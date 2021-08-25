Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210825/nagrady-k-yubileyu-podpisan-ukaz-o-nagrajdenii-ordenami-medalyami-i-zvaniyami-20230439.html
Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями
Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями
Награды получат более 260 ученых, медиков, спортсменов, журналистов, писателей и людей искусства. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T12:03+0500
2021-08-25T12:03+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19690840_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0ed63bfc8c5e436cabbf678b808532a.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. В связи с 30-летием независимости президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении выдающихся деятелей науки, медицины и искусства орденами, медалями и почетными званиями, сообщает пресс-служба главы государства.В список вошли более 260 работников науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.С полным списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте президента.Кроме того, президент посмертно наградил орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Меҳнат шуҳрати" 31 выдающегося деятеля культуры и искусства, литературы и СМИ республики. Известные артисты, писатели, поэты, художники и журналисты награждены за "незабываемые заслуги" в укреплении суверенитета, повышении культуры, яркую творческую деятельность и богатое наследие.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/munojat-yulchievoy-prisvoeno-zvanie-geroya-uzbekistana-20225185.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19690840_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b2d888658b78a869076d9f32051513c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, узбекистан

Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями

12:03 25.08.2021
232
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Награды получат более 260 ученых, медиков, спортсменов, журналистов, писателей и людей искусства.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. В связи с 30-летием независимости президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении выдающихся деятелей науки, медицины и искусства орденами, медалями и почетными званиями, сообщает пресс-служба главы государства.
В список вошли более 260 работников науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.
Награды в честь 30-летия независимости

Почетное звание "Ўзбекистон Республикаси фан арбоби" - 2 человека;

Звание "Народный" - девять человек;

Звание "Заслуженный" - 20 человек;

Орден "Фидокорона хизматлари учун" 6 человек;

Орден "Меҳнат шуҳрати" – 30 человек;

Орден "Дўстлик" – 57 человек;

Орден "Соғлом авлод учун" 1 степени – 3 человека, 2 степени – 19 человек;

Орден "Саломатлик" 1 степени – 6 человек, 2 степени – 21 человек;

Медаль "Соғлом турмуш" - 12 человек;

Медаль "Келажак бунёдкори" - 12 человек;

Медаль "Шуҳрат" - 66 человек.

С полным списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте президента.
Кроме того, президент посмертно наградил орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Меҳнат шуҳрати" 31 выдающегося деятеля культуры и искусства, литературы и СМИ республики. Известные артисты, писатели, поэты, художники и журналисты награждены за "незабываемые заслуги" в укреплении суверенитета, повышении культуры, яркую творческую деятельность и богатое наследие.
Муножат Йулчева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Общество
Муножат Йулчиевой присвоено звание Героя Узбекистана
Вчера, 21:51
4981
17
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:45"Садись, два!": хокимиятам начали выставлять "пятерки" и "колы" за работу
12:29Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану
12:08Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи
12:03Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями
11:40Киев отказывается от Донбасса и заставит его пожалеть
11:18Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами
10:49Трое пловцов из Узбекистана пробились в финал Паралимпиады в Токио
10:40Все учитывать, ничего не прятать – определен порядок добычи драгоценных камней и металлов
10:26"Величайшее поражение": НАТО хоронит себя
10:03Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео
09:27Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео
08:54Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана
08:30Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт
08:20Вирусолог Зверев ответил, удастся ли когда-нибудь победить COVID-19 — видео
ВчераМуножат Йулчиевой присвоено звание Героя Узбекистана
ВчераНа узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков
ВчераНасильственная украинизация с точки зрения права
ВчераПосол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана
ВчераЭвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа
ВчераРаз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров