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Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону
Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону
В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T15:36+0500
2021-08-24T15:36+0500
общество
ташкент
инновации
алмазарский район
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента решено внедрить инновационные решения. В скором времени здесь будут функционировать новые устройства, использоваться современные материалы и технологии.Об этом договорились министр инновационного развития и хоким Алмазарского района, подкрепив договоренность меморандумом о сотрудничестве по преобразованию Алмазарского района в инновационную зону, сообщили в пресс-службе ведомства.В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. Будет улучшена также инженерно-коммуникационная инфраструктура.Согласно меморандуму, министерство будет организовывать и проводить конкурсы научных и стартап-проектов.Финансироваться проекты будут хокимиятом Алмазарского района из бюджета местного самоуправления.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/uchenyy-iz-rf-pomojet-vlastyam-uzbekistana-usovershenstvovat-innovatsionnuyu-ekosistemu-strany-19171423.html
ташкент
алмазарский район
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ташкент, инновации, алмазарский район, министерство инновационного развития узбекистана

Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону

15:36 24.08.2021
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© Министерство инновационного развития республики УзбекистанПодписание меморандума о преобразовании Алмазарского района г.Ташкента в инновационную зону
Подписание меморандума о преобразовании Алмазарского района г.Ташкента в инновационную зону - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Министерство инновационного развития республики Узбекистан
В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента решено внедрить инновационные решения. В скором времени здесь будут функционировать новые устройства, использоваться современные материалы и технологии.
Об этом договорились министр инновационного развития и хоким Алмазарского района, подкрепив договоренность меморандумом о сотрудничестве по преобразованию Алмазарского района в инновационную зону, сообщили в пресс-службе ведомства.
В районе создадут базу для совместных исследований в областях, представляющих взаимный интерес. Будет улучшена также инженерно-коммуникационная инфраструктура.
Согласно меморандуму, министерство будет организовывать и проводить конкурсы научных и стартап-проектов.
Финансироваться проекты будут хокимиятом Алмазарского района из бюджета местного самоуправления.
Владимир Квинт - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
Общество
Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны
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