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Россия не хочет видеть американских военных в ЦА – Лавров
Россия не хочет видеть американских военных в ЦА – Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американцам на территории ОДКБ рады не будут. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T17:44+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции 24 августа, заявил, что Россия против размещения американских военных баз на территории центральноазиатских стран, сообщает РИА Новости.По словам Лаврова, главной причиной такого интереса является желание американцев после вывода воинского контингента из Афганистана перебазироваться в какую-то из соседних стран, тем самым сохранив свое присутствие и влияние в регионе и, при необходимости, оттуда наносить удары по афганской территории.Дипломат прежде уже высказывался на эту тему. Так, еще в июле в ходе Международной конференции "Централ"ная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте Лавров заявил, что ни одна из центральноазиатских стран не готова подвергнуть риску свою безопасность, согласившись на размещение военных баз США на своей территории.Между тем, американцы могут не успеть вывести свой воинский контингент из Афганистана до 31 августа, как это было оговорено ранее. Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.* - запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/komu-vygoden-pereezd-vvs-ssha-iz-afganistana-v-uzbekistan-20074573.html
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сергей лавров, одкб, сша, афганистан

Россия не хочет видеть американских военных в ЦА – Лавров

17:44 24.08.2021
120
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Перейти в фотобанк
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американцам на территории ОДКБ рады не будут.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции 24 августа, заявил, что Россия против размещения американских военных баз на территории центральноазиатских стран, сообщает РИА Новости.
"По-поему, Wall Street Journal спрашивал, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", - заявил министр.
По словам Лаврова, главной причиной такого интереса является желание американцев после вывода воинского контингента из Афганистана перебазироваться в какую-то из соседних стран, тем самым сохранив свое присутствие и влияние в регионе и, при необходимости, оттуда наносить удары по афганской территории.
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Дипломат прежде уже высказывался на эту тему. Так, еще в июле в ходе Международной конференции "Централ"ная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте Лавров заявил, что ни одна из центральноазиатских стран не готова подвергнуть риску свою безопасность, согласившись на размещение военных баз США на своей территории.
Между тем, американцы могут не успеть вывести свой воинский контингент из Афганистана до 31 августа, как это было оговорено ранее. Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.
* - запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.
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