Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-i-uzbekistan-pristupili-k-sozdaniyu-logisticheskix-koridorov-20191920.html
Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров
Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров
Страны приняли практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности — по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T09:56+0500
2021-08-23T09:57+0500
транспорт
транспортный коридор
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20192012_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c24d81a6e306512242765249d7e8cdc8.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и России подписали дорожную карту по развитию логистических коридоров и созданию необходимой инфраструктуры для этого.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.На днях вице-премьеры РУз и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. Встреча прошла в Ташкенте.Стороны обозначили первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса.Умурзаков и Оверчук определили формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров, а также развития взаимодействия между государственными органами обеих стран в сфере цифровизации.Дорожная карта содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности — по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров. Например, речь идет об организации регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", который будет обеспечивать максимальный срок доставки сельскохозпродукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.Ранее российская сторона заявляла, что "Агроэкспресс" будет запущен уже совсем скоро.Отмечалось, что реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В перспективе РФ и Узбекистан планируют внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери".
https://uz.sputniknews.ru/20210818/agrarnyy-ekspress-i-novye-marshruty-tranzitnye-perspektivy-uzbekistana-i-tsa-20129481.html
https://uz.sputniknews.ru/20210730/k-agrokoridoru-rf--uzbekistan-prisoedinitsya-esche-odna-strana--kakie-plyusy-19879863.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20192012_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_99c08d7c655dd0c138e63808eb22b1b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
транспорт, транспортный коридор

Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров

09:56 23.08.2021 (обновлено: 09:57 23.08.2021)
1741
© МИВТ РУзВстреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли РУз С. Умурзакова с зампредседателя правительства РФ А. Оверчуком.
Встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли РУз С. Умурзакова с зампредседателя правительства РФ А. Оверчуком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© МИВТ РУз
Страны приняли практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности — по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и России подписали дорожную карту по развитию логистических коридоров и созданию необходимой инфраструктуры для этого.
Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
На днях вице-премьеры РУз и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. Встреча прошла в Ташкенте.
Стороны обозначили первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса.
Контейнерный поезд АО Узбекистон темир йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Аналитика
Аграрный экспресс и новые маршруты: транзитные перспективы Узбекистана и ЦА
18 августа, 17:21
2949
Умурзаков и Оверчук определили формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров, а также развития взаимодействия между государственными органами обеих стран в сфере цифровизации.
Дорожная карта содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности — по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров.
Например, речь идет об организации регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", который будет обеспечивать максимальный срок доставки сельскохозпродукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.
Что такое "Агроэкспресс"?

Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.

Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.

В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.

Ранее российская сторона заявляла, что "Агроэкспресс" будет запущен уже совсем скоро.
Отмечалось, что реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции.
В перспективе РФ и Узбекистан планируют внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери".
Контейнеры, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
Экономика
К агрокоридору "РФ — Узбекистан" присоединится еще одна страна – какие плюсы?
30 июля, 09:28
1705
600000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:51Наталья Никонорова: встреча Зеленского и Байдена станет разочарованием для Киева
12:38Россия, Индия и Китай готовятся войти в Афганистан
12:04Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
11:31Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров
11:28Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
10:58Дмитрий Пучков-Гоблин "раскусил" тактику русофобов в странах СНГ — видео
10:35Дочь звезды Рано Шодиевой показала роскошные наряды на келин-салом — видео
09:56Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров
09:19Узбекистан получил из Китая еще 3 млн доз вакцины от коронавируса
08:52Германия эвакуировала из Кабула через Ташкент свыше 2 тыс. человек
08:38В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ
08:26Раскрыты имена знаменосцев Узбекистана на Паралимпиаде в Токио
07:16Афганский бизнесмен из Термеза: мы не ожидали столь стремительного падения Кабула
ВчераВыстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне
ВчераЦеремония открытия "АрМИ-2021" прошла в Китае — видео Минобороны РФ
ВчераПервый танковый экипаж Узбекистана пришел последним в индивидуальной гонке на "АрМИ-2021"
ВчераСильные духом и телом: состав паралимпийской сборной Узбекистана в Токио
ВчераВ Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
ВчераПутин выступил против размещения в странах ЦА афганских беженцев без виз
ВчераСупермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров