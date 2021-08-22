https://uz.sputniknews.ru/20210822/v-kazaxstane-vypustili-jivoy-bukvar-s-qr-kodom--video-20188390.html
В Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
В Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
Первоклассников Казахстана ждут перемены: в республике разработали высокотехнологичный букварь. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T18:24+0500
2021-08-22T18:24+0500
2021-08-22T18:25+0500
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На его страницах напечатаны QR-коды, по которым можно расширить свои знания. Картинка, на которую наводится телефон, начинает "оживать": ребенок слышит звуки, видит движение персонажей, и это позволяет ему выполнять задания. Даже пока не умея пока писать и читать. Чем еще отличаются обновленные книги от своих предшественников — смотрите в видеосюжете.
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мультимедиа , казахстан, технологии, книга, видео
В Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
18:24 22.08.2021 (обновлено: 18:25 22.08.2021)
Первоклассников Казахстана ждут перемены: в республике разработали высокотехнологичный букварь.
На его страницах напечатаны QR-коды, по которым можно расширить свои знания.
Картинка, на которую наводится телефон, начинает "оживать": ребенок слышит звуки, видит движение персонажей, и это позволяет ему выполнять задания. Даже пока не умея пока писать и читать.
Чем еще отличаются обновленные книги от своих предшественников — смотрите в видеосюжете.