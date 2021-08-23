https://uz.sputniknews.ru/20210823/uzbekistan-ne-podnimal-temu-vozobnovleniya-svoego-chlenstva-v-odkb---gensek-20204971.html
Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек
Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T20:06+0500
2021-08-23T20:06+0500
2021-08-23T20:06+0500
политика
одкб
членство
станислав зась
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1289/55/12895560_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6ca580cd76c04897a167ddfca4f20ced.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал в интервью РИА Новости какие вопросы не стояли в повестке прошедшего в Душанбе саммита.По его словам, вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.Узбекистан принял участие в нынешнем саммите в качестве наблюдателя.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1289/55/12895560_54:0:945:668_1920x0_80_0_0_aa05762bfed1c8c8806e1d423a437bf5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
одкб, членство, станислав зась
Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал в интервью РИА Новости
какие вопросы не стояли в повестке прошедшего в Душанбе саммита.
По его словам, вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.
(Узбекистан) не поднимал вопрос (возобновления членства в ОДКБ – ред.). Не обращался (по этому вопросу). Все будет зависеть прежде всего от воли Узбекистана.
Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ
Узбекистан принял
участие в нынешнем саммите в качестве наблюдателя.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".