https://uz.sputniknews.ru/20210825/glava-mid-pakistana-priexal-v-tashkent-chtoby-obsudit-situatsiyu-v-afganistane-20241031.html
Глава МИД Пакистана обсудил ситуацию в Афганистане с Шавкатом Мирзиёевым
Глава МИД Пакистана обсудил ситуацию в Афганистане с Шавкатом Мирзиёевым
Узбекистан и Пакистан подчеркнули важность продолжения межведомственных контактов для обеспечения региональной безопасности и подтвердили приверженность... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T20:35+0500
2021-08-25T20:35+0500
2021-08-25T20:38+0500
политика
мид узбекистана
президент узбекистана
министерство иностранных дел пакистана
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши прибыл в Ташкент. Высокого гостя принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Министр иностранных дел Махмуд Курейши в свою очередь передал приветствия и наилучшие пожелания премьер-министра Пакистана Имрана Хана, а также выразил искреннюю признательность за активные усилия лидера Узбекистана по обеспечению стабильности и процветания в регионе.Стороны подчеркнули важность продолжения межведомственных контактов для обеспечения региональной безопасности и подтвердили приверженность продвижению проекта строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".И сегодня же министры иностранных дел Узбекистана и Пакистана Абдулазиз Камилов и Шах Махмуд Курейши также встретились, чтобы обсудить обстановку в Афганистане, передает пресс-служба МИД республики. Стороны выступили за недопущение эскалации в этой стране и консолидацию усилий для достижения национального согласия в этой стране.Дипломаты обменялись мнениями также по вопросам реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих контактов на различных уровнях.Напомним, в начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, а 15 августа объявили о захвате Кабула. Президент Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда позже заявил, что вернется на родину, чтобы продолжить борьбу. По словам представителя политофиса талибов* Мухаммеда Наима, форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210720/stavka-pakistana-na-talibov-v-afganistane-otvet-turtsii-i-riski-dlya-uzbekistana-19758768.html
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мид узбекистана, президент узбекистана, министерство иностранных дел пакистана
Глава МИД Пакистана обсудил ситуацию в Афганистане с Шавкатом Мирзиёевым
20:35 25.08.2021 (обновлено: 20:38 25.08.2021)
Узбекистан и Пакистан подчеркнули важность продолжения межведомственных контактов для обеспечения региональной безопасности и подтвердили приверженность продвижению проекта строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши прибыл в Ташкент. Высокого гостя принял
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Махмуд Курейши в свою очередь передал приветствия и наилучшие пожелания премьер-министра Пакистана Имрана Хана, а также выразил искреннюю признательность за активные усилия лидера Узбекистана по обеспечению стабильности и процветания в регионе.
Стороны подчеркнули важность продолжения межведомственных контактов для обеспечения региональной безопасности и подтвердили приверженность продвижению проекта строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
И сегодня же министры иностранных дел Узбекистана и Пакистана Абдулазиз Камилов и Шах Махмуд Курейши также встретились, чтобы обсудить обстановку в Афганистане, передает
пресс-служба МИД республики.
Стороны выступили за недопущение эскалации в этой стране и консолидацию усилий для достижения национального согласия в этой стране.
Дипломаты обменялись мнениями также по вопросам реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих контактов на различных уровнях.
Напомним, в начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, а 15 августа объявили о захвате Кабула. Президент Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда позже заявил, что вернется на родину, чтобы продолжить борьбу. По словам представителя политофиса талибов* Мухаммеда Наима, форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран