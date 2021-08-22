Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210822/v-kazaxstane-vypustili-jivoy-bukvar-s-qr-kodom--video-20188390.html
В Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
В Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
Первоклассников Казахстана ждут перемены: в республике разработали высокотехнологичный букварь. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T18:24+0500
2021-08-22T18:25+0500
видео
мультимедиа
казахстан
технологии
книга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20188351_0:40:1241:738_1920x0_80_0_0_5f159a1e0d580f5dc6b16c7b06df504e.png
На его страницах напечатаны QR-коды, по которым можно расширить свои знания. Картинка, на которую наводится телефон, начинает "оживать": ребенок слышит звуки, видит движение персонажей, и это позволяет ему выполнять задания. Даже пока не умея пока писать и читать. Чем еще отличаются обновленные книги от своих предшественников — смотрите в видеосюжете.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20188351_103:0:1139:777_1920x0_80_0_0_296ded7b6a297c3faec7d48130da8e15.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , казахстан, технологии, книга, видео

В Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео

18:24 22.08.2021 (обновлено: 18:25 22.08.2021)
376
© Sputnik
Первоклассников Казахстана ждут перемены: в республике разработали высокотехнологичный букварь.
На его страницах напечатаны QR-коды, по которым можно расширить свои знания.
Картинка, на которую наводится телефон, начинает "оживать": ребенок слышит звуки, видит движение персонажей, и это позволяет ему выполнять задания. Даже пока не умея пока писать и читать.
Чем еще отличаются обновленные книги от своих предшественников — смотрите в видеосюжете.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:19Церемония открытия "АрМИ-2021" прошла в Китае — видео Минобороны РФ
19:15Первый танковый экипаж Узбекистана пришел последним в индивидуальной гонке на "АрМИ-2021"
18:27Сильные духом и телом: состав паралимпийской сборной Узбекистана в Токио
18:24В Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
18:09Путин выступил против размещения в странах ЦА афганских беженцев без виз
17:47Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров
15:41В Ташкенте между стенами дома нашли боевой револьвер "Наган" 1917 года — фото
15:01Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы помочь девочкам из Афганистана
14:35Меркель неожиданно позвонили во время переговоров с Путиным — видео
14:08Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео
13:33Какие инициативы граждан учтут в местных бюджетах?
13:02МИД Швейцарии перенес рейс в Ташкент из-за обстановки в аэропорту Кабула
12:31"Все пропало": победители и проигравшие в 1991-м согласны в главном
12:0457-летняя узбекская певица Азиза вышла замуж за 41-летнего итальянца — видео
11:30Посольство ФРГ в Узбекистане "заморозило" выдачу виз из-за ситуации в Афганистане
11:00Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят
10:26Узбекистан зарегистрировал вакцину "Спутник V", которую будет производить у себя
ВчераБывшие работники хокимията попались на мошеннических махинациях
ВчераЖурналистика, медиа и форматы, Или как репортеры конкурируют с тиктокерами
ВчераУзбекский исрык запретили ввозить в Беларусь, признав наркотиком