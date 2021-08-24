https://uz.sputniknews.ru/20210824/spasateli-vytaschili-voditelya-iz-iskorejennogo-v-dtp-gruzovika--video-20218016.html
Спасатели вытащили водителя из искореженного в ДТП грузовика — видео
Спасатели вытащили водителя из искореженного в ДТП грузовика — видео
Авария произошла вечером 23 августа на 247-м километре перевала “Камчик”. Пострадавший водитель потерял управление и врезался в фуру марки MAN. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T16:15+0500
2021-08-24T16:15+0500
2021-08-24T16:15+0500
происшествия
узбекистан
дтп
грузовик
камчик
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Водителю грузового автомобиля ISUZU понадобилась помощь спасателей после ДТП с участием двух большегрузов на перевале “Камчик”.Как сообщает ведомство, авария произошла вечером 23 августа на 247-м километре перевала “Камчик”. Пострадавший водитель потерял управление и врезался в фуру марки MAN.Спасателям понадобились специальные технические средства, чтобы благополучно вызволить мужчину из салона. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Папскую районную больницу.По данным МЧС, сейчас жизни и здоровью водителя ничто не угрожает. На днях он будет выписан из больницы.
https://uz.sputniknews.ru/20210813/pochemu-obrushilsya-potolok-v-podzemnom-perexode-tashkenta--otvet-mchs-20060830.html
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узбекистан, дтп, грузовик, камчик
Спасатели вытащили водителя из искореженного в ДТП грузовика — видео
Авария произошла вечером 23 августа на 247-м километре перевала “Камчик”. Пострадавший водитель потерял управление и врезался в фуру марки MAN.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Водителю грузового автомобиля ISUZU понадобилась помощь спасателей после ДТП с участием двух большегрузов на перевале “Камчик”.
Как сообщает
ведомство, авария произошла вечером 23 августа на 247-м километре перевала “Камчик”. Пострадавший водитель потерял управление и врезался в фуру марки MAN.
“Вследствие удара хозяина ISUZU зажало в салоне машины. Через считанные минуты на место происшествия прибыл спасательный отряд специального поискового, пожарно-спасательного Управления "Камчик" МЧС”, — говорится в сообщении.
Спасателям понадобились специальные технические средства, чтобы благополучно вызволить мужчину из салона. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Папскую районную больницу.
По данным МЧС, сейчас жизни и здоровью водителя ничто не угрожает. На днях он будет выписан из больницы.