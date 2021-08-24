https://uz.sputniknews.ru/20210824/s-nachala-goda-uzbekistan-prodal-v-rf-tekstil-bolee-chem-na-polmilliarda-dollarov-20220686.html

С начала года Узбекистан продал в РФ текстиль более чем на полмиллиарда долларов

С начала года Узбекистан продал в РФ текстиль более чем на полмиллиарда долларов

Благодаря маркировке потребитель может проверить подлинность и качество товаров из Узбекистана через мобильное приложение "Честный знак". 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T17:48+0500

2021-08-24T17:48+0500

2021-08-24T17:48+0500

экономика

узбекистан

маркировка

текстиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1269/49/12694994_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_173d7b81de797edcbae688f7467aff0c.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. С начала года из Узбекистана в РФ экспортировали более 28 миллионов маркированных товаров легкой промышленности. Таковы данные Федеральной таможенной службы России. По итогам первого полугодия Узбекистан экспортировал товаров на 559,4 млн долларов США и занял четвертое место среди стран СНГ по количеству ввозимой продукции. С 1 января 2021 года в РФ введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Речь, в частности, о предметах одежды, изготовленной, в том числе из натуральной или композиционной кожи. Подлежат маркировке также женские трикотажные блузы машинного или ручного вязания, пальто, плащи, куртки и аналогичные изделия, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.Импортеры наносят средства идентификации на продукцию до ввоза в страну, либо на таможенном складе. Благодаря маркировке потребитель может проверить подлинность и качество товаров из Узбекистана через мобильное приложение "Честный знак". На территории республики также введена обязательная цифровая маркировка отдельных видов товаров. С начала этого года стартовала маркировка табака и алкоголя, а с 1 апреля производители Узбекистана должны маркировать пиво и пивоваренную продукцию. С 1 июня 2021 года был запущен пилотный проект по маркировке лекарств, воды и напитков, а с 1 июля – по маркировке бытовой техники.

https://uz.sputniknews.ru/20210611/slejka-po-rossiyski-zachem-eaes-nujna-markirovka-tovarov-i-vyrastut-li-tseny-19202533.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, маркировка, текстиль