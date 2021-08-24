https://uz.sputniknews.ru/20210824/bolshe-brigad-bystree-pomosch-minzdrav-ob-uluchshenii-slujby-103-20221558.html

Больше бригад, быстрее помощь: Минздрав об улучшении службы "103"

Больше бригад, быстрее помощь: Минздрав об улучшении службы "103"

В Узбекистане за счет увеличения количества бригад скорой помощи уменьшился радиус обслуживания каждой бригады и выросло качество медицинских услуг. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T18:50+0500

2021-08-24T18:50+0500

2021-08-24T18:50+0500

общество

узбекистан

медицина

скорая помощь

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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. В Узбекистане снабжение службы "103" лекарствами на 100% выше нормативов, а современные call-центры позволили уменьшить время дозвона до "скорой", отмечает Министерство здравоохранения республики в своем Telegram-канале.По данным министерства, количество бригад скорой помощи в стране за последний год выросло с 2576 до 2681. Благодаря этому, радиус обслуживания каждой бригады уменьшился в среднем с 15-20 км до 8-12 км. Кроме того, создание единой диспетчерской службы с современными call-центрами позволило уменьшить время дозвона до "скорой", теперь оно составляет 8-12 минут.Благодаря этому, удалось увеличить скорость и качество оказания медицинской помощи. Способствует этому и постоянный рост финансирования, выделяемого на закупку медикаментов.На сегодняшний день служба обеспечена медикаментами на 100% выше нормативов, налажена система бесперебойного снабжения.При этом, сохраняется проблема с охватом жителей отдаленных и труднодоступных районов. Не везде еще хватает бригад скорой помощи. Эта проблема постепенно решается, отмечают в министерстве.За первое полугодие 2021 года служба "103" обслужила 5,5 миллиона вызовов. В день в ташкентскую диспетчерскую поступает около 3,5 тысячи звонков.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-peredala-uzbekistanu-20-sovremennyx-avtomobiley-skoroy-pomoschi-18168435.html

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узбекистан, медицина, скорая помощь