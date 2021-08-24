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Флаг Узбекистана запустили в стратосферу
Флаг Узбекистана запустили в стратосферу
Аэростат с национальным флагом поднялся на 46 километров над землей. Запуск посвящен 30-летию независимости страны. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T13:42+0500
2021-08-24T13:43+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Молодые ученые запустили аэростат с флагом Узбекистана в стратосферу. Видео запуска опубликовало Министерство инноваций в своем Telegram-канале.Проект, осуществленный молодыми учеными при поддержке Национального офиса инноваций и Министерства инновационного развития, разработчики посвятили 30-летию независимости страны.В Узбекистане для поддержки молодых исследователей указом президента создаются "Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи", на базе которых будут действовать современные лаборатории и полигоны. В настоящее время молодые разработчики и стартапы могут также получить поддержку в Национальном офисе инноваций, действующем на базе Научно-практического центра инновационных разработок.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/poleznaya-vozmojnost-uzbekistan-vydelit-100-mln-na-podderjku-molodejnyx-startapov-19750753.html
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узбекистан, флаг, министерство инновационного развития узбекистана

Флаг Узбекистана запустили в стратосферу

13:42 24.08.2021 (обновлено: 13:43 24.08.2021)
215
© Министерство инновационного развития УзбекистанаФлаг Узбекистана в стратосфере
Флаг Узбекистана в стратосфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Министерство инновационного развития Узбекистана
Аэростат с национальным флагом поднялся на 46 километров над землей. Запуск посвящен 30-летию независимости страны.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Молодые ученые запустили аэростат с флагом Узбекистана в стратосферу. Видео запуска опубликовало Министерство инноваций в своем Telegram-канале.
Проект, осуществленный молодыми учеными при поддержке Национального офиса инноваций и Министерства инновационного развития, разработчики посвятили 30-летию независимости страны.
В Узбекистане для поддержки молодых исследователей указом президента создаются "Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи", на базе которых будут действовать современные лаборатории и полигоны. В настоящее время молодые разработчики и стартапы могут также получить поддержку в Национальном офисе инноваций, действующем на базе Научно-практического центра инновационных разработок.
Ёшлар саноат ва тдбиркорлик зоналари - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
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Полезная "Возможность": Узбекистан выделит $100 млн на поддержку молодежных стартапов
20 июля, 14:58
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