети, instagram
Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана
15:01 22.08.2021 (обновлено: 15:02 22.08.2021)
До этого голливудская звезда старательно обходила стороной социальную сеть. Сейчас у нее набралось уже 7 млн подписчиков.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram.
Свою первую публикацию звезда посвятила проблеме в Афганистане — Джоли выложила письмо афганской девочки-подроста. Послание написано от руки.
В письме девочка написала, что переживает за своих соотечественников из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам подростка, жизнь при "Талибане"; изменилась, и "некоторые говорят, что талибы изменились", но она "так не думает".
Девочка также подняла вопрос положения афганских женщин — они, по мнению подростка, могут лишиться прав и свобод, к которым так долго стремились.
"Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в соцсетях и свободно самовыражаться. Я присоединилась к Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто борется за свои базовые человеческие права по всему миру", — написала Джоли под постом.
Публикация собрала почти 3 миллиона лайков.
Отметим, что 46-летняя актриса является послом доброй воли ООН с 2001 года.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
Неделю назад боевики "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Затем представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран