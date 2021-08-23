Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210823/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-odkb-po-afganistanu-20193744.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
Мероприятие состоится в понедельник в онлайн-формате. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T11:28+0500
2021-08-23T12:37+0500
политика
шавкат мирзиёев
афганистан
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19762119_0:96:1280:817_1920x0_80_0_0_62cf08e31133d058c4afedf2f71137f8.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя в саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане.Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В МИД РУз подтвердили информацию и добавили, что Мирзиёев примет участие в саммите в качестве гостя.Совет коллективной безопасности ОДКБ в понедельник проведет внеочередную сессию в онлайн-формате по афганскому вопросу.Встреча пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210822/vystrelov-ne-slyshal-dalnoboyschik-iz-uzbekistana-rasskazal-ob-obstanovke-v-xayratone-20189762.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19762119_94:0:1229:851_1920x0_80_0_0_d4f771ccb9fc2922a959200d0a362ad7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, афганистан, одкб

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану

11:28 23.08.2021 (обновлено: 12:37 23.08.2021)
1156
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мероприятие состоится в понедельник в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя в саммите ОДКБ по ситуации в Афганистане.
Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В МИД РУз подтвердили информацию и добавили, что Мирзиёев примет участие в саммите в качестве гостя.
"С учетом складывающейся ситуации в Афганистане, а также в целях более глубокого ознакомления с мерами, принимаемыми ближайшими странами-партнерами и непосредственными соседями по региону в плане реагирования на возможные вызовы и угрозы безопасности, президент РУз Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя во внеочередном саммите глав государств ОДКБ, который состоится 23 августа 2021 года в формате видеоконференции", — сообщили в МИД.
Совет коллективной безопасности ОДКБ в понедельник проведет внеочередную сессию в онлайн-формате по афганскому вопросу.
Встреча пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Водитель дальнобойщик Шахрух Закиров готовится к очередному рейсу из Термеза в Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Выстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне
Вчера, 23:05
9302
11
110002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:51Наталья Никонорова: встреча Зеленского и Байдена станет разочарованием для Киева
12:38Россия, Индия и Китай готовятся войти в Афганистан
12:04Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
11:31Made in Uzbekistan: в Москве откроется масштабная выставка товаров
11:28Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану
10:58Дмитрий Пучков-Гоблин "раскусил" тактику русофобов в странах СНГ — видео
10:35Дочь звезды Рано Шодиевой показала роскошные наряды на келин-салом — видео
09:56Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров
09:19Узбекистан получил из Китая еще 3 млн доз вакцины от коронавируса
08:52Германия эвакуировала из Кабула через Ташкент свыше 2 тыс. человек
08:38В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ
08:26Раскрыты имена знаменосцев Узбекистана на Паралимпиаде в Токио
07:16Афганский бизнесмен из Термеза: мы не ожидали столь стремительного падения Кабула
ВчераВыстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне
ВчераЦеремония открытия "АрМИ-2021" прошла в Китае — видео Минобороны РФ
ВчераПервый танковый экипаж Узбекистана пришел последним в индивидуальной гонке на "АрМИ-2021"
ВчераСильные духом и телом: состав паралимпийской сборной Узбекистана в Токио
ВчераВ Казахстане выпустили "живой" букварь с QR-кодом — видео
ВчераПутин выступил против размещения в странах ЦА афганских беженцев без виз
ВчераСупермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров