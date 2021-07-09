https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html

Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации

Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации

Предусматривается увеличение части выручки от продажи объектов по решению хокимиятов, направляемой в бюджет, с 73% до 87% и направление ее в равных долях в... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T13:11+0500

2021-07-09T13:11+0500

2021-07-09T13:19+0500

экономика

приватизация

госбюджет

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ, в котором озвучены меры по развитию рыночных механизмов и предотвращению коррупционных действий в процессах приватизации, сообщается на сайте Агентства по управлению госактивами.Документ призван повысить заинтересованность областных, районных и городских хокимиятов в приватизации и увеличить поступления в госбюджет, в том числе местные бюджеты.Согласно указу, перестанут проводиться аукционы по продаже госимущества по стартовой цене "один сум". При этом доля доходов от этой процедуры будет увеличена с текущих 73% до 87% и переведена в госбюджет. Туда же пойдет часть доходов от приватизации, которая передается крупным компаниям на основании отдельных решений. Вместе с тем планируется увеличить часть выручки от продажи объектов по решению хокимиятов, направляемой в бюджет, также с 73% до 87%. Эти средства будут в равных долях распределены в соответствующие областные, районные (городские) бюджеты.Неделю назад глава государства поручил внедрить порядок, в соответствии с которым продажа и аренда зданий и транспортных средств организаций с госдолей более 50 процентов будет осуществляться только через электронный аукцион.Вопрос приватизации в стране определен как один из ключевых направлений экономических реформ. Ведется работа по сокращению в текущем и следующем году числа предприятий с госдолей минимум в три раза.В первой половине текущего года уже продано 478 объектов. Это принесло государству один триллион сто миллиардов сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/krupnye-gospredpriyatiya-uzbekistana-podvergnutsya-masshtabnoy-transformatsii-i-privatizatsii-18951726.html

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приватизация, госбюджет, узбекистан