https://uz.sputniknews.ru/20210824/spasateli-vytaschili-voditelya-iz-iskorejennogo-v-dtp-gruzovika--video-20218016.html

Спасатели вытащили водителя из искореженного в ДТП грузовика — видео

Спасатели вытащили водителя из искореженного в ДТП грузовика — видео

Авария произошла вечером 23 августа на 247-м километре перевала “Камчик”. Пострадавший водитель потерял управление и врезался в фуру марки MAN. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T16:15+0500

2021-08-24T16:15+0500

2021-08-24T16:15+0500

происшествия

узбекистан

дтп

грузовик

камчик

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Водителю грузового автомобиля ISUZU понадобилась помощь спасателей после ДТП с участием двух большегрузов на перевале “Камчик”.Как сообщает ведомство, авария произошла вечером 23 августа на 247-м километре перевала “Камчик”. Пострадавший водитель потерял управление и врезался в фуру марки MAN.Спасателям понадобились специальные технические средства, чтобы благополучно вызволить мужчину из салона. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Папскую районную больницу.По данным МЧС, сейчас жизни и здоровью водителя ничто не угрожает. На днях он будет выписан из больницы.

https://uz.sputniknews.ru/20210813/pochemu-obrushilsya-potolok-v-podzemnom-perexode-tashkenta--otvet-mchs-20060830.html

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узбекистан, дтп, грузовик, камчик