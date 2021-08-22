Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210822/kakie-initsiativy-grajdan-uchtut-v-mestnyx-byudjetax-20184626.html
Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?
Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?
Завершается третий этап проекта "Инициативный бюджет" — голосование. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T13:33+0500
2021-08-22T13:33+0500
общество
узбекистан
министерство финансов узбекистана
бюджет
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20184901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cf4e2dee9b8f6d9e11ef8954472f3b.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подведены предварительные итоги по проекту Министерства финансов "Инициативный бюджет". В общей сложности от граждан поступило 41 125 предложений. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся на днях в Агентстве по информации и массовым коммуникациям с участием официальных лиц Минфина. Наибольшее количество предложений поступило по ремонту внутренних дорог — 13 853. Далее: по ремонту и оснащению общеобразовательных школ — 6 798, системе уличного освещения — 5 649, улучшению питьевого водоснабжения — 4 424.До 2 сентября граждане должны проголосовать по интересующим их предложениям. Согласно правилам, каждый человек имеет право проголосовать только один раз.На сегодняшний день, свой голос отдали уже более 100 тысяч граждан. При этом в региональном разрезе самый высокий показатель активности — в Ферганской области (20 446), а самый низкий — в Сырдарьинской (1962).Для того, чтобы узбекистанцы могли активно участвовать в процессе голосования, предоставлена возможность использования трех форм голосования, включая регистрацию граждан на портале "Открытый бюджет", SMS-сообщения и офлайн голосование.Сегодня около 55% от общего числа голосов получены в режиме онлайн, а 45% — путем SMS-сообщений.Предложения, набравшие наибольшее количество голосов в каждом районе и городе, будут объявлены победителями, и будут выделены средства на финансирование этих мероприятий.Портал "Открытый бюджет" Министерства финансов был запущен 9 июля для усиления парламентского и общественного контроля над расходованием бюджетных средств. В нем публикуется информация о госбюджете и госдолге. "Инициативный бюджет" — раздел портала "Открытый бюджет" — создан для участия граждан в бюджетном процессе.Согласно данным, 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Пилотный проект пока действует в одном районе (или городе) каждого региона, а с 1 января 2022 года будет распространен на территории всего Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20184901_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d6b8deedab461392be07158aae05c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, министерство финансов узбекистана, бюджет, голосование

Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?

13:33 22.08.2021
587
© Pexels / PixabayДеньги на фоне часов
Деньги на фоне часов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© Pexels / Pixabay
Завершается третий этап проекта "Инициативный бюджет" — голосование.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подведены предварительные итоги по проекту Министерства финансов "Инициативный бюджет".
В общей сложности от граждан поступило 41 125 предложений. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся на днях в Агентстве по информации и массовым коммуникациям с участием официальных лиц Минфина.
Наибольшее количество предложений поступило по ремонту внутренних дорог — 13 853. Далее: по ремонту и оснащению общеобразовательных школ — 6 798, системе уличного освещения — 5 649, улучшению питьевого водоснабжения — 4 424.
В настоящее время завершается третий этап проекта "Инициативный бюджет" — голосование. На финансирование данных инициативных направлений расходов выделяется 286,56 миллиарда сумов.
До 2 сентября граждане должны проголосовать по интересующим их предложениям. Согласно правилам, каждый человек имеет право проголосовать только один раз.
На сегодняшний день, свой голос отдали уже более 100 тысяч граждан. При этом в региональном разрезе самый высокий показатель активности — в Ферганской области (20 446), а самый низкий — в Сырдарьинской (1962).
Для того, чтобы узбекистанцы могли активно участвовать в процессе голосования, предоставлена возможность использования трех форм голосования, включая регистрацию граждан на портале "Открытый бюджет", SMS-сообщения и офлайн голосование.
Сегодня около 55% от общего числа голосов получены в режиме онлайн, а 45% — путем SMS-сообщений.
Предложения, набравшие наибольшее количество голосов в каждом районе и городе, будут объявлены победителями, и будут выделены средства на финансирование этих мероприятий.
Денежные купюры США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
Экономика
Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации
9 июля, 13:11
1359
Портал "Открытый бюджет" Министерства финансов был запущен 9 июля для усиления парламентского и общественного контроля над расходованием бюджетных средств. В нем публикуется информация о госбюджете и госдолге.
"Инициативный бюджет" — раздел портала "Открытый бюджет" — создан для участия граждан в бюджетном процессе.
Согласно данным, 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.
Пилотный проект пока действует в одном районе (или городе) каждого региона, а с 1 января 2022 года будет распространен на территории всего Узбекистана.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана
14:35Меркель неожиданно позвонили во время переговоров с Путиным — видео
14:08Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео
13:33Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?
13:02МИД Швейцарии перенес рейс в Ташкент из-за обстановки в аэропорту Кабула
12:31"Все пропало": победители и проигравшие в 1991-м согласны в главном
12:0457-летняя узбекская певица Азиза вышла замуж за 41-летнего итальянца — видео
11:30Посольство ФРГ в Узбекистане "заморозило" выдачу виз из-за ситуации в Афганистане
11:00Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят
10:26Узбекистан зарегистрировал вакцину "Спутник V", которую будет производить у себя
ВчераБывшие работники хокимията попались на мошеннических махинациях
ВчераЖурналистика, медиа и форматы или как репортеры конкурируют с тиктокерами
ВчераУзбекский исрык запретили ввозить в Беларусь, признав наркотиком
ВчераБрат президента Афганистана присоединился к талибам - заявление боевиков
ВчераПлевать на детей и женщин: страна выбрала, кого будет спасать
ВчераБеженка из Афганистана во время эвакуации в Узбекистан родила ребенка
ВчераЧто происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП
ВчераЛайнер ВВС Германии эвакуировал в Ташкент 172 человека из Кабула
ВчераВсе по стандарту: как активисты "Тіл майданы" используют методички из Украины?
ВчераАфганцы нашли хитрый способ официально пересечь границу Узбекистана