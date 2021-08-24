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Только щепки летят: президент уволил главу Госкомэкологии за вырубку деревьев
Только щепки летят: президент уволил главу Госкомэкологии за вырубку деревьев
За системные проблемы в сфере и допущенные недостатки в работе председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишер Максудов... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T17:03+0500
2021-08-24T18:19+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
экология
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана уволил председателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Алишера Максудова, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания, посвященного приоритетным задачам по охране окружающей среды, которое проходит в эти часы под председательством Шавката Мирзиёева.Президент подверг критике отсутствие инициативной и практической работы комитета по экологии, других ведомств и местных хокимиятов, ответственных за это направление.За последние четыре года промышленных предприятий увеличились в два раза, а количество выбросов в атмосферу в городах превысило норму в четыре раза. 90 процентов из них приходится на города Ташкент, Самарканд, Фергана, Андижан, Наманган, Коканд, Навои, Бухара, Чирчик, Ангрен, Алмалык, Бекабад, Гулистан и Нукус, отметил Мирзиёев.Он обратил внимание, что при этом в регионах "зеленые насаждения" сократились в 3-4 раза. Негативное влияние на экологическую ситуацию оказывает и резкое понижение уровня поверхностных и подземных вод.На совещании поставлена задача посадить во всех населенных пунктах в октябре-ноябре 55 млн штук, а в весенний период следующего года — 70 млн плодовых, декоративных пород деревьев, а также быстрорастущих и других саженцев по автомобильным дорогам, окраинам полей.Помимо этого Мирзиёев подверг жесткой критике использование в озеленительных работах саженцев без учета местного климата и поручил увеличить посадку деревьев, подходящих для той или иной конкретной территории.Обратил он внимание и на повсеместную высадку в стране можжевельника, который требует много воды. "Неужели никто не задумывается о том, чтобы обеспечить себя подходящими для наших условий сортами рассады?", — задался вопросом глава государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-v-2021-godu-vyrubili-svyshe-13-tysyachi-derevev-19065042.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, экология, видеоселекторное совещание

Только щепки летят: президент уволил главу Госкомэкологии за вырубку деревьев

17:03 24.08.2021 (обновлено: 18:19 24.08.2021)
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© Пресс-служба ГоскомэкологииВ Куйичирчикском районе Ташкентской области обнаружена вырубка 52 деревьев.
В Куйичирчикском районе Ташкентской области обнаружена вырубка 52 деревьев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Пресс-служба Госкомэкологии
За системные проблемы в сфере и допущенные недостатки в работе председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишер Максудов освобожден от занимаемой должности.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана уволил председателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Алишера Максудова, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания, посвященного приоритетным задачам по охране окружающей среды, которое проходит в эти часы под председательством Шавката Мирзиёева.
“За системные проблемы в сфере и допущенные недостатки в работе председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишер Максудов освобожден от занимаемой должности”, — говорится в сообщении.
© Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей средыАлишер Максудов
Алишер Максудов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Алишер Максудов
© Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды
Президент подверг критике отсутствие инициативной и практической работы комитета по экологии, других ведомств и местных хокимиятов, ответственных за это направление.
За последние четыре года промышленных предприятий увеличились в два раза, а количество выбросов в атмосферу в городах превысило норму в четыре раза. 90 процентов из них приходится на города Ташкент, Самарканд, Фергана, Андижан, Наманган, Коканд, Навои, Бухара, Чирчик, Ангрен, Алмалык, Бекабад, Гулистан и Нукус, отметил Мирзиёев.
Он обратил внимание, что при этом в регионах "зеленые насаждения" сократились в 3-4 раза. Негативное влияние на экологическую ситуацию оказывает и резкое понижение уровня поверхностных и подземных вод.
Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
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На совещании поставлена задача посадить во всех населенных пунктах в октябре-ноябре 55 млн штук, а в весенний период следующего года — 70 млн плодовых, декоративных пород деревьев, а также быстрорастущих и других саженцев по автомобильным дорогам, окраинам полей.
Помимо этого Мирзиёев подверг жесткой критике использование в озеленительных работах саженцев без учета местного климата и поручил увеличить посадку деревьев, подходящих для той или иной конкретной территории.
Обратил он внимание и на повсеместную высадку в стране можжевельника, который требует много воды. "Неужели никто не задумывается о том, чтобы обеспечить себя подходящими для наших условий сортами рассады?", — задался вопросом глава государства.
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