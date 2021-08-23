https://uz.sputniknews.ru/20210823/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-odkb-po-afganistanu-20193744.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
Мероприятие состоится в понедельник в онлайн-формате. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T11:28+0500
2021-08-23T11:28+0500
2021-08-23T12:37+0500
политика
шавкат мирзиёев
афганистан
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя в саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане.Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В МИД РУз подтвердили информацию и добавили, что Мирзиёев примет участие в саммите в качестве гостя.Совет коллективной безопасности ОДКБ в понедельник проведет внеочередную сессию в онлайн-формате по афганскому вопросу.Встреча пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210822/vystrelov-ne-slyshal-dalnoboyschik-iz-uzbekistana-rasskazal-ob-obstanovke-v-xayratone-20189762.html
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Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
11:28 23.08.2021 (обновлено: 12:37 23.08.2021)
Мероприятие состоится в понедельник в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя в саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане.
Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В МИД РУз подтвердили информацию и добавили, что Мирзиёев примет участие в саммите в качестве гостя.
"С учетом складывающейся ситуации в Афганистане, а также в целях более глубокого ознакомления с мерами, принимаемыми ближайшими странами-партнерами и непосредственными соседями по региону в плане реагирования на возможные вызовы и угрозы безопасности, президент РУз Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя во внеочередном саммите глав государств ОДКБ, который состоится 23 августа 2021 года в формате видеоконференции", — сообщили в МИД.
Совет коллективной безопасности ОДКБ в понедельник проведет внеочередную сессию в онлайн-формате по афганскому вопросу.
Встреча пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран