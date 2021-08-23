https://uz.sputniknews.ru/20210823/uzbekistan-ne-podnimal-temu-vozobnovleniya-svoego-chlenstva-v-odkb---gensek-20204971.html

Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек

Узбекистан не поднимал тему возобновления своего членства в ОДКБ - генсек

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T20:06+0500

2021-08-23T20:06+0500

2021-08-23T20:06+0500

политика

одкб

членство

станислав зась

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал в интервью РИА Новости какие вопросы не стояли в повестке прошедшего в Душанбе саммита.По его словам, вопрос возобновления членства в организации Узбекистана на фоне обострения ситуации в Афганистане не поднимался в ходе заседания.Узбекистан принял участие в нынешнем саммите в качестве наблюдателя.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".

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одкб, членство, станислав зась