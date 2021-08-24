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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/uzbekistan-jdet-ot-talibana-presecheniya-narkotrafika-iz-afganistana-20218113.html
Узбекистан ждет от "Талибана"* пресечения наркотрафика из Афганистана
Узбекистан ждет от "Талибана"* пресечения наркотрафика из Афганистана
Власти республики всерьез обеспокоены ростом контрабанды гашиша из нестабильного региона. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T16:18+0500
2021-08-24T16:21+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
афганистан
наркотики
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Намерения талибов прекратить производство и распространение наркотиков можно подтвердить только практическими делами.Об этом заявил РИА Новости представитель Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при Кабмине республики.После перехода власти в Афганистане к талибам представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики и никто не сможет участвовать в организации их контрабанды.Как сообщили в НИАЦКН, у узбекской стороны "особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов (гашиш и марихуана. — Sputnik), наряду с транзитом опиатов".В 2020 году сотрудники таможни Узбекистана изъяли 1543 тонны наркотиков, что на 28,5% больше чем в 2019 году. Существенно вырос объем задержанных партий гашиша — 233,9 килограмма (+2,1 раза), кукнара — 323,9 килограмма (+5,1 раза).Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210824/kak-situatsiya-v-afganistane-skazalas-na-postavkax-uzbekskogo-elektrichestva-20212595.html
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узбекистан, ташкент, афганистан, наркотики

Узбекистан ждет от "Талибана"* пресечения наркотрафика из Афганистана

16:18 24.08.2021 (обновлено: 16:21 24.08.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Власти республики всерьез обеспокоены ростом контрабанды гашиша из нестабильного региона.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Намерения талибов прекратить производство и распространение наркотиков можно подтвердить только практическими делами.
Об этом заявил РИА Новости представитель Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при Кабмине республики.
После перехода власти в Афганистане к талибам представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики и никто не сможет участвовать в организации их контрабанды.
"Сигнал, конечно, позитивный, хочется в это верить, но такие заявления должны проверяться конкретными практическими делами", — сказал представитель центра.
Как сообщили в НИАЦКН, у узбекской стороны "особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов (гашиш и марихуана. — Sputnik), наряду с транзитом опиатов".
"Развитая железнодорожная и автомобильная инфраструктура республики вновь привлекает внимание преступных группировок для транзита наркотиков афганского происхождения через территорию Узбекистана", — добавили в НИАЦКН.
В 2020 году сотрудники таможни Узбекистана изъяли 1543 тонны наркотиков, что на 28,5% больше чем в 2019 году.
Существенно вырос объем задержанных партий гашиша — 233,9 килограмма (+2,1 раза), кукнара — 323,9 килограмма (+5,1 раза).

Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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