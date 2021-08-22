https://uz.sputniknews.ru/20210822/vystrelov-ne-slyshal-dalnoboyschik-iz-uzbekistana-rasskazal-ob-obstanovke-v-xayratone-20189762.html

Выстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне

Выстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне

Узбекско-афганская граница заработала в штатном режиме. Через КПП пропускают грузовики, а также лиц, имеющих визу или авиабилеты в третьи страны. Об обстановке... 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T23:05+0500

2021-08-22T23:05+0500

2021-08-22T23:11+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

термез

грузовые авиаперевозки

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ситуация в соседнем Афганистане постепенно нормализуется, во всяком случае иностранцы, по работе приезжающие в ИРА, пока не сталкивались с какими-то проблемами. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал водитель-дальнобойщик Шахрух Закиров.По его словам, обстановка по ту сторону Амударьи в целом спокойная, а появляющаяся в соцсетях информация об обстановке в приграничном Хайратоне не всегда соответствует действительности.Он добавил, что завтра снова собирается в рейс и не испытывает какой-либо тревоги по этому поводу. "Сегодня прибыл груз из Европы, будем разгружать, а потом сразу в путь", — заключил дальнобойщик.Граница между Афганистаном и Узбекистаном заработала в штатном режиме несколько дней назад. На дорогах республики уже появились авто с афганскими номерами, а также с особыми знаками для имеющих вид на жительство. Грузовое сообщение также возобновилось. Узбекистан полностью контролирует ситуацию на границе, пресекая любые попытки незаконного перехода на свою территорию. Лагерь для временного содержания афганских беженцев, развернутый недалеко от КПП, по данным МИД был полностью освобожден, а все находившиеся там люди возвращены на родину.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из страны. За считанные недели "Талибан"* установил контроль практически над всей страной, кроме Панджшерского ущелья. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну, объяснив свой поступок стремлением избежать кровопролития. Позднее он объявился в ОАЭ и обещал, что еще вернется на родину. * — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-dorogax-uzbekistana-vnov-poyavilis-avto-s-afganskimi-nomerami--kpp-vozobnovil-rabotu-20158653.html

https://uz.sputniknews.ru/20210821/chto-proisxodit-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-s-kpp-20178680.html

https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, термез, грузовые авиаперевозки