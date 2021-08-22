https://uz.sputniknews.ru/20210822/kakie-initsiativy-grajdan-uchtut-v-mestnyx-byudjetax-20184626.html

Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?

Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?

Завершается третий этап проекта "Инициативный бюджет" — голосование. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T13:33+0500

2021-08-22T13:33+0500

2021-08-22T13:33+0500

общество

узбекистан

министерство финансов узбекистана

бюджет

голосование

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подведены предварительные итоги по проекту Министерства финансов "Инициативный бюджет". В общей сложности от граждан поступило 41 125 предложений. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся на днях в Агентстве по информации и массовым коммуникациям с участием официальных лиц Минфина. Наибольшее количество предложений поступило по ремонту внутренних дорог — 13 853. Далее: по ремонту и оснащению общеобразовательных школ — 6 798, системе уличного освещения — 5 649, улучшению питьевого водоснабжения — 4 424.До 2 сентября граждане должны проголосовать по интересующим их предложениям. Согласно правилам, каждый человек имеет право проголосовать только один раз.На сегодняшний день, свой голос отдали уже более 100 тысяч граждан. При этом в региональном разрезе самый высокий показатель активности — в Ферганской области (20 446), а самый низкий — в Сырдарьинской (1962).Для того, чтобы узбекистанцы могли активно участвовать в процессе голосования, предоставлена возможность использования трех форм голосования, включая регистрацию граждан на портале "Открытый бюджет", SMS-сообщения и офлайн голосование.Сегодня около 55% от общего числа голосов получены в режиме онлайн, а 45% — путем SMS-сообщений.Предложения, набравшие наибольшее количество голосов в каждом районе и городе, будут объявлены победителями, и будут выделены средства на финансирование этих мероприятий.Портал "Открытый бюджет" Министерства финансов был запущен 9 июля для усиления парламентского и общественного контроля над расходованием бюджетных средств. В нем публикуется информация о госбюджете и госдолге. "Инициативный бюджет" — раздел портала "Открытый бюджет" — создан для участия граждан в бюджетном процессе.Согласно данным, 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Пилотный проект пока действует в одном районе (или городе) каждого региона, а с 1 января 2022 года будет распространен на территории всего Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html

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узбекистан, министерство финансов узбекистана, бюджет, голосование