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Новым гендиректор UzAuto Motors стал швед: что о нем известно
Новым гендиректор UzAuto Motors стал швед: что о нем известно
Бу Андерссону 65 лет. За свою продолжительную карьеру он успел побывать "у руля" нескольких именитых автомобильных компаний. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T16:16+0500
2021-08-23T16:22+0500
общество
узбекистан
назначения
директор
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. АО "Узавтосаноат" назначило нового генерального директора своих основных дочерних компаний — UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.Им стал шведский топ-менеджер Бу Андерссон. Является выпускником Военной академии Швеции (дослужился до звания майора). Также закончил Гарвардский (США) и Стокгольмский университеты. В автомобилестроительной отрасли начал работать с 1987 года. Далее занимал должность вице-президента SAAB по закупкам. Потом снова вернулся в General Motors. За время своей карьеры возглавлял различные глобальные отделы GM, связанные с закупками. Покинул компанию лишь в 2009-м.В тот же год был назначен руководителем российской автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ". В 2014-м стал президентом и председателем правления ОАО "АвтоВАЗ". Проработал там два года, после чего возглавил Bo Group Enterprises. В 2017 году Андерссон стал директором компании Yazaki в Европе и Африке, а в 2018-м — в Северной и Центральной Америке.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzauto-motors-vstupaet-v-borbu-s-prodavtsami-mest-v-ocheredi-19841095.html
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узбекистан, назначения, директор, uzauto motors

Новым гендиректор UzAuto Motors стал швед: что о нем известно

16:16 23.08.2021 (обновлено: 16:22 23.08.2021)
252
© Пресс-служба АО "Узавтосаноат"Бу Андерссон
Бу Андерссон - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Пресс-служба АО "Узавтосаноат"
Бу Андерссону 65 лет. За свою продолжительную карьеру он успел побывать "у руля" нескольких именитых автомобильных компаний.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. АО "Узавтосаноат" назначило нового генерального директора своих основных дочерних компаний — UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.
Им стал шведский топ-менеджер Бу Андерссон.
Является выпускником Военной академии Швеции (дослужился до звания майора). Также закончил Гарвардский (США) и Стокгольмский университеты.
В автомобилестроительной отрасли начал работать с 1987 года.
Карьера сразу пошла в гору: Андерссон был менеджером в компании General Motors по взаимодействию с Saab Automobile AB.
Далее занимал должность вице-президента SAAB по закупкам.
Потом снова вернулся в General Motors. За время своей карьеры возглавлял различные глобальные отделы GM, связанные с закупками. Покинул компанию лишь в 2009-м.
В тот же год был назначен руководителем российской автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ".
В 2014-м стал президентом и председателем правления ОАО "АвтоВАЗ". Проработал там два года, после чего возглавил Bo Group Enterprises.
В 2017 году Андерссон стал директором компании Yazaki в Европе и Африке, а в 2018-м — в Северной и Центральной Америке.
UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
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