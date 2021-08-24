https://uz.sputniknews.ru/20210824/odin-iz-stolichnyx-rayonov-preobrazuyut-v-innovatsionnuyu-zonu-20217196.html
Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону
Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону
В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T15:36+0500
2021-08-24T15:36+0500
2021-08-24T15:36+0500
общество
ташкент
инновации
алмазарский район
министерство инновационного развития узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20216191_83:190:1233:837_1920x0_80_0_0_ec4066f05424dc6131d37a8e4562b04a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента решено внедрить инновационные решения. В скором времени здесь будут функционировать новые устройства, использоваться современные материалы и технологии.Об этом договорились министр инновационного развития и хоким Алмазарского района, подкрепив договоренность меморандумом о сотрудничестве по преобразованию Алмазарского района в инновационную зону, сообщили в пресс-службе ведомства.В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. Будет улучшена также инженерно-коммуникационная инфраструктура.Согласно меморандуму, министерство будет организовывать и проводить конкурсы научных и стартап-проектов.Финансироваться проекты будут хокимиятом Алмазарского района из бюджета местного самоуправления.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/uchenyy-iz-rf-pomojet-vlastyam-uzbekistana-usovershenstvovat-innovatsionnuyu-ekosistemu-strany-19171423.html
ташкент
алмазарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20216191_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_54f4183183a00e9375f02cf703c91092.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, инновации, алмазарский район, министерство инновационного развития узбекистана
Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону
В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента решено внедрить инновационные решения. В скором времени здесь будут функционировать новые устройства, использоваться современные материалы и технологии.
Об этом договорились министр инновационного развития и хоким Алмазарского района, подкрепив договоренность меморандумом о сотрудничестве по преобразованию Алмазарского района в инновационную зону, сообщили
в пресс-службе ведомства.
В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. Будет улучшена также инженерно-коммуникационная инфраструктура.
Согласно меморандуму, министерство будет организовывать и проводить конкурсы научных и стартап-проектов.
Финансироваться проекты будут хокимиятом Алмазарского района из бюджета местного самоуправления.