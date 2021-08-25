Общество
Какие из негосударственных вузов смогут обучать студентов - список
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Лицензию на осуществление образовательной деятельности получили 19 частных высших учебных заведений.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На сайте Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров появился список негосударственных вузов, которые будут работать на рынке предоставления знаний в следующем учебном году.
Лицензию на осуществление образовательной деятельности получили 19 частных высших учебных заведений:
Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте
Туринский политехнический университет в Ташкенте
Университет Инха в Ташкенте
Технический институт Ёджу в Ташкенте
Университет Амити в Ташкенте
Центр реализации образовательных программ Университета Вебстера в Ташкенте
Университет AKFA
Кокандский университет
Корейский международный университет в Фергане
TEAM University
Британский университет менеджмента в Ташкенте
Международный университет “Tashkent International University of Education”
Филиал Турецкого университета экономики и технологий в Ташкенте
Университет "EUROPEAN MEDICAL"
Университет "STARS INTERNATIONAL"
Институт мировых языков имени Маъмуна
Университет "AL-BUKHARI"
Университет "CAMBRIDGE INTERNATIONAL"
Университет "TMC"
Следует отметить, что негосударственные вузы самостоятельно определяют срок приема документов и порядок приема студентов.
Напомним, с этого учебного года госзаказ по подготовке кадров на основе гранта формируется не только для государственных вузов, но и для зарубежных университетов и их филиалов, а также негосударственных учреждений, осуществляющих деятельность в стране.
В частности, в этом году параметры госзаказа на подготовку кадров на основе госгранта в зарубежных филиалах и негосударственных вузах — 500 человек.