https://uz.sputniknews.ru/20210824/durnoe-plamya-v-tashkente-sojgli-tonnu-narkotikov--video-gtk-20211320.html

Более 1,3 тонны наркотиков сожгли в Узбекистане в доменной печи — видео

Более 1,3 тонны наркотиков сожгли в Узбекистане в доменной печи — видео

Крупная партия была изъята правоохранителями в ходе оперативных мероприятий, проводимых в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T11:43+0500

2021-08-24T11:43+0500

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общество

ташкент

пожар

наркотики

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Ташкенте сожгли более 1,35 тонны наркотиков, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).Запрещенные вещества уничтожили во вторник на одном из заводов Сергелийского района.Партию сожгли в доменных печах одного из ташкентских предприятий в присутствии членов межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, представителей Управления ООН по наркотикам и преступности, а также общественности и СМИ.Все вещества уничтожили буквально за несколько минут.Ранее сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана изъяли по республике в общей сложности более 12 килограммов наркотиков.Самую крупную партию удалось задержать в Сурхандарьинской области.По данным ГТК, в 2020 году объем изъятий наркотиков в Узбекистане увеличился на 28,5% по сравнению с 2019 годом — до 1,543 тонны. В частности, существенно вырос объем задержанных партий гашиша — 233,9 килограмма (+2,1 раза), кукнара — 323,9 килограмма (+5,1 раза).По оценке узбекской стороны, площади опийного мака в Афганистане в 2020 году составили 224 тысячи гектаров, а урожай опия — 6,3 тысячи тонн. При этом отмечается существенный рост производства опия в ряде афганских провинций.С 1994 года, когда в Узбекистане впервые состоялась процедура сожжения наркотиков, к настоящему времени таким способом было уничтожено более 60 тонн наркотических средств. Через территорию республики проходит так называемый "северный маршрут" — путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.

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ташкент, пожар, наркотики