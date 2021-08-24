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В Узбекистане создается Академия труда и социальных отношений
В Узбекистане создается Академия труда и социальных отношений
Задача нового вуза – снизить количество несчастных случаев и профзаболеваний. Первый набор в Академию пройдет в следующем учебном году. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T15:05+0500
2021-08-24T15:05+0500
общество
узбекистан
охрана труда
вуз
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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании нового учебного заведения – Академии труда и социальных отношений.Вуз будет готовить квалифицированных специалистов по охране труда, выпускать учебно-методическую литературу и проводить исследования, сотрудничать с производственными предприятиями и проводить повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров в международных и зарубежных организациях.Первый набор в вуз пройдет уже в 2022-2023 учебном году. Ежегодно не менее 20 ребят из малообеспеченных семей, успешно сдавших вступительные экзамены, смогут бесплатно учиться в Академии.Причиной создания нового вуза стала нехватка квалифицированных кадров в сфере организации и охраны труда. Из-за неправильных условий работы и организации процесса производства в организациях, растет количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Ежегодно профсоюзы рассматривают в среднем около 28 тысяч обращений по трудовым вопросам. По данным Минзанятости, в минувшем году трудовое законодательство нарушили более 19 тысяч организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20210203/V-Minzanyatosti-poschitali-kak-chasto-narushalis-trudovye-prava-grazhdan-v-2020-godu-15928625.html
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узбекистан, охрана труда, вуз

В Узбекистане создается Академия труда и социальных отношений

15:05 24.08.2021
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Задача нового вуза – снизить количество несчастных случаев и профзаболеваний. Первый набор в Академию пройдет в следующем учебном году.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании нового учебного заведения – Академии труда и социальных отношений.
Вуз будет готовить квалифицированных специалистов по охране труда, выпускать учебно-методическую литературу и проводить исследования, сотрудничать с производственными предприятиями и проводить повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров в международных и зарубежных организациях.
Первый набор в вуз пройдет уже в 2022-2023 учебном году. Ежегодно не менее 20 ребят из малообеспеченных семей, успешно сдавших вступительные экзамены, смогут бесплатно учиться в Академии.
Причиной создания нового вуза стала нехватка квалифицированных кадров в сфере организации и охраны труда. Из-за неправильных условий работы и организации процесса производства в организациях, растет количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Ежегодно профсоюзы рассматривают в среднем около 28 тысяч обращений по трудовым вопросам. По данным Минзанятости, в минувшем году трудовое законодательство нарушили более 19 тысяч организаций.
Текстильные фабрики - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2021
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В Минзанятости посчитали, как часто нарушались трудовые права граждан в 2020 году
3 февраля, 19:08
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