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Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек
Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T20:06+0500
2021-08-23T20:06+0500
политика
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членство
станислав зась
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал в интервью РИА Новости какие вопросы не стояли в повестке прошедшего в Душанбе саммита.По его словам, вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.Узбекистан принял участие в нынешнем саммите в качестве наблюдателя.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
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одкб, членство, станислав зась

Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек

20:06 23.08.2021
771
© Foto : БелаПАН / Сергей БалайСекретарь Совета безопасности Станислав Зась
Секретарь Совета безопасности Станислав Зась - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Foto : БелаПАН / Сергей Балай
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал в интервью РИА Новости какие вопросы не стояли в повестке прошедшего в Душанбе саммита.
По его словам, вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.
(Узбекистан) не поднимал вопрос (возобновления членства в ОДКБ – ред.). Не обращался (по этому вопросу). Все будет зависеть прежде всего от воли Узбекистана.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась - Sputnik Узбекистан
Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ
Узбекистан принял участие в нынешнем саммите в качестве наблюдателя.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
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