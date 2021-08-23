Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и России подписали дорожную карту по развитию логистических коридоров и созданию необходимой инфраструктуры для этого.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.На днях вице-премьеры РУз и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. Встреча прошла в Ташкенте.Стороны обозначили первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса.Умурзаков и Оверчук определили формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров, а также развития взаимодействия между государственными органами обеих стран в сфере цифровизации.Дорожная карта содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности — по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров. Например, речь идет об организации регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", который будет обеспечивать максимальный срок доставки сельскохозпродукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.Ранее российская сторона заявляла, что "Агроэкспресс" будет запущен уже совсем скоро.Отмечалось, что реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В перспективе РФ и Узбекистан планируют внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери".
Умурзаков и Оверчук определили формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров, а также развития взаимодействия между государственными органами обеих стран в сфере цифровизации.
Дорожная карта содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности — по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров.
Например, речь идет об организации регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", который будет обеспечивать максимальный срок доставки сельскохозпродукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.
Что такое "Агроэкспресс"?
Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.
Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.
В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.
Ранее российская сторона заявляла, что "Агроэкспресс" будет запущен уже совсем скоро.
Отмечалось, что реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции.
В перспективе РФ и Узбекистан планируют внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери".