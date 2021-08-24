https://uz.sputniknews.ru/20210824/prezident-vydelil-150-mln-dollarov-na-razvitie-biznesa-v-surxandare-20210440.html

Президент выделил 150 млн долларов на развитие бизнеса в Сурхандарье

Президент выделил 150 млн долларов на развитие бизнеса в Сурхандарье

Цель — поощрить развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства, а также обеспечить занятость и увеличить доходы населения. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T11:26+0500

2021-08-24T11:26+0500

2021-08-24T11:29+0500

экономика

деньги

бизнес

президент

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание выделить из Фонда реконструкции и развития (ФРР) 150 миллионов долларов на развитие бизнеса в Сурхандаринской области.Из них:Кроме того, Министерству инвестиций и внешней торговли поручено привлечь еще 50 миллионов долларов на финансирование проектов создания современных теплиц области.Средства выделят международные финансовые институты.С учетом трудовых навыков жителей, сформировавшихся издавна в каждой махалле, будет уделено особое внимание животноводству, птицеводству, подсобным и тепличным хозяйствам как наиболее эффективным "точкам роста".Налоговые льготыВ период с 10 сентября 2021 года по 1 января 2024 года на 50% будет снижена ставка налога на прибыль для новых субъектов предпринимательства (за исключением кластеров), создаваемых в горных районах и районах с засоленными земельными площадями.До 1 июля 2024-го предприятия местной промышленности Сурхандарьинской области освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и таможенных сборов) на производимые в стране оборудование, комплектующие и запасные части.Центры "махаллабай" создаются в Бандыханском, Кызырыкском, Музрабадском и Шерабадском районах с 1 сентября 2021 года, в остальных районах (городах) Сурхандарьинской области — с 1 ноября.Кроме того, 136,3 гектара низкорентабельных земельных площадей будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Еще 34 гектара низкорентабельных земельных площадей сельскохозяйственного назначения перейдут в категорию земель несельскохозяйственного назначения населенных пунктов для строительства комплекса многоэтажных жилых домов. Также 454 гектара пастбищных земель из категории земель лесного фонда переведут в категорию земель промышленности.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/novye-predpriyatiya-v-surxandare-osvobodyat-ot-nalogov-19054753.html

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деньги, бизнес, президент, сурхандарьинская область