https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiyskie-tamojenniki-izyali-pochti-60-kg-kontrabandnogo-silnodeystvuyuschego-veschestva-20197788.html
Российские таможенники изъяли почти 60 кг контрабандного сильнодействующего вещества
Российские таможенники изъяли почти 60 кг контрабандного сильнодействующего вещества
За незаконный ввоз средства для похудания с сибутрамином узбекистанцу и россиянке грозит до 7 лет лишения свободы. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T13:42+0500
2021-08-23T13:42+0500
2021-08-23T13:42+0500
происшествия
москва
таможня
контрабанда
бад
задержание преступников
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Более пяти тысяч упаковок БАД для похудания с сильнодействующим веществом – сибутрамином – обнаружили московские таможенники в товарной партии из Казахстана, сообщает пресс-служба областной таможни.Общий вес запрещенного вещества в партии составляет 16,3 кг. Биоактивную добавку планировалось продавать в Москве и области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 уголовного кодекса за незаконный ввоз сильнодействующих веществ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.Еще одну партию контрабандного товара узбекистанец отправил в Чеченскую Республику. Московские таможенники совместно с Северо-Кавказскими коллегами и Грозненским ЛУ МВД задержали в этой связи 30-летнюю россиянку, которая планировала продавать контрабандную БАД в своем магазине. Масса сибутрамина в этой партии составила 42,96 кг. Россиянке также грозит срок до 7 лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей.Сибутрамин - это сильнодействующее вещество, которое способствует возникновению анорексии и дает серьезные осложнения на сердце, сосуды, почки и печень, нарушает обмен веществ. Употребление биологически активных добавок к пище (БАД), имеющих в своем составе подконтрольные сильнодействующие вещества опасно для здоровья, а их ввоз на территорию РФ и безрецептурный оборот являются уголовно наказуемыми преступлениями, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/spetsslujby-izyali-svyshe-12-kg-narkotikov-20128722.html
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москва, таможня, контрабанда, бад, задержание преступников
Российские таможенники изъяли почти 60 кг контрабандного сильнодействующего вещества
За незаконный ввоз средства для похудания с сибутрамином узбекистанцу и россиянке грозит до 7 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Более пяти тысяч упаковок БАД для похудания с сильнодействующим веществом – сибутрамином – обнаружили московские таможенники в товарной партии из Казахстана, сообщает пресс-служба областной таможни.
Общий вес запрещенного вещества в партии составляет 16,3 кг. Биоактивную добавку планировалось продавать в Москве и области.
"Установлено, что одним из организаторов канала контрабанды является 35-летний гражданин Узбекистана, который планировал часть товара реализовать в Москве и Подмосковье, другую часть направить в Чеченскую Республику", говорится в пресс-релизе ведомства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 уголовного кодекса за незаконный ввоз сильнодействующих веществ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Еще одну партию контрабандного товара узбекистанец отправил в Чеченскую Республику. Московские таможенники совместно с Северо-Кавказскими коллегами и Грозненским ЛУ МВД задержали в этой связи 30-летнюю россиянку, которая планировала продавать контрабандную БАД в своем магазине. Масса сибутрамина в этой партии составила 42,96 кг. Россиянке также грозит срок до 7 лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей.
Сибутрамин - это сильнодействующее вещество, которое способствует возникновению анорексии и дает серьезные осложнения на сердце, сосуды, почки и печень, нарушает обмен веществ. Употребление биологически активных добавок к пище (БАД), имеющих в своем составе подконтрольные сильнодействующие вещества опасно для здоровья, а их ввоз на территорию РФ и безрецептурный оборот являются уголовно наказуемыми преступлениями, сообщается
на сайте Роспотребнадзора.