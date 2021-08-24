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Почти 170 узбекистанцев отправились работать на стройки России — фото
Почти 170 узбекистанцев отправились работать на стройки России — фото
Соотечественники отправились на работу в Амурскую область, Башкортостан, Москву и Санкт-Петербург. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T10:04+0500
2021-08-24T10:04+0500
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строители
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Почти 170 граждан Узбекистана в рамках оргнабора отправились на строительные работы на объекты в России.Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.По данным агентства, оргнабор был осуществлен в рамках соглашения между агентством и российским ООО "Поволжское строительное предприятие" — сограждане отправились на работу в Амурскую область, Башкортостан, Москву и Санкт-Петербург.Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано в 2017-м.В январе-июне 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились свыше 22 тысяч узбекистанцев.Ранее глава Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин оценил дефицит работников на стройках в 1,2 миллиона человек.При этом 300 тысяч человек приходится на иностранных рабочих.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/kamaz--primet-na-rabotu-400-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-19997986.html
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строительство, работа, строители, трудовые мигранты

Почти 170 узбекистанцев отправились работать на стройки России — фото

10:04 24.08.2021
287
© Pixabay / bridgesward Работники на объекте
Работники на объекте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Pixabay / bridgesward
Соотечественники отправились на работу в Амурскую область, Башкортостан, Москву и Санкт-Петербург.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Почти 170 граждан Узбекистана в рамках оргнабора отправились на строительные работы на объекты в России.
Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.
"В Наманганской области 169 граждан республики, успешно прошедших конкурс и медицинское обследование, вылетели для работы на строительных предприятиях Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции РУзВ Наманганской области 169 граждан республики вылетели на работу в РФ
В Наманганской области 169 граждан республики вылетели на работу в РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
В Наманганской области 169 граждан республики вылетели на работу в РФ
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции РУз
По данным агентства, оргнабор был осуществлен в рамках соглашения между агентством и российским ООО "Поволжское строительное предприятие" — сограждане отправились на работу в Амурскую область, Башкортостан, Москву и Санкт-Петербург.
"Расходы по размещению граждан Узбекистана, прохождению карантина, регистрации, выдаче патента на работу, трехразовое питание, проживание, и обеспечение спецодеждой берут на себя российские работодатели", — добавили в ведомстве.
Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано в 2017-м.
В январе-июне 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились свыше 22 тысяч узбекистанцев.
Ранее глава Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин оценил дефицит работников на стройках в 1,2 миллиона человек.
При этом 300 тысяч человек приходится на иностранных рабочих.
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Миграция
КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана
9 августа, 10:45
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