https://uz.sputniknews.ru/20210824/odin-iz-stolichnyx-rayonov-preobrazuyut-v-innovatsionnuyu-zonu-20217196.html

Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону

Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону

В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T15:36+0500

2021-08-24T15:36+0500

2021-08-24T15:36+0500

общество

ташкент

инновации

алмазарский район

министерство инновационного развития узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента решено внедрить инновационные решения. В скором времени здесь будут функционировать новые устройства, использоваться современные материалы и технологии.Об этом договорились министр инновационного развития и хоким Алмазарского района, подкрепив договоренность меморандумом о сотрудничестве по преобразованию Алмазарского района в инновационную зону, сообщили в пресс-службе ведомства.В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. Будет улучшена также инженерно-коммуникационная инфраструктура.Согласно меморандуму, министерство будет организовывать и проводить конкурсы научных и стартап-проектов.Финансироваться проекты будут хокимиятом Алмазарского района из бюджета местного самоуправления.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/uchenyy-iz-rf-pomojet-vlastyam-uzbekistana-usovershenstvovat-innovatsionnuyu-ekosistemu-strany-19171423.html

ташкент

алмазарский район

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ташкент, инновации, алмазарский район, министерство инновационного развития узбекистана