https://uz.sputniknews.ru/20210720/poleznaya-vozmojnost-uzbekistan-vydelit-100-mln-na-podderjku-molodejnyx-startapov-19750753.html

Полезная "Возможность": Узбекистан выделит $100 млн на поддержку молодежных стартапов

Полезная "Возможность": Узбекистан выделит $100 млн на поддержку молодежных стартапов

Основной целью проекта является поддержка молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет для реализации их бизнес-идей. Инициатива также направлена ​​на повышение... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T14:58+0500

2021-07-20T14:58+0500

2021-07-20T18:41+0500

общество

бизнес-инкубатор

стартап

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане презентовали новый государственный медиапроект по поддержке молодежных стартапов — Fursat. Основная цель проекта — поддержка бизнес-идей молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, сообщает корреспондент Sputnik Uzbekistan.Миссия проекта В Узбекистане сегодня одной из самых актуальных задач является дальнейшее повышение уровня жизни населения за счет развития малого и частного бизнеса, увеличения реальных доходов и занятости. Наряду с основными экономическими показателями особое место в крупнейших инвестиционных проектах страны и в программах региональных инвестпроектов занимают трудоустройство и создание рабочих мест для граждан. В связи с чем первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов сказал, что основной целью проекта является поддержка молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет для реализации их бизнес-идей. Инициатива также направлена ​​на повышение эффективности использования экономического потенциала регионов и стимулирование инноваций в различных отраслях.Как заявил спикер, узбекское правительство не хочет ограничиваться предоставлением рабочих мест молодым людям, поэтому оно поставило перед собой задачу развивать предпринимательские навыки молодых людей в стране.Следует отметить, что ежегодно более 700 тысяч молодых людей в Узбекистане выходят на рынок труда, и, конечно, помочь им найти свое место важно для будущего экономики страны. Локомотив стартаповПо словам замминистра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова, в Узбекистане будет создано 219 МПДЗ (молодежных промышленных и деловых зон), из которых 185 уже функционируют. В настоящее время уже функционируют 69 из 77 созданных зон.В данный момент реализуются 1 586 проектов на 2,9 трлн сумов, что позволит создать 36 тысяч рабочих мест. Все МПДЗ обеспечат необходимой инфраструктурой, а молодым предпринимателям создадут все необходимые условия для реализации собственных проектов и строительства производств на основе инновационных идей. Бизнесменом может стать любойДля реализации проекта при Министерстве инвестиций и внешней торговли создан Фонд поддержки молодых предпринимателей, не имеющий юридического статуса.Начальник отдела управления фондами Мехрож Ботиров подробно рассказал об основных задачах проекта "Возможности" и о том, как молодые люди могут получить необходимые ссуды. По его словам, фонд имеет партнерские отношения с 10 государственными банками страны, что позволит профинансировать молодежные проекты до $100 млн. При подаче бизнес-плана, в первую очередь, все заявки поступят в Фонд поддержки молодежного предпринимательства. "У них есть свои бизнес-идеи, но участниками проекта могут быть молодые люди 18-30 лет, у которых нет опыта и стартового капитала для его запуска. Для этого начинающим предприниматели, имеющие бизнес-план, должны подать заявку через сайт www.fursatloyiha.uz или телеграм-бот @fursatloyiha_bot. После рассмотрения и утверждения заявки они смогут получить льготную ссуду до $100 тысяч сроком на cемь лет. Процентная ставка по кредитам в национальной валюте составит 14%, в иностранной — 3% годовых. Кроме того, им может быть выделено до тысячи квадратных метров земли для запуска производства в близлежащем к их району МПДЗ ", — сказал Ботиров. Представителям молодежи без бизнес-плана опытные специалисты бизнес-инкубаторов "Фабрика проектов" при Министерстве инвестиций и внешней торговли помогут его разработать.

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https://uz.sputniknews.ru/20210626/do-50-mln-sumov-poluchat-predprinimateli-na-organizatsiyu-yazykovyx-kursov-v-selax-19422360.html

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