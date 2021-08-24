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Президент продлил мораторий на вырубку деревьев до 2024 года
Президент продлил мораторий на вырубку деревьев до 2024 года
Президент заявил, что ответственность за нарушение моратория будет усилена. В частности, решено в несколько раз увеличить штрафы за нарушение установленных... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T18:52+0500
2021-08-24T18:52+0500
общество
узбекистан
деревья
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания, на котором шла речь об охране окружающей среды, президент распорядился продлить мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, до 2024 года. При этом размер штрафов будет увеличен в пять раз, а размер компенсации за причиненный вред - два раза.В структуре министерства внутренних дел появится подразделение ответственное за защиту окружающей среды. Экополиция будет действовать в Ташкенте и областных центрах и отвечать за реализацию задачи по противодействию нарушениям в сфере экологии, в том числе самовольной вырубке деревьев, браконьерству, незаконному выбросу отходов.Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале, за прошедшие 6 месяцев благодаря действию моратория удалось сохранить 316 тысяч ценных деревьев. Однако, даже запрет на вырубку не спас 2,8 тысячи ценных и более 2 тысяч менее ценных деревьев от топора.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/dyshat-nechem-pochemu-nelzya-asfaltirovat-derevya-18893300.html
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узбекистан, деревья

Президент продлил мораторий на вырубку деревьев до 2024 года

18:52 24.08.2021
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© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор, воткнутый в пень
Топор, воткнутый в пень - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
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Президент заявил, что ответственность за нарушение моратория будет усилена. В частности, решено в несколько раз увеличить штрафы за нарушение установленных правил.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания, на котором шла речь об охране окружающей среды, президент распорядился продлить мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, до 2024 года. При этом размер штрафов будет увеличен в пять раз, а размер компенсации за причиненный вред - два раза.
В структуре министерства внутренних дел появится подразделение ответственное за защиту окружающей среды. Экополиция будет действовать в Ташкенте и областных центрах и отвечать за реализацию задачи по противодействию нарушениям в сфере экологии, в том числе самовольной вырубке деревьев, браконьерству, незаконному выбросу отходов.
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Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале, за прошедшие 6 месяцев благодаря действию моратория удалось сохранить 316 тысяч ценных деревьев. Однако, даже запрет на вырубку не спас 2,8 тысячи ценных и более 2 тысяч менее ценных деревьев от топора.
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