https://uz.sputniknews.ru/20210824/mirziyoev-raskritikoval-vyrubku-derevev-vysadku-elok-i-uvolil-rukovoditelya-goskomgeologii-20219256.html

Только щепки летят: президент уволил главу Госкомэкологии за вырубку деревьев

Только щепки летят: президент уволил главу Госкомэкологии за вырубку деревьев

За системные проблемы в сфере и допущенные недостатки в работе председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишер Максудов... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T17:03+0500

2021-08-24T17:03+0500

2021-08-24T18:19+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

экология

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана уволил председателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Алишера Максудова, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания, посвященного приоритетным задачам по охране окружающей среды, которое проходит в эти часы под председательством Шавката Мирзиёева.Президент подверг критике отсутствие инициативной и практической работы комитета по экологии, других ведомств и местных хокимиятов, ответственных за это направление.За последние четыре года промышленных предприятий увеличились в два раза, а количество выбросов в атмосферу в городах превысило норму в четыре раза. 90 процентов из них приходится на города Ташкент, Самарканд, Фергана, Андижан, Наманган, Коканд, Навои, Бухара, Чирчик, Ангрен, Алмалык, Бекабад, Гулистан и Нукус, отметил Мирзиёев.Он обратил внимание, что при этом в регионах "зеленые насаждения" сократились в 3-4 раза. Негативное влияние на экологическую ситуацию оказывает и резкое понижение уровня поверхностных и подземных вод.На совещании поставлена задача посадить во всех населенных пунктах в октябре-ноябре 55 млн штук, а в весенний период следующего года — 70 млн плодовых, декоративных пород деревьев, а также быстрорастущих и других саженцев по автомобильным дорогам, окраинам полей.Помимо этого Мирзиёев подверг жесткой критике использование в озеленительных работах саженцев без учета местного климата и поручил увеличить посадку деревьев, подходящих для той или иной конкретной территории.Обратил он внимание и на повсеместную высадку в стране можжевельника, который требует много воды. "Неужели никто не задумывается о том, чтобы обеспечить себя подходящими для наших условий сортами рассады?", — задался вопросом глава государства.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-v-2021-godu-vyrubili-svyshe-13-tysyachi-derevev-19065042.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, экология, видеоселекторное совещание