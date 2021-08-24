Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Узбекистан ждет от "Талибана"* пресечения наркотрафика из Афганистана
16:18 24.08.2021 (обновлено: 16:21 24.08.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
© Sputnik / Стрингер/
Власти республики всерьез обеспокоены ростом контрабанды гашиша из нестабильного региона.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Намерения талибов прекратить производство и распространение наркотиков можно подтвердить только практическими делами.
Об этом заявил РИА Новости представитель Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при Кабмине республики.
После перехода власти в Афганистане к талибам представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики и никто не сможет участвовать в организации их контрабанды.
"Сигнал, конечно, позитивный, хочется в это верить, но такие заявления должны проверяться конкретными практическими делами", — сказал представитель центра.
Как сообщили в НИАЦКН, у узбекской стороны "особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов (гашиш и марихуана. — Sputnik), наряду с транзитом опиатов".
"Развитая железнодорожная и автомобильная инфраструктура республики вновь привлекает внимание преступных группировок для транзита наркотиков афганского происхождения через территорию Узбекистана", — добавили в НИАЦКН.
В 2020 году сотрудники таможни Узбекистана изъяли 1543 тонны наркотиков, что на 28,5% больше чем в 2019 году.
Существенно вырос объем задержанных партий гашиша — 233,9 килограмма (+2,1 раза), кукнара — 323,9 килограмма (+5,1 раза).
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран