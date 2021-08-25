https://uz.sputniknews.ru/20210825/glava-mid-pakistana-priexal-v-tashkent-chtoby-obsudit-situatsiyu-v-afganistane-20241031.html

Глава МИД Пакистана обсудил ситуацию в Афганистане с Шавкатом Мирзиёевым

Глава МИД Пакистана обсудил ситуацию в Афганистане с Шавкатом Мирзиёевым

Узбекистан и Пакистан подчеркнули важность продолжения межведомственных контактов для обеспечения региональной безопасности и подтвердили приверженность... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T20:35+0500

2021-08-25T20:35+0500

2021-08-25T20:38+0500

политика

мид узбекистана

президент узбекистана

министерство иностранных дел пакистана

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши прибыл в Ташкент. Высокого гостя принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Министр иностранных дел Махмуд Курейши в свою очередь передал приветствия и наилучшие пожелания премьер-министра Пакистана Имрана Хана, а также выразил искреннюю признательность за активные усилия лидера Узбекистана по обеспечению стабильности и процветания в регионе.Стороны подчеркнули важность продолжения межведомственных контактов для обеспечения региональной безопасности и подтвердили приверженность продвижению проекта строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".И сегодня же министры иностранных дел Узбекистана и Пакистана Абдулазиз Камилов и Шах Махмуд Курейши также встретились, чтобы обсудить обстановку в Афганистане, передает пресс-служба МИД республики. Стороны выступили за недопущение эскалации в этой стране и консолидацию усилий для достижения национального согласия в этой стране.Дипломаты обменялись мнениями также по вопросам реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих контактов на различных уровнях.Напомним, в начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, а 15 августа объявили о захвате Кабула. Президент Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда позже заявил, что вернется на родину, чтобы продолжить борьбу. По словам представителя политофиса талибов* Мухаммеда Наима, форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210720/stavka-pakistana-na-talibov-v-afganistane-otvet-turtsii-i-riski-dlya-uzbekistana-19758768.html

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мид узбекистана, президент узбекистана, министерство иностранных дел пакистана