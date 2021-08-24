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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/ekspert-nazval-usloviya-vozmojnogo-uspexa-koalitsionnogo-pravitelstva-afganistana-20215719.html
Эксперт назвал условия возможного успеха коалиционного правительства Афганистана
Эксперт назвал условия возможного успеха коалиционного правительства Афганистана
По словам экс-дипломата Конаровского, "талибы* много обещают, но надо помнить русскую пословицу "доверяй, но проверяй". 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T14:22+0500
2021-08-24T14:22+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
посол
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Если талибы* предложат лидеру сил сопротивления Ахмаду Масуду-младшему пост в правительстве, а он на это согласится, то работа руководящего совета Афганистана из 12 человек может быть успешной. Такого мнения придерживается экс-посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Михаил Конаровский. Эксперт выступил в рамках видеомоста "Москва — Пекин".Отвечая на вопрос о том, какие условия необходимо соблюсти для успеха работы руководящего совета Афганистана, дипломат заявил, что эффект возможен, если талибы* создадут коалиционное правительство, сдержат данные народу обещания и пригласят к участию лидера сил афганского сопротивления Ахмада Масуда.Также эксперт отметил, что со стороны "Талибана"* должна быть реальная заинтересованность и стремление создать коалиционное правительство, которое начнет работать: "Выбрать можно много людей, но смогут ли они сидеть за одним столом в реальном измерении и не будет ли это происходить по басням Крылова, пока большой вопрос"Однако, по словам Конаровского, "талибы* много обещают, но надо помнить русскую пословицу "доверяй, но проверяй".Также эксперт считает, что сейчас есть необходимость решения афганского вопроса совместными усилиями, но ЕС и Вашингтон не особо стремятся к этому. А различные фракции Афганистана, как показывает история, будут пытаться использовать противоречия между внешними игроками в своих узко этнических и религиозных интересах. Кроме того, необходима четкая консолидация позиции ШОС в отношении Афганистана. Именно Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят практически все соседи исламской республики, по мнению Конаровского, может попытаться "взять флаг в свои руки" и показать свое политическое лицо в решении афганского мира. Экс-посол также считает, что было бы неплохо восстановить формат 3+1 с участием США, Китая и РФ, а также Пакистана, Ирана и других.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, боевики активизировали свои действия. Правительство Афганистана потеряло контроль над страной, президент Гани бежал в ОАЭ, откуда позже заявил, что намерен вернуться на родину и продолжить борьбу. Внутренний конфликт в республике подошел вплотную к границам государств Центральной Азии.* - организация, запрещенная в РФ и других странах.
https://uz.sputniknews.ru/20210821/brat-prezidenta-afganistana-prisoedinilsya-k-talibam---zayavlenie-boevikov-20179749.html
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афганистан, посол

Эксперт назвал условия возможного успеха коалиционного правительства Афганистана

14:22 24.08.2021
686
© © Sputnik / Владимир АлексеевичВедущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский
Ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© © Sputnik / Владимир Алексеевич
По словам экс-дипломата Конаровского, "талибы* много обещают, но надо помнить русскую пословицу "доверяй, но проверяй".
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Если талибы* предложат лидеру сил сопротивления Ахмаду Масуду-младшему пост в правительстве, а он на это согласится, то работа руководящего совета Афганистана из 12 человек может быть успешной.
Такого мнения придерживается экс-посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Михаил Конаровский. Эксперт выступил в рамках видеомоста "Москва — Пекин".
Отвечая на вопрос о том, какие условия необходимо соблюсти для успеха работы руководящего совета Афганистана, дипломат заявил, что эффект возможен, если талибы* создадут коалиционное правительство, сдержат данные народу обещания и пригласят к участию лидера сил афганского сопротивления Ахмада Масуда.
Также эксперт отметил, что со стороны "Талибана"* должна быть реальная заинтересованность и стремление создать коалиционное правительство, которое начнет работать: "Выбрать можно много людей, но смогут ли они сидеть за одним столом в реальном измерении и не будет ли это происходить по басням Крылова, пока большой вопрос"
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Однако, по словам Конаровского, "талибы* много обещают, но надо помнить русскую пословицу "доверяй, но проверяй".
Также эксперт считает, что сейчас есть необходимость решения афганского вопроса совместными усилиями, но ЕС и Вашингтон не особо стремятся к этому. А различные фракции Афганистана, как показывает история, будут пытаться использовать противоречия между внешними игроками в своих узко этнических и религиозных интересах. Кроме того, необходима четкая консолидация позиции ШОС в отношении Афганистана. Именно Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят практически все соседи исламской республики, по мнению Конаровского, может попытаться "взять флаг в свои руки" и показать свое политическое лицо в решении афганского мира.
Экс-посол также считает, что было бы неплохо восстановить формат 3+1 с участием США, Китая и РФ, а также Пакистана, Ирана и других.

Жизненно важно достижение консенсуса, каким мы хотим видеть Афганистан. Афганистан же при любом раскладе должен объявить о своей нейтральности. Это даст политический импульс для признания республики, хотя признать талибов* сейчас вряд ли кто-то из стран решится.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский - Sputnik Узбекистан
Михаил Конаровский
Ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, боевики активизировали свои действия. Правительство Афганистана потеряло контроль над страной, президент Гани бежал в ОАЭ, откуда позже заявил, что намерен вернуться на родину и продолжить борьбу. Внутренний конфликт в республике подошел вплотную к границам государств Центральной Азии.
* - организация, запрещенная в РФ и других странах.
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