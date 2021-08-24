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Президент выделил 150 млн долларов на развитие бизнеса в Сурхандарье
Президент выделил 150 млн долларов на развитие бизнеса в Сурхандарье
Цель — поощрить развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства, а также обеспечить занятость и увеличить доходы населения. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T11:26+0500
2021-08-24T11:29+0500
экономика
деньги
бизнес
президент
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание выделить из Фонда реконструкции и развития (ФРР) 150 миллионов долларов на развитие бизнеса в Сурхандаринской области.Из них:Кроме того, Министерству инвестиций и внешней торговли поручено привлечь еще 50 миллионов долларов на финансирование проектов создания современных теплиц области.Средства выделят международные финансовые институты.С учетом трудовых навыков жителей, сформировавшихся издавна в каждой махалле, будет уделено особое внимание животноводству, птицеводству, подсобным и тепличным хозяйствам как наиболее эффективным "точкам роста".Налоговые льготыВ период с 10 сентября 2021 года по 1 января 2024 года на 50% будет снижена ставка налога на прибыль для новых субъектов предпринимательства (за исключением кластеров), создаваемых в горных районах и районах с засоленными земельными площадями.До 1 июля 2024-го предприятия местной промышленности Сурхандарьинской области освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и таможенных сборов) на производимые в стране оборудование, комплектующие и запасные части.Центры "махаллабай" создаются в Бандыханском, Кызырыкском, Музрабадском и Шерабадском районах с 1 сентября 2021 года, в остальных районах (городах) Сурхандарьинской области — с 1 ноября.Кроме того, 136,3 гектара низкорентабельных земельных площадей будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Еще 34 гектара низкорентабельных земельных площадей сельскохозяйственного назначения перейдут в категорию земель несельскохозяйственного назначения населенных пунктов для строительства комплекса многоэтажных жилых домов. Также 454 гектара пастбищных земель из категории земель лесного фонда переведут в категорию земель промышленности.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/novye-predpriyatiya-v-surxandare-osvobodyat-ot-nalogov-19054753.html
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деньги, бизнес, президент, сурхандарьинская область

Президент выделил 150 млн долларов на развитие бизнеса в Сурхандарье

11:26 24.08.2021 (обновлено: 11:29 24.08.2021)
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© Pixabay / S KЧемодан с долларами
Чемодан с долларами - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Pixabay / S K
Цель — поощрить развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства, а также обеспечить занятость и увеличить доходы населения.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание выделить из Фонда реконструкции и развития (ФРР) 150 миллионов долларов на развитие бизнеса в Сурхандаринской области.
Из них:
30 миллионов — "НБУ" (через него и другим банкам) сроком на 7 лет по ставке 10% на проекты, реализуемые по принципу "Одна махалля — одна продукция". Кредиты субъектам предпринимательства предоставляются по основной ставке ЦБ;
10 миллионов — на финансирование лимоноводческих проектов в Сурхандарьинской области за счет увеличения доли ФРР в уставном капитале АКБ "Туронбанк";
60 миллионов — "НБУ" сроком на 7 лет, по ставке 7% для финансирования проектов "ведущих" субъектов предпринимательства на территории махаллей с низким уровнем социально-экономического развития и относительно высоким уровнем безработицы. Кредиты предоставят в размере до двух миллиардов сумов на каждую махаллю по годовой ставке 10%.
50 миллионов — "НБУ" сроком на 10 лет, включая трехлетний льготный период, по ставке 2,5% годовых для финансирования новых проектов производства импортозамещающей продукции и создания необходимой инфраструктуры в области, а также обеспечения экспортеров оборотными средствами.
Кроме того, Министерству инвестиций и внешней торговли поручено привлечь еще 50 миллионов долларов на финансирование проектов создания современных теплиц области.
Средства выделят международные финансовые институты.
С учетом трудовых навыков жителей, сформировавшихся издавна в каждой махалле, будет уделено особое внимание животноводству, птицеводству, подсобным и тепличным хозяйствам как наиболее эффективным "точкам роста".

Налоговые льготы

В период с 10 сентября 2021 года по 1 января 2024 года на 50% будет снижена ставка налога на прибыль для новых субъектов предпринимательства (за исключением кластеров), создаваемых в горных районах и районах с засоленными земельными площадями.
До 1 июля 2024-го предприятия местной промышленности Сурхандарьинской области освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и таможенных сборов) на производимые в стране оборудование, комплектующие и запасные части.
Сурхандарьинская область переходит на систему работы "махаллабай", внедренную в порядке эксперимента в Самаркандской области.
Центры "махаллабай" создаются в Бандыханском, Кызырыкском, Музрабадском и Шерабадском районах с 1 сентября 2021 года, в остальных районах (городах) Сурхандарьинской области — с 1 ноября.
Кроме того, 136,3 гектара низкорентабельных земельных площадей будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.
Еще 34 гектара низкорентабельных земельных площадей сельскохозяйственного назначения перейдут в категорию земель несельскохозяйственного назначения населенных пунктов для строительства комплекса многоэтажных жилых домов.
Также 454 гектара пастбищных земель из категории земель лесного фонда переведут в категорию земель промышленности.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Экономика
Новые предприятия в Сурхандарье освободят от налогов
2 июня, 18:22
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