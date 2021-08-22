Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Выстрелов не слышал: дальнобойщик из Узбекистана рассказал об обстановке в Хайратоне
23:05 22.08.2021 (обновлено: 23:11 22.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВодитель дальнобойщик Шахрух Закиров готовится к очередному рейсу из Термеза в Афганистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекско-афганская граница заработала в штатном режиме. Через КПП пропускают грузовики, а также лиц, имеющих визу или авиабилеты в третьи страны. Об обстановке по ту сторону Амударьи рассказал один из водителей-узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ситуация в соседнем Афганистане постепенно нормализуется, во всяком случае иностранцы, по работе приезжающие в ИРА, пока не сталкивались с какими-то проблемами. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал водитель-дальнобойщик Шахрух Закиров.
По его словам, обстановка по ту сторону Амударьи в целом спокойная, а появляющаяся в соцсетях информация об обстановке в приграничном Хайратоне не всегда соответствует действительности.
© Sputnik / Рамиз БахтияровТранспортно-логистический центр в Термезе
Транспортно-логистический центр в Термезе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Я вчера приехал из Хайратона. Хочу сказать, что в интернете сильно преувеличивают ситуацию. На самом деле там все спокойно, ездил без проблем. Никаких выстрелов и взрывов, как показывают в соцсетях, там не видел. Конечно, я пробыл в городе всего два часа, но, возможно, подобные столкновения проявляться в некоторых регионах Афганистана", — отметил Шахрух.
Он добавил, что завтра снова собирается в рейс и не испытывает какой-либо тревоги по этому поводу.
"Сегодня прибыл груз из Европы, будем разгружать, а потом сразу в путь", — заключил дальнобойщик.
Граница между Афганистаном и Узбекистаном заработала в штатном режиме несколько дней назад. На дорогах республики уже появились авто с афганскими номерами, а также с особыми знаками для имеющих вид на жительство. Грузовое сообщение также возобновилось.
Вчера, 15:18
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Узбекистан полностью контролирует ситуацию на границе, пресекая любые попытки незаконного перехода на свою территорию. Лагерь для временного содержания афганских беженцев, развернутый недалеко от КПП, по данным МИД был полностью освобожден, а все находившиеся там люди возвращены на родину.
16 августа, 14:45
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Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из страны. За считанные недели "Талибан"* установил контроль практически над всей страной, кроме Панджшерского ущелья. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну, объяснив свой поступок стремлением избежать кровопролития. Позднее он объявился в ОАЭ и обещал, что еще вернется на родину.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.