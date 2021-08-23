https://uz.sputniknews.ru/20210823/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-odkb-po-afganistanu-20193744.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану

Мероприятие состоится в понедельник в онлайн-формате. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T11:28+0500

2021-08-23T11:28+0500

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политика

шавкат мирзиёев

афганистан

одкб

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя в саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане.Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В МИД РУз подтвердили информацию и добавили, что Мирзиёев примет участие в саммите в качестве гостя.Совет коллективной безопасности ОДКБ в понедельник проведет внеочередную сессию в онлайн-формате по афганскому вопросу.Встреча пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210822/vystrelov-ne-slyshal-dalnoboyschik-iz-uzbekistana-rasskazal-ob-obstanovke-v-xayratone-20189762.html

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