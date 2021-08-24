https://uz.sputniknews.ru/20210824/rossiya-ne-xochet-videt-amerikanskix-voennyx-v-tsa--lavrov-20220399.html

Россия не хочет видеть американских военных в ЦА – Лавров

Россия не хочет видеть американских военных в ЦА – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американцам на территории ОДКБ рады не будут. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T17:44+0500

2021-08-24T17:44+0500

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россия

сергей лавров

одкб

сша

афганистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции 24 августа, заявил, что Россия против размещения американских военных баз на территории центральноазиатских стран, сообщает РИА Новости.По словам Лаврова, главной причиной такого интереса является желание американцев после вывода воинского контингента из Афганистана перебазироваться в какую-то из соседних стран, тем самым сохранив свое присутствие и влияние в регионе и, при необходимости, оттуда наносить удары по афганской территории.Дипломат прежде уже высказывался на эту тему. Так, еще в июле в ходе Международной конференции "Централ"ная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте Лавров заявил, что ни одна из центральноазиатских стран не готова подвергнуть риску свою безопасность, согласившись на размещение военных баз США на своей территории.Между тем, американцы могут не успеть вывести свой воинский контингент из Афганистана до 31 августа, как это было оговорено ранее. Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.* - запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/komu-vygoden-pereezd-vvs-ssha-iz-afganistana-v-uzbekistan-20074573.html

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сергей лавров, одкб, сша, афганистан