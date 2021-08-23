https://uz.sputniknews.ru/20210823/novym-gendirektor-uzauto-motors-stal-shved-chto-o-nem-izvestno-20200162.html

Новым гендиректор UzAuto Motors стал швед: что о нем известно

Новым гендиректор UzAuto Motors стал швед: что о нем известно

Бу Андерссону 65 лет. За свою продолжительную карьеру он успел побывать "у руля" нескольких именитых автомобильных компаний. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T16:16+0500

2021-08-23T16:16+0500

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общество

узбекистан

назначения

директор

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. АО "Узавтосаноат" назначило нового генерального директора своих основных дочерних компаний — UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.Им стал шведский топ-менеджер Бу Андерссон. Является выпускником Военной академии Швеции (дослужился до звания майора). Также закончил Гарвардский (США) и Стокгольмский университеты. В автомобилестроительной отрасли начал работать с 1987 года. Далее занимал должность вице-президента SAAB по закупкам. Потом снова вернулся в General Motors. За время своей карьеры возглавлял различные глобальные отделы GM, связанные с закупками. Покинул компанию лишь в 2009-м.В тот же год был назначен руководителем российской автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ". В 2014-м стал президентом и председателем правления ОАО "АвтоВАЗ". Проработал там два года, после чего возглавил Bo Group Enterprises. В 2017 году Андерссон стал директором компании Yazaki в Европе и Африке, а в 2018-м — в Северной и Центральной Америке.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzauto-motors-vstupaet-v-borbu-s-prodavtsami-mest-v-ocheredi-19841095.html

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узбекистан, назначения, директор, uzauto motors