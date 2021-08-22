https://uz.sputniknews.ru/20210822/kakie-initsiativy-grajdan-uchtut-v-mestnyx-byudjetax-20184626.html
Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?
Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?
Завершается третий этап проекта "Инициативный бюджет" — голосование. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T13:33+0500
2021-08-22T13:33+0500
2021-08-22T13:33+0500
общество
узбекистан
министерство финансов узбекистана
бюджет
голосование
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подведены предварительные итоги по проекту Министерства финансов "Инициативный бюджет". В общей сложности от граждан поступило 41 125 предложений. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся на днях в Агентстве по информации и массовым коммуникациям с участием официальных лиц Минфина. Наибольшее количество предложений поступило по ремонту внутренних дорог — 13 853. Далее: по ремонту и оснащению общеобразовательных школ — 6 798, системе уличного освещения — 5 649, улучшению питьевого водоснабжения — 4 424.До 2 сентября граждане должны проголосовать по интересующим их предложениям. Согласно правилам, каждый человек имеет право проголосовать только один раз.На сегодняшний день, свой голос отдали уже более 100 тысяч граждан. При этом в региональном разрезе самый высокий показатель активности — в Ферганской области (20 446), а самый низкий — в Сырдарьинской (1962).Для того, чтобы узбекистанцы могли активно участвовать в процессе голосования, предоставлена возможность использования трех форм голосования, включая регистрацию граждан на портале "Открытый бюджет", SMS-сообщения и офлайн голосование.Сегодня около 55% от общего числа голосов получены в режиме онлайн, а 45% — путем SMS-сообщений.Предложения, набравшие наибольшее количество голосов в каждом районе и городе, будут объявлены победителями, и будут выделены средства на финансирование этих мероприятий.Портал "Открытый бюджет" Министерства финансов был запущен 9 июля для усиления парламентского и общественного контроля над расходованием бюджетных средств. В нем публикуется информация о госбюджете и госдолге. "Инициативный бюджет" — раздел портала "Открытый бюджет" — создан для участия граждан в бюджетном процессе.Согласно данным, 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Пилотный проект пока действует в одном районе (или городе) каждого региона, а с 1 января 2022 года будет распространен на территории всего Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html
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узбекистан, министерство финансов узбекистана, бюджет, голосование
Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?
Завершается третий этап проекта "Инициативный бюджет" — голосование.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подведены предварительные итоги по проекту Министерства финансов "Инициативный бюджет".
В общей сложности от граждан поступило 41 125 предложений. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся на днях в Агентстве по информации и массовым коммуникациям с участием официальных лиц Минфина.
Наибольшее количество предложений поступило по ремонту внутренних дорог — 13 853. Далее: по ремонту и оснащению общеобразовательных школ — 6 798, системе уличного освещения — 5 649, улучшению питьевого водоснабжения — 4 424.
В настоящее время завершается третий этап проекта "Инициативный бюджет" — голосование. На финансирование данных инициативных направлений расходов выделяется 286,56 миллиарда сумов.
До 2 сентября граждане должны проголосовать по интересующим их предложениям. Согласно правилам, каждый человек имеет право проголосовать только один раз.
На сегодняшний день, свой голос отдали уже более 100 тысяч граждан. При этом в региональном разрезе самый высокий показатель активности — в Ферганской области (20 446), а самый низкий — в Сырдарьинской (1962).
Для того, чтобы узбекистанцы могли активно участвовать в процессе голосования, предоставлена возможность использования трех форм голосования, включая регистрацию граждан на портале "Открытый бюджет", SMS-сообщения и офлайн голосование.
Сегодня около 55% от общего числа голосов получены в режиме онлайн, а 45% — путем SMS-сообщений.
Предложения, набравшие наибольшее количество голосов в каждом районе и городе, будут объявлены победителями, и будут выделены средства на финансирование этих мероприятий.
Портал "Открытый бюджет" Министерства финансов был запущен 9 июля для усиления парламентского и общественного контроля над расходованием бюджетных средств. В нем публикуется информация о госбюджете и госдолге.
"Инициативный бюджет" — раздел портала "Открытый бюджет" — создан для участия граждан в бюджетном процессе.
Согласно данным, 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.
Пилотный проект пока действует в одном районе (или городе) каждого региона, а с 1 января 2022 года будет распространен на территории всего Узбекистана.