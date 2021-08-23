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Программа максимум: Узбекистан и Россия готовят 42 взаимных визита глав регионов
Программа максимум: Узбекистан и Россия готовят 42 взаимных визита глав регионов
Страны активно расширяют торгово-экономическое сотрудничество, особенно в сфере развития межрегионального взаимодействия. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T13:10+0500
2021-08-23T13:10+0500
политика
узбекистан
форум
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и России организуют 42 взаимных визита глав регионов обеих стран.Это будет сделано в рамках подготовки II Форума межрегионального сотрудничества, запланированного в этом году в Москве, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.На днях вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили в Ташкенте широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, в частности, развития межрегионального взаимодействия.В ведомстве напомнили, что по итогам I Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и РФ в октябре 2018 года были достигнуты соглашения на сумму 2,7 миллиарда долларов. Форум проходил в рамках визита в Ташкент российского лидера Владимира Путина.Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии его перенесли на 2021-й.В рамках визита запланировано проведение ряда крупных двусторонних мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html
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узбекистан, форум, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

Программа максимум: Узбекистан и Россия готовят 42 взаимных визита глав регионов

13:10 23.08.2021
673
© Pixabay / LoggaWigglerУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Pixabay / LoggaWiggler
Страны активно расширяют торгово-экономическое сотрудничество, особенно в сфере развития межрегионального взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и России организуют 42 взаимных визита глав регионов обеих стран.
Это будет сделано в рамках подготовки II Форума межрегионального сотрудничества, запланированного в этом году в Москве, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
На днях вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили в Ташкенте широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, в частности, развития межрегионального взаимодействия.
"Было озвучено, что в рамках подготовки к проведению II Форума межрегионального сотрудничества будут организованы 42 взаимных визита руководства администраций различных регионов Узбекистана и РФ в целях проработки твердых инвестиционных и торговых соглашений", — говорится в сообщении МИВТ.
В ведомстве напомнили, что по итогам I Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и РФ в октябре 2018 года были достигнуты соглашения на сумму 2,7 миллиарда долларов. Форум проходил в рамках визита в Ташкент российского лидера Владимира Путина.
Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии его перенесли на 2021-й.
В рамках визита запланировано проведение ряда крупных двусторонних мероприятий.
Встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли РУз С. Умурзакова с зампредседателя правительства РФ А. Оверчуком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
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