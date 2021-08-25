https://uz.sputniknews.ru/20210825/nagrady-k-yubileyu-podpisan-ukaz-o-nagrajdenii-ordenami-medalyami-i-zvaniyami-20230439.html

Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями

Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями

Награды получат более 260 ученых, медиков, спортсменов, журналистов, писателей и людей искусства. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T12:03+0500

2021-08-25T12:03+0500

2021-08-25T12:03+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19690840_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0ed63bfc8c5e436cabbf678b808532a.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. В связи с 30-летием независимости президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении выдающихся деятелей науки, медицины и искусства орденами, медалями и почетными званиями, сообщает пресс-служба главы государства.В список вошли более 260 работников науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.С полным списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте президента.Кроме того, президент посмертно наградил орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Меҳнат шуҳрати" 31 выдающегося деятеля культуры и искусства, литературы и СМИ республики. Известные артисты, писатели, поэты, художники и журналисты награждены за "незабываемые заслуги" в укреплении суверенитета, повышении культуры, яркую творческую деятельность и богатое наследие.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/munojat-yulchievoy-prisvoeno-zvanie-geroya-uzbekistana-20225185.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, узбекистан