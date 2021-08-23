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https://uz.sputniknews.ru/20210823/dogovory-straxovaniya-teper-mojno-budet-zaklyuchat-tolko-na-gosyazyke---proekt-20203727.html
Договоры страхования теперь можно будет заключать только на госязыке - проект
Договоры страхования теперь можно будет заключать только на госязыке - проект
Решено также продлить срок временных льгот, призванных поддержать сферу туризма, которая, как известно, испытала серьезные экономические трудности в период... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T18:21+0500
2021-08-23T18:21+0500
общество
законодательство
налоговая реформа в узбекистане
страхование
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. В Сенате обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании верхней палаты парламента. Речь, в частности, законы "О страховой деятельности" и "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", передает пресс-служба Сената.Закон, направленный на регулирование страховой деятельности, как ожидается, повысит страховую культуру населения и обеспечит устойчивость сферы.Документ определяет права и обязанности профессиональных участников рынка (страховых организаций, брокеров, аджастеров, ассистансов, актуариев, сюрвейеров). Вместе с тем, закон позволяет заключать договоры страхования онлайн и только на государственном языке.Закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс страны, призван систематизировать нормативно-правовые акты, регулирующих отношения в конкретных сферах. Планируется, в частности, увеличить число выпускников вузов, которые будут работать в бюджетных организациях в отдаленной и труднодоступной местности.Решено также продлить срок временных льгот, призванных поддержать сферу туризма, которая, как известно, испытала серьезные экономические трудности в период пандемии. Участников государственных программ освободят от налога на доходы физических лиц.Закон также освобождает от уплаты сбора за приобретение и/или временный ввоз в Узбекистан автомототранспортных средств (электромобилей), приводимых в движение электрическим двигателем.Комитетом Сената Олий Мажлиса по вопросам бюджета и экономических реформ предварительно рассмотрено 10 законов, касающихся финансовой сферы, проведено 12 контрольно-аналитических мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20201215/E-polisy-strakhovaniya-transporta-v-Uzbekistane--kogda-oni-postupyat-v-prodazhu-15601885.html
https://uz.sputniknews.ru/20210602/novye-predpriyatiya-v-surxandare-osvobodyat-ot-nalogov-19054753.html
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законодательство, налоговая реформа в узбекистане, страхование

Договоры страхования теперь можно будет заключать только на госязыке - проект

18:21 23.08.2021
553
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис
Страховой полис - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Решено также продлить срок временных льгот, призванных поддержать сферу туризма, которая, как известно, испытала серьезные экономические трудности в период пандемии.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. В Сенате обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании верхней палаты парламента. Речь, в частности, законы "О страховой деятельности" и "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", передает пресс-служба Сената.
Закон, направленный на регулирование страховой деятельности, как ожидается, повысит страховую культуру населения и обеспечит устойчивость сферы.
Документ определяет права и обязанности профессиональных участников рынка (страховых организаций, брокеров, аджастеров, ассистансов, актуариев, сюрвейеров). Вместе с тем, закон позволяет заключать договоры страхования онлайн и только на государственном языке.
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E-полисы страхования транспорта в Узбекистане — когда они поступят в продажу
15 декабря 2020, 11:49
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Закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс страны, призван систематизировать нормативно-правовые акты, регулирующих отношения в конкретных сферах. Планируется, в частности, увеличить число выпускников вузов, которые будут работать в бюджетных организациях в отдаленной и труднодоступной местности.
Решено также продлить срок временных льгот, призванных поддержать сферу туризма, которая, как известно, испытала серьезные экономические трудности в период пандемии. Участников государственных программ освободят от налога на доходы физических лиц.
Закон также освобождает от уплаты сбора за приобретение и/или временный ввоз в Узбекистан автомототранспортных средств (электромобилей), приводимых в движение электрическим двигателем.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
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Новые предприятия в Сурхандарье освободят от налогов
2 июня, 18:22
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Комитетом Сената Олий Мажлиса по вопросам бюджета и экономических реформ предварительно рассмотрено 10 законов, касающихся финансовой сферы, проведено 12 контрольно-аналитических мероприятий.
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