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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/vystrelov-ne-slyshal-dalnoboyschik-iz-uzbekistana-rasskazal-ob-obstanovke-v-xayratone-20189762.html
Выстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне
Выстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне
Узбекско-афганская граница заработала в штатном режиме. Через КПП пропускают грузовики, а также лиц, имеющих визу или авиабилеты в третьи страны. Об обстановке... 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T23:05+0500
2021-08-22T23:11+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
термез
грузовые авиаперевозки
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ситуация в соседнем Афганистане постепенно нормализуется, во всяком случае иностранцы, по работе приезжающие в ИРА, пока не сталкивались с какими-то проблемами. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал водитель-дальнобойщик Шахрух Закиров.По его словам, обстановка по ту сторону Амударьи в целом спокойная, а появляющаяся в соцсетях информация об обстановке в приграничном Хайратоне не всегда соответствует действительности.Он добавил, что завтра снова собирается в рейс и не испытывает какой-либо тревоги по этому поводу. "Сегодня прибыл груз из Европы, будем разгружать, а потом сразу в путь", — заключил дальнобойщик.Граница между Афганистаном и Узбекистаном заработала в штатном режиме несколько дней назад. На дорогах республики уже появились авто с афганскими номерами, а также с особыми знаками для имеющих вид на жительство. Грузовое сообщение также возобновилось. Узбекистан полностью контролирует ситуацию на границе, пресекая любые попытки незаконного перехода на свою территорию. Лагерь для временного содержания афганских беженцев, развернутый недалеко от КПП, по данным МИД был полностью освобожден, а все находившиеся там люди возвращены на родину.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из страны. За считанные недели "Талибан"* установил контроль практически над всей страной, кроме Панджшерского ущелья. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну, объяснив свой поступок стремлением избежать кровопролития. Позднее он объявился в ОАЭ и обещал, что еще вернется на родину. * — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-dorogax-uzbekistana-vnov-poyavilis-avto-s-afganskimi-nomerami--kpp-vozobnovil-rabotu-20158653.html
https://uz.sputniknews.ru/20210821/chto-proisxodit-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-s-kpp-20178680.html
https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html
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узбекистан, афганистан, термез, грузовые авиаперевозки

Выстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне

23:05 22.08.2021 (обновлено: 23:11 22.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВодитель дальнобойщик Шахрух Закиров готовится к очередному рейсу из Термеза в Афганистан
Водитель дальнобойщик Шахрух Закиров готовится к очередному рейсу из Термеза в Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Узбекско-афганская граница заработала в штатном режиме. Через КПП пропускают грузовики, а также лиц, имеющих визу или авиабилеты в третьи страны. Об обстановке по ту сторону Амударьи рассказал один из водителей-узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ситуация в соседнем Афганистане постепенно нормализуется, во всяком случае иностранцы, по работе приезжающие в ИРА, пока не сталкивались с какими-то проблемами. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал водитель-дальнобойщик Шахрух Закиров.
По его словам, обстановка по ту сторону Амударьи в целом спокойная, а появляющаяся в соцсетях информация об обстановке в приграничном Хайратоне не всегда соответствует действительности.
© Sputnik / Рамиз БахтияровТранспортно-логистический центр в Термезе
Транспортно-логистический центр в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Транспортно-логистический центр в Термезе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Я вчера приехал из Хайратона. Хочу сказать, что в интернете сильно преувеличивают ситуацию. На самом деле там все спокойно, ездил без проблем. Никаких выстрелов и взрывов, как показывают в соцсетях, там не видел. Конечно, я пробыл в городе всего два часа, но, возможно, подобные столкновения проявляться в некоторых регионах Афганистана", — отметил Шахрух.
Он добавил, что завтра снова собирается в рейс и не испытывает какой-либо тревоги по этому поводу.
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"Сегодня прибыл груз из Европы, будем разгружать, а потом сразу в путь", — заключил дальнобойщик.
Граница между Афганистаном и Узбекистаном заработала в штатном режиме несколько дней назад. На дорогах республики уже появились авто с афганскими номерами, а также с особыми знаками для имеющих вид на жительство. Грузовое сообщение также возобновилось.
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Узбекистан полностью контролирует ситуацию на границе, пресекая любые попытки незаконного перехода на свою территорию. Лагерь для временного содержания афганских беженцев, развернутый недалеко от КПП, по данным МИД был полностью освобожден, а все находившиеся там люди возвращены на родину.
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Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из страны. За считанные недели "Талибан"* установил контроль практически над всей страной, кроме Панджшерского ущелья. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну, объяснив свой поступок стремлением избежать кровопролития. Позднее он объявился в ОАЭ и обещал, что еще вернется на родину.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
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