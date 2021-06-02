https://uz.sputniknews.ru/20210602/novye-predpriyatiya-v-surxandare-osvobodyat-ot-nalogov-19054753.html

Новые предприятия в Сурхандарье освободят от налогов

Новые предприятия в Сурхандарье освободят от налогов

Шавкат Мирзиёев поручил освободить вновь созданные предприятия в регионе от уплаты некоторых видов налогов, анонсировал триллионные инвестиционные вливания и... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T18:22+0500

2021-06-02T18:22+0500

2021-06-02T18:22+0500

экономика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

предпринимательство

налоговые льготы

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана поручил освободить ряд предприятий Сурхандарьинской области сразу от нескольких видов налогов сроком до 1 января 2024 года, следует из сообщения пресс-службы главы государства.Выступая на совещании в Термезе в рамках своего визита в регион, Шавкат Мирзиёев обозначил развитие предпринимательства и обеспечение занятости населения приоритетными направлениями. В связи с этим предложено освободить вновь созданные предприятия в Бандиханском, Кызырыкском, Музрабатском и Шерабадском районах от налогов на землю, имущество, с оборота малых предприятий и фиксированного подоходного налога с индивидуальных предпринимателей.Вместе с тем, президент отметил, что в 2021-2022 годах в области будут реализованы 1 177 инвестиционных проектов на сумму шестнадцать триллионов 800 миллиардов сумов. Это позволит создать 25 тысяч новых рабочих мест.Кроме того, руководитель страны указал на необходимость организации кластеров, специализировав районы на том или ином направлении. Например, Байсунский, Сарыасийский, Шерабадский районы — на производство стройматериалов, Кызырыкский район — на легкую, Алтынсайский район — на пищевую, Бандиханский и Музрабатский районы — на местную промышленность. Высказаны также предложения по компенсации части транспортных расходов и процентов по кредиту при экспорте строительных материалов, предоставлении льгот местным промышленным предприятиям, производящим импортозамещающие товары для дома, при импорте сырья и полуготовой продукции.

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https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-surxandare-naladyat-proizvodstvo-kovrov-iz-ovechey-shersti-19043036.html

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, предпринимательство, налоговые льготы, сырдарьинская область