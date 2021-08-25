https://uz.sputniknews.ru/20210825/sadis-dva-xokimiyatam-nachnut-vystavlyat-pyaterki-i-koly-za-rabotu-20230698.html

"Садись, два!": хокимиятам начали выставлять "пятерки" и "колы" за работу

"Садись, два!": хокимиятам начали выставлять "пятерки" и "колы" за работу

Деятельность местных властей будет критически обсуждаться и оцениваться на специальных заседаниях по итогам каждого квартала. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T12:45+0500

2021-08-25T12:45+0500

2021-08-25T13:21+0500

общество

узбекистан

хокимият

власть

махалля

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление, устанавливающее дополнительные меры по усилению персональной ответственности заместителей руководителей органов исполнительной власти на местах за исполнение возложенных на них задач.Цель — добиться ускоренного развития районов и городов, отстающих в социально-экономическом развитии, определить конкретные полномочия и усилить личную ответственность руководителей местных хокимиятов за повышение уровня и качества жизни населения.На основе системы рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов, внедренной в прошлом году, определяются рейтинги Республики Каракалпакстан, а также других областей, городов и районов. На заместителей руководителей местных хокимиятов возлагается персональная ответственность за результаты рейтинговых показателей оценки уровня социально-экономического развития районов и городов по курируемым ими направлениям.В порядке эксперимента до конца 2021 года внедряется порядок оценки деятельности заместителей председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, заместителей хокимов областей и Ташкента на основе ключевых показателей эффективности (KPI).Их деятельность будет критически обсуждаться и оцениваться на заседаниях местных органов представительной власти по итогам каждого квартала.Система оцениванияЕсли показатели эффективности заместителей руководителей хокимиятов будет менее 70%, то они получат оценку "неудовлетворительно", 71-90% — "удовлетворительно", 91-99% — "хорошо", 100% — "отлично".По такой же системе в настоящее время Агентством развития государственной службы оценивается работа самих хокимов.Кроме того, до 1 ноября будет запущена электронная информационная система, обеспечивающая межведомственный электронный обмен данными о результатах и динамике оценки деятельности руководителей местных хокимиятов в режиме реального времени.Агентству развития госслужбы также поручено ежегодно организовывать краткосрочные курсы по повышению квалификации руководителей местных властей. Совместно с МИДом и Фондом "Эл-юрт умиди" их направят в зарубежные государства для повышения опыта по своему направлению.Местная власть совершенствуетсяВ последние годы в Узбекистане принимаются усилия по повышению эффективности и совершенствованию организационной структуры органов исполнительной власти на местах. Кроме того, создана система отчетности хокимов всех уровней перед Кенгашами народных депутатов и на пленарных заседаниях Сената Олий Мажлиса РУз, а также внедрена практика открытого диалога хокима и его заместителей с народом, включая выездной прием населения.Наряду с этим, создана система работы "махаллабай" по обучению профессиям, обеспечению занятости и привлечению населения к предпринимательству путем определения "точек роста", решения имеющихся проблем махаллей, а также реализации "драйвер"-проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/stala-li-prozrachney-deyatelnost-deputatov-chto-dumayut-sami-vlasti-19680298.html

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узбекистан, хокимият, власть, махалля