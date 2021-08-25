https://uz.sputniknews.ru/20210825/predpriyatiya-obschepita-osvobodili-ot-uplaty-nekotoryx-nalogov-20239297.html
Предприятия общепита освободили от уплаты некоторых налогов
Предприятия общепита освободили от уплаты некоторых налогов
Одобрено предложение коммерческих банков о дополнительной поддержке клиентов, оказывающих услуги в сфере общественного питания. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T18:23+0500
2021-08-25T18:23+0500
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общество
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общепит
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Кафе, рестораны, столовые и другие предприятия общепита с до конца года освободят сразу от двух налогов - земельного и имущественного с юридических лиц. Такое распоряжение дал глава государства, подписав постановление, предполагающее поддержку сфер общественного питания и туризма, передает пресс-служба Минюста.Кроме этого, до 1 сентября 2023 года приостанавливаются начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора.Предприятия общественного питания получат право на отсрочку погашения задолженности, образовавшейся на 15 августа 2021 года по ряду налогов: с оборота, на прибыль, за пользование водными ресурсами, земельному и имущественному налогам с юридических лиц. Отсрочка оплаты распространяется также на штрафы и пени по всем налогам и сборам. Действовать эти условия будут с 1 января по 1 июля 2022 года. При этом необходимо уведомить об этом налоговые органы.Документом также одобрено предложение коммерческих банков о дополнительной поддержке клиентов, оказывающих услуги в сфере общественного питания.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/pri-kakix-usloviyax-snimut-ogranicheniya-na-rabotu-kafe-i-restoranov--podrobnosti-19997453.html
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узбекистан, налоги, общепит
Предприятия общепита освободили от уплаты некоторых налогов
18:23 25.08.2021 (обновлено: 18:24 25.08.2021)
Одобрено предложение коммерческих банков о дополнительной поддержке клиентов, оказывающих услуги в сфере общественного питания.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Кафе, рестораны, столовые и другие предприятия общепита с до конца года освободят сразу от двух налогов - земельного и имущественного с юридических лиц. Такое распоряжение дал глава государства, подписав постановление, предполагающее поддержку сфер общественного питания и туризма, передает
пресс-служба Минюста.
Кроме этого, до 1 сентября 2023 года приостанавливаются начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора.
Предприятия общественного питания получат право на отсрочку погашения задолженности, образовавшейся на 15 августа 2021 года по ряду налогов: с оборота, на прибыль, за пользование водными ресурсами, земельному и имущественному налогам с юридических лиц. Отсрочка оплаты распространяется также на штрафы и пени по всем налогам и сборам. Действовать эти условия будут с 1 января по 1 июля 2022 года. При этом необходимо уведомить об этом налоговые органы.
Документом также одобрено предложение коммерческих банков о дополнительной поддержке клиентов, оказывающих услуги в сфере общественного питания.