https://uz.sputniknews.ru/20210824/gitlerovtsy-i-ukrainskie-natsionalisty-ubili-nepokornogo-mitropolita-v-gody-vov-20211894.html
Гитлеровцы и украинские националисты убили непокорного митрополита в годы ВОВ
Гитлеровцы и украинские националисты убили непокорного митрополита в годы ВОВ
От священника избавились в мае 1943 года за отказ подчиняться про-нацистской автокефальной церкви, следует из архивных документов, рассекреченных ФСБ. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T12:09+0500
2021-08-24T12:09+0500
2021-08-24T12:09+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Митрополит Алексий (Громадский), отказавшийся перейти из подчинения московскому патриархату в юрисдикцию автокефальной украинской церкви, был убит гитлеровскими властями и украинскими националистами. Об этом свидетельствуют архивные документы, рассекреченные ФСБ в рамках проекта "Без срока давности", сообщает РИА Новости.Среди раскрытых документов – справка, направленная в июле 1944 года архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам РПЦ при Совете народных комиссаров Георгию Карпову.В справке говорится, что к 1943 году автокефальная церковь совместно с националистами активно взялась за "автономных", неподконтрольных ей священников, многие из которых были убиты бандеровцами. Ходили слухи и о планируемом убийстве Алексия.Далее архиепископ Питирим приводит слова свидетелей об убийстве Алексия в мае 1943 года:Митрополита на машине без охраны отправили в Луцк вместе с церковным секретарем и переводчиком. При этом, неизвестные звонили по телефону в местные организации и торопили с отправкой священника.В убийстве митрополита подозревали так называемого "лесного" священника-националиста Петра Мельника, успевшего отличиться "террористическими действиями". Доказательством его причастности к преступлению стал обнаруженный у него крест с украшением, принадлежавший секретарю церкви протоиерею Федору Юркевичу, убитому вместе с Громадским.Архиепископ Алексий был выбран главой автономной Украинской церкви в юрисдикции Московской Патриархии на соборе местных епископов в Почаевской Лавре в августе 1941 года.Незадолго до этого на занятых немцами территориях при активной поддержке нацистских властей была создана автокефальная (независимая от Патриархата) церковь. Вновь созданная автокефалия по сути была органом гитлеровской пропаганды.Однако, уже в августе 1943 года, отступая с территории Украины, гитлеровцы попросту бросили священников и руководство автокефальной церкви, даже не предложив им эвакуироваться. Пособник фашистов Феофил Булдовский, так же как и многие его соратники, были арестованы за профашистскую деятельность в период немецкой оккупации.
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https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html
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украина, великая отечественная война, русская православная церковь
Гитлеровцы и украинские националисты убили непокорного митрополита в годы ВОВ
От священника избавились в мае 1943 года за отказ подчиняться про-нацистской автокефальной церкви, следует из архивных документов, рассекреченных ФСБ.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik.
Митрополит Алексий (Громадский), отказавшийся перейти из подчинения московскому патриархату в юрисдикцию автокефальной украинской церкви, был убит гитлеровскими властями и украинскими националистами. Об этом свидетельствуют архивные документы, рассекреченные ФСБ в рамках проекта "Без срока давности", сообщает РИА Новости
.
Среди раскрытых документов – справка, направленная в июле 1944 года архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам РПЦ при Совете народных комиссаров Георгию Карпову.
В справке говорится, что к 1943 году автокефальная церковь совместно с националистами активно взялась за "автономных", неподконтрольных ей священников, многие из которых были убиты бандеровцами. Ходили слухи и о планируемом убийстве Алексия.
Далее архиепископ Питирим приводит слова свидетелей об убийстве Алексия в мае 1943 года:
"Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке митрополита Алексия в Луцк", - писал Питирим.
Митрополита на машине без охраны отправили в Луцк вместе с церковным секретарем и переводчиком. При этом, неизвестные звонили по телефону в местные организации и торопили с отправкой священника.
"Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран", - докладывал священник.
В убийстве митрополита подозревали так называемого "лесного" священника-националиста Петра Мельника, успевшего отличиться "террористическими действиями". Доказательством его причастности к преступлению стал обнаруженный у него крест с украшением, принадлежавший секретарю церкви протоиерею Федору Юркевичу, убитому вместе с Громадским.
Архиепископ Алексий был выбран главой автономной Украинской церкви в юрисдикции Московской Патриархии на соборе местных епископов в Почаевской Лавре в августе 1941 года.
Незадолго до этого на занятых немцами территориях при активной поддержке нацистских властей была создана автокефальная (независимая от Патриархата) церковь. Вновь созданная автокефалия по сути была органом гитлеровской пропаганды.
"Во всех церквах епархии по нашим указаниям читались проповеди профашистского характера, прославлялась германская армия, якобы "вызволившая" Украину, за каждой службой поминались Гитлер и его правительство, всячески очернялась советская власть. Словом, автокефальная церковь, по существу, была поставлена на службу немецкой пропаганде", — рассказал на допросе бывший митрополит Харьковский и всей Левобережной Украины Феофил Булдовский, протоколы допроса которого также были обнародованы на днях.
Однако, уже в августе 1943 года, отступая с территории Украины, гитлеровцы попросту бросили священников и руководство автокефальной церкви, даже не предложив им эвакуироваться. Пособник фашистов Феофил Булдовский, так же как и многие его соратники, были арестованы за профашистскую деятельность в период немецкой оккупации.