https://uz.sputniknews.ru/20210823/programma-maksimum-uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-42-vzaimnyx-vizita-glav-regionov-20193513.html

Программа максимум: Узбекистан и Россия готовят 42 взаимных визита глав регионов

Программа максимум: Узбекистан и Россия готовят 42 взаимных визита глав регионов

Страны активно расширяют торгово-экономическое сотрудничество, особенно в сфере развития межрегионального взаимодействия. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T13:10+0500

2021-08-23T13:10+0500

2021-08-23T13:10+0500

политика

узбекистан

форум

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и России организуют 42 взаимных визита глав регионов обеих стран.Это будет сделано в рамках подготовки II Форума межрегионального сотрудничества, запланированного в этом году в Москве, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.На днях вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили в Ташкенте широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, в частности, развития межрегионального взаимодействия.В ведомстве напомнили, что по итогам I Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и РФ в октябре 2018 года были достигнуты соглашения на сумму 2,7 миллиарда долларов. Форум проходил в рамках визита в Ташкент российского лидера Владимира Путина.Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии его перенесли на 2021-й.В рамках визита запланировано проведение ряда крупных двусторонних мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html

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узбекистан, форум, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана