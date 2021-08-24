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Раз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров
Раз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров
Первый форум планируется провести в сентябре 2022 года в Риштанском районе Ферганской области в дни II Международного фестиваля народно-прикладного искусства... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T19:55+0500
2021-08-24T19:55+0500
культура
узбекистан
искусство
гончар
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Каждые два года в сентябре в Узбекистане будет проводиться международный форум гончарного дела и выставка-ярмарка гончарной продукции. Такую практику решено внедрить со следующего года, передает УзА, ссылаясь на профильное постановление президента.Инициатива предполагает также проведение научно-практических конференций, смотров-конкурсов, презентаций и показов и культурно-просветительских мероприятий. Участники форума посетят выставки гончарного искусства, смогут увидеть процесс их изготовления, ознакомиться с древними гончарными приспособлениями и продукцией, посмотреть художественные и документальные фильмы на эту тему.Первый форум планируется провести в сентябре 2022 года в Риштанском районе Ферганской области в дни II Международного фестиваля народно-прикладного искусства, проводимого в Коканде.Подробности о форуме можно будет узнать на его официальном веб-сайте, который будет запущен до 1 марта 2022 года. Через сайт можно будет приобрести продукцию ремесленников и памятные подарки. При их реализации до 1 октября 2024 года разрешается заключение прямых договоров на осуществление государственных закупок.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/v-tashkente-proydet-auktsion-goncharnyx-izdeliy--kuda-poydut-vyruchennye-sredstva--18137783.html
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узбекистан, искусство, гончар

Раз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров

19:55 24.08.2021
291
© REUTERS / Amit DaveГончар расставляет глиняные лампы, которые используются для украшения во времяиндуистского фестиваля огней, в мастерской в Ахмедабаде, Индия
Гончар расставляет глиняные лампы, которые используются для украшения во времяиндуистского фестиваля огней, в мастерской в Ахмедабаде, Индия - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Amit Dave
Первый форум планируется провести в сентябре 2022 года в Риштанском районе Ферганской области в дни II Международного фестиваля народно-прикладного искусства, проводимого в Коканде.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Каждые два года в сентябре в Узбекистане будет проводиться международный форум гончарного дела и выставка-ярмарка гончарной продукции. Такую практику решено внедрить со следующего года, передает УзА, ссылаясь на профильное постановление президента.
Инициатива предполагает также проведение научно-практических конференций, смотров-конкурсов, презентаций и показов и культурно-просветительских мероприятий. Участники форума посетят выставки гончарного искусства, смогут увидеть процесс их изготовления, ознакомиться с древними гончарными приспособлениями и продукцией, посмотреть художественные и документальные фильмы на эту тему.
Первый форум планируется провести в сентябре 2022 года в Риштанском районе Ферганской области в дни II Международного фестиваля народно-прикладного искусства, проводимого в Коканде.
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Подробности о форуме можно будет узнать на его официальном веб-сайте, который будет запущен до 1 марта 2022 года. Через сайт можно будет приобрести продукцию ремесленников и памятные подарки. При их реализации до 1 октября 2024 года разрешается заключение прямых договоров на осуществление государственных закупок.
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