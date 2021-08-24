https://uz.sputniknews.ru/20210824/raz-v-dva-goda-v-uzbekistane-budet-proxodit-mejdunarodnyy-forum-goncharov-20223027.html

Раз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров

Раз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров

Первый форум планируется провести в сентябре 2022 года в Риштанском районе Ферганской области в дни II Международного фестиваля народно-прикладного искусства... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T19:55+0500

2021-08-24T19:55+0500

2021-08-24T19:55+0500

культура

узбекистан

искусство

гончар

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Каждые два года в сентябре в Узбекистане будет проводиться международный форум гончарного дела и выставка-ярмарка гончарной продукции. Такую практику решено внедрить со следующего года, передает УзА, ссылаясь на профильное постановление президента.Инициатива предполагает также проведение научно-практических конференций, смотров-конкурсов, презентаций и показов и культурно-просветительских мероприятий. Участники форума посетят выставки гончарного искусства, смогут увидеть процесс их изготовления, ознакомиться с древними гончарными приспособлениями и продукцией, посмотреть художественные и документальные фильмы на эту тему.Первый форум планируется провести в сентябре 2022 года в Риштанском районе Ферганской области в дни II Международного фестиваля народно-прикладного искусства, проводимого в Коканде.Подробности о форуме можно будет узнать на его официальном веб-сайте, который будет запущен до 1 марта 2022 года. Через сайт можно будет приобрести продукцию ремесленников и памятные подарки. При их реализации до 1 октября 2024 года разрешается заключение прямых договоров на осуществление государственных закупок.

https://uz.sputniknews.ru/20210404/v-tashkente-proydet-auktsion-goncharnyx-izdeliy--kuda-poydut-vyruchennye-sredstva--18137783.html

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