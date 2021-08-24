https://uz.sputniknews.ru/20210824/uzbekistan-jdet-ot-talibana-presecheniya-narkotrafika-iz-afganistana-20218113.html

Узбекистан ждет от "Талибана"* пресечения наркотрафика из Афганистана

Узбекистан ждет от "Талибана"* пресечения наркотрафика из Афганистана

Власти республики всерьез обеспокоены ростом контрабанды гашиша из нестабильного региона. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T16:18+0500

2021-08-24T16:18+0500

2021-08-24T16:21+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

ташкент

афганистан

наркотики

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Намерения талибов прекратить производство и распространение наркотиков можно подтвердить только практическими делами.Об этом заявил РИА Новости представитель Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при Кабмине республики.После перехода власти в Афганистане к талибам представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики и никто не сможет участвовать в организации их контрабанды.Как сообщили в НИАЦКН, у узбекской стороны "особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов (гашиш и марихуана. — Sputnik), наряду с транзитом опиатов".В 2020 году сотрудники таможни Узбекистана изъяли 1543 тонны наркотиков, что на 28,5% больше чем в 2019 году. Существенно вырос объем задержанных партий гашиша — 233,9 килограмма (+2,1 раза), кукнара — 323,9 килограмма (+5,1 раза).Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210824/kak-situatsiya-v-afganistane-skazalas-na-postavkax-uzbekskogo-elektrichestva-20212595.html

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узбекистан, ташкент, афганистан, наркотики