Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html
Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации
Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации
Предусматривается увеличение части выручки от продажи объектов по решению хокимиятов, направляемой в бюджет, с 73% до 87% и направление ее в равных долях в... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T13:11+0500
2021-07-09T13:19+0500
экономика
приватизация
госбюджет
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/05/15324568_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_1fd2d1814d179c80b7e55d938ff3e269.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ, в котором озвучены меры по развитию рыночных механизмов и предотвращению коррупционных действий в процессах приватизации, сообщается на сайте Агентства по управлению госактивами.Документ призван повысить заинтересованность областных, районных и городских хокимиятов в приватизации и увеличить поступления в госбюджет, в том числе местные бюджеты.Согласно указу, перестанут проводиться аукционы по продаже госимущества по стартовой цене "один сум". При этом доля доходов от этой процедуры будет увеличена с текущих 73% до 87% и переведена в госбюджет. Туда же пойдет часть доходов от приватизации, которая передается крупным компаниям на основании отдельных решений. Вместе с тем планируется увеличить часть выручки от продажи объектов по решению хокимиятов, направляемой в бюджет, также с 73% до 87%. Эти средства будут в равных долях распределены в соответствующие областные, районные (городские) бюджеты.Неделю назад глава государства поручил внедрить порядок, в соответствии с которым продажа и аренда зданий и транспортных средств организаций с госдолей более 50 процентов будет осуществляться только через электронный аукцион.Вопрос приватизации в стране определен как один из ключевых направлений экономических реформ. Ведется работа по сокращению в текущем и следующем году числа предприятий с госдолей минимум в три раза.В первой половине текущего года уже продано 478 объектов. Это принесло государству один триллион сто миллиардов сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/krupnye-gospredpriyatiya-uzbekistana-podvergnutsya-masshtabnoy-transformatsii-i-privatizatsii-18951726.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/05/15324568_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_a131c3de1bd5e7c65c825627a7b316b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
приватизация, госбюджет, узбекистан

Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации

13:11 09.07.2021 (обновлено: 13:19 09.07.2021)
794
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Предусматривается увеличение части выручки от продажи объектов по решению хокимиятов, направляемой в бюджет, с 73% до 87% и направление ее в равных долях в соответствующие областные, районные (городские) бюджеты.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ, в котором озвучены меры по развитию рыночных механизмов и предотвращению коррупционных действий в процессах приватизации, сообщается на сайте Агентства по управлению госактивами.
Документ призван повысить заинтересованность областных, районных и городских хокимиятов в приватизации и увеличить поступления в госбюджет, в том числе местные бюджеты.
Согласно указу, перестанут проводиться аукционы по продаже госимущества по стартовой цене "один сум". При этом доля доходов от этой процедуры будет увеличена с текущих 73% до 87% и переведена в госбюджет. Туда же пойдет часть доходов от приватизации, которая передается крупным компаниям на основании отдельных решений.
Вместе с тем планируется увеличить часть выручки от продажи объектов по решению хокимиятов, направляемой в бюджет, также с 73% до 87%. Эти средства будут в равных долях распределены в соответствующие областные, районные (городские) бюджеты.
Здание Национального Банка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Экономика
Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации
27 мая, 21:33
4048
Неделю назад глава государства поручил внедрить порядок, в соответствии с которым продажа и аренда зданий и транспортных средств организаций с госдолей более 50 процентов будет осуществляться только через электронный аукцион.
Вопрос приватизации в стране определен как один из ключевых направлений экономических реформ. Ведется работа по сокращению в текущем и следующем году числа предприятий с госдолей минимум в три раза.
В первой половине текущего года уже продано 478 объектов. Это принесло государству один триллион сто миллиардов сумов.
000011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:48Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие
14:22В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты
14:02Лавров приедет в Ташкент для участия в международной конференции
13:46В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты
13:11Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации
12:58В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня
12:17В ЦБ заявили о снижении золотовалютных резервов Узбекистана
12:17Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку
11:34Новая нефтяная лихорадка: сколько заработает Россия
11:15В Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров о качестве оказываемых услуг
10:36В Узбекистане увеличится экспорт ковров ручной работы
09:58В Ташкенте задержан мужчина за кражу бочки с морсом стоимостью семь миллионов сумов
09:38В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб
ВчераИностранцы могут получить вакцину в Москве – как это сделать?
ВчераАфганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
ВчераДепутат Законодательной палаты умер от последствий коронавируса
ВчераВ Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО
ВчераЗнамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
ВчераПараканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
ВчераВ Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей