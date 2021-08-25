https://uz.sputniknews.ru/20210825/kakie-iz-negosudarstvennyx-vuzov-smogut-obuchat-studentov---spisok-20240432.html

Какие из негосударственных вузов смогут обучать студентов - список

Какие из негосударственных вузов смогут обучать студентов - список

Лицензию на осуществление образовательной деятельности получили 19 частных высших учебных заведений. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T19:05+0500

2021-08-25T19:05+0500

2021-08-25T19:05+0500

общество

узбекистан

высшее образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/260/63/2606392_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_25f3cf27f10d6927376822951a9c8d4c.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На сайте Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров появился список негосударственных вузов, которые будут работать на рынке предоставления знаний в следующем учебном году. Лицензию на осуществление образовательной деятельности получили 19 частных высших учебных заведений:Следует отметить, что негосударственные вузы самостоятельно определяют срок приема документов и порядок приема студентов.Напомним, с этого учебного года госзаказ по подготовке кадров на основе гранта формируется не только для государственных вузов, но и для зарубежных университетов и их филиалов, а также негосударственных учреждений, осуществляющих деятельность в стране.В частности, в этом году параметры госзаказа на подготовку кадров на основе госгранта в зарубежных филиалах и негосударственных вузах — 500 человек.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, высшее образование