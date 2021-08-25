Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями

ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. В связи с 30-летием независимости президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении выдающихся деятелей науки, медицины и искусства орденами, медалями и почетными званиями, сообщает пресс-служба главы государства.В список вошли более 260 работников науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.С полным списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте президента.Кроме того, президент посмертно наградил орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Меҳнат шуҳрати" 31 выдающегося деятеля культуры и искусства, литературы и СМИ республики. Известные артисты, писатели, поэты, художники и журналисты награждены за "незабываемые заслуги" в укреплении суверенитета, повышении культуры, яркую творческую деятельность и богатое наследие.
Награды получат более 260 ученых, медиков, спортсменов, журналистов, писателей и людей искусства.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. В связи с 30-летием независимости президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении выдающихся деятелей науки, медицины и искусства орденами, медалями и почетными званиями, сообщает пресс-служба главы государства.
В список вошли более 260 работников науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.
Награды в честь 30-летия независимости
Почетное звание "Ўзбекистон Республикаси фан арбоби" - 2 человека;
Звание "Народный" - девять человек;
Звание "Заслуженный" - 20 человек;
Орден "Фидокорона хизматлари учун" – 6 человек;
Орден "Меҳнат шуҳрати" – 30 человек;
Орден "Дўстлик" – 57 человек;
Орден "Соғлом авлод учун" 1 степени – 3 человека, 2 степени – 19 человек;
Орден "Саломатлик" 1 степени – 6 человек, 2 степени – 21 человек;
Кроме того, президент посмертно наградил орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Меҳнат шуҳрати" 31 выдающегося деятеля культуры и искусства, литературы и СМИ республики. Известные артисты, писатели, поэты, художники и журналисты награждены за "незабываемые заслуги" в укреплении суверенитета, повышении культуры, яркую творческую деятельность и богатое наследие.