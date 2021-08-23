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Генпрокуратура опровергла самоубийство заключенного в Карши
Генпрокуратура опровергла самоубийство заключенного в Карши
Девятнадцатилетний осужденный нанес себе "легкие телесные повреждения", расследование против сотрудников не ведется, сообщил пресс-секретарь ведомства. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T14:32+0500
2021-08-23T14:33+0500
происшествия
генпрокуратура узбекистана
самоубийство
карши
опровержение
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана в понедельник опровергла информацию о том, что в колонии-поселении №35 близ г. Карши покончил собой 19-летний осужденный. Не подтвердили в ведомстве и издевательство сотрудников колонии над заключенным."Выяснилось, что осужденный Д.Ж. вышел из продуктового магазина, расположенного на территории колонии, и 3-4 раза порезал себе живот и руки вынутым из кармана бритвенным лезвием. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у осужденного легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова в Telegram.Не подтвердил чиновник и то, что спецпрокуратура Карши возбудила уголовное дело в адрес сотрудников колонии.Накануне правозащитник Абдурахмон Ташанов сообщил на своей странице в сети Facebook, что в колонии №35 в селе Шайхали близ Карши покончил собой 19-летний осужденный. По словам Ташанова, сотрудники колонии снимали на телефон, как Д.Ж. вскрывает себе вены, смеялись и оскорбляли его, а затем заперли заключенного в изоляторе, где он и скончался. В отношении действий сотрудников начато расследование, в колонию прибыли местные представители омбудсмена.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkandskoy-oblasti-podrostok-spustil-chujie-dengi-na-totalizatore-i-pokonchil-s-soboy-19596733.html
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генпрокуратура узбекистана, самоубийство, карши, опровержение

Генпрокуратура опровергла самоубийство заключенного в Карши

14:32 23.08.2021 (обновлено: 14:33 23.08.2021)
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© Sputnik / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр минской исправительной колонии
Охранный периметр минской исправительной колонии - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Иван Руднев
/
Перейти в фотобанк
Девятнадцатилетний осужденный нанес себе "легкие телесные повреждения", расследование против сотрудников не ведется, сообщил пресс-секретарь ведомства.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана в понедельник опровергла информацию о том, что в колонии-поселении №35 близ г. Карши покончил собой 19-летний осужденный. Не подтвердили в ведомстве и издевательство сотрудников колонии над заключенным.
"Выяснилось, что осужденный Д.Ж. вышел из продуктового магазина, расположенного на территории колонии, и 3-4 раза порезал себе живот и руки вынутым из кармана бритвенным лезвием. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у осужденного легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова в Telegram.
Не подтвердил чиновник и то, что спецпрокуратура Карши возбудила уголовное дело в адрес сотрудников колонии.
Накануне правозащитник Абдурахмон Ташанов сообщил на своей странице в сети Facebook, что в колонии №35 в селе Шайхали близ Карши покончил собой 19-летний осужденный. По словам Ташанова, сотрудники колонии снимали на телефон, как Д.Ж. вскрывает себе вены, смеялись и оскорбляли его, а затем заперли заключенного в изоляторе, где он и скончался. В отношении действий сотрудников начато расследование, в колонию прибыли местные представители омбудсмена.
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