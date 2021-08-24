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С начала года Узбекистан продал в РФ текстиль более чем на полмиллиарда долларов
С начала года Узбекистан продал в РФ текстиль более чем на полмиллиарда долларов
Благодаря маркировке потребитель может проверить подлинность и качество товаров из Узбекистана через мобильное приложение "Честный знак". 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T17:48+0500
2021-08-24T17:48+0500
экономика
узбекистан
маркировка
текстиль
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. С начала года из Узбекистана в РФ экспортировали более 28 миллионов маркированных товаров легкой промышленности. Таковы данные Федеральной таможенной службы России. По итогам первого полугодия Узбекистан экспортировал товаров на 559,4 млн долларов США и занял четвертое место среди стран СНГ по количеству ввозимой продукции. С 1 января 2021 года в РФ введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Речь, в частности, о предметах одежды, изготовленной, в том числе из натуральной или композиционной кожи. Подлежат маркировке также женские трикотажные блузы машинного или ручного вязания, пальто, плащи, куртки и аналогичные изделия, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.Импортеры наносят средства идентификации на продукцию до ввоза в страну, либо на таможенном складе. Благодаря маркировке потребитель может проверить подлинность и качество товаров из Узбекистана через мобильное приложение "Честный знак". На территории республики также введена обязательная цифровая маркировка отдельных видов товаров. С начала этого года стартовала маркировка табака и алкоголя, а с 1 апреля производители Узбекистана должны маркировать пиво и пивоваренную продукцию. С 1 июня 2021 года был запущен пилотный проект по маркировке лекарств, воды и напитков, а с 1 июля – по маркировке бытовой техники.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/slejka-po-rossiyski-zachem-eaes-nujna-markirovka-tovarov-i-vyrastut-li-tseny-19202533.html
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узбекистан, маркировка, текстиль

С начала года Узбекистан продал в РФ текстиль более чем на полмиллиарда долларов

17:48 24.08.2021
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© Sputnik / Мария Науменко Текстильная фабрика в Муйнаке, которая стала местом работы для 700 человек
 Текстильная фабрика в Муйнаке, которая стала местом работы для 700 человек - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Благодаря маркировке потребитель может проверить подлинность и качество товаров из Узбекистана через мобильное приложение "Честный знак".
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. С начала года из Узбекистана в РФ экспортировали более 28 миллионов маркированных товаров легкой промышленности. Таковы данные Федеральной таможенной службы России. По итогам первого полугодия Узбекистан экспортировал товаров на 559,4 млн долларов США и занял четвертое место среди стран СНГ по количеству ввозимой продукции.
Гранд Текстиль — выставка-продажа в Москве - Sputnik Узбекистан
Какой текстиль везут из Узбекистана в РФ:

Самые популярные категории товаров легкой промышленности, ввезенные в РФ с начала года, — полотенца, салфетки, простыни, наволочки, пододеяльники, коврики, а также куртки, футболки, детские и женские блузы, рубашки.

С 1 января 2021 года в РФ введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Речь, в частности, о предметах одежды, изготовленной, в том числе из натуральной или композиционной кожи. Подлежат маркировке также женские трикотажные блузы машинного или ручного вязания, пальто, плащи, куртки и аналогичные изделия, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.
Импортеры наносят средства идентификации на продукцию до ввоза в страну, либо на таможенном складе. Благодаря маркировке потребитель может проверить подлинность и качество товаров из Узбекистана через мобильное приложение "Честный знак". На территории республики также введена обязательная цифровая маркировка отдельных видов товаров.
Товары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
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С начала этого года стартовала маркировка табака и алкоголя, а с 1 апреля производители Узбекистана должны маркировать пиво и пивоваренную продукцию.
С 1 июня 2021 года был запущен пилотный проект по маркировке лекарств, воды и напитков, а с 1 июля – по маркировке бытовой техники.
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