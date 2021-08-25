https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekistanskie-tankisty-snova-treti-rezultaty-4-zaezda-tankovogo-biatlona-20233541.html

Узбекистанские танкисты снова третьи в индивидуальной гонке на АрМИ

Узбекистанские танкисты снова третьи в индивидуальной гонке на АрМИ

Второй экипаж Узбекистана завершил выступление на соревнованиях по танковому биатлону в рамках VII Армейских международных игр. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T13:41+0500

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арми-2021

узбекистан

армейские международные игры

танки

танковый биатлон

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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. На подмосковном полигоне "Алабино" завершился четвертый заезд первого дивизиона танкового биатлона в рамках "АрМИ-2021". В индивидуальной гонке на трассе участвовали вторые экипажи из Узбекистана, России и Китая. Лучший результат показали российские танкисты, узбекистанцы вновь на третьем месте.Экипаж в составе лейтенанта Шахзода Мамадиёрова, старшего сержанта Карима Урунова и младшего сержанта Исламжона Сабирова не сумел поразить последнюю мишень, и был вынужден проехать штрафные 500 метров.Кроме того, в ходе соревнований возник спорный вопрос относительно поражения одной из мишеней на расстоянии 1700 метров – выстрел лишь задел щит по касательной. Судейская коллегия просмотрит запись выступления команды и примет решение, засчитать ли этот выстрел.По итогам четвертого заезда лучший результат – 19 минут и 19 секунд – показал экипаж Российской Федерации.Второй экипаж из Узбекистана занял третье место с результатом 22 минуты 37 секунд, почти на минуту улучшив время первого экипажа. На этой неделе в заезде примет участие третий экипаж узбекской сборной, а с 31 августа начнутся полуфиналы и финал танковой эстафеты.Команда Узбекистана, как и россияне, выступает на танках Т-72Б3, предоставленных хозяевами полигона, а китайская сборная привезла в Алабино свою технику.В индивидуальной гонке экипажам предстояло проехать 4 круга (3-5 км) по трассе со всевозможными препятствиями и поразить пять мишеней из пушки и из спаренного пулемета.Танкисты из Узбекистана принимают участие в Танковом биатлоне в третий раз. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ.

https://uz.sputniknews.ru/20210822/pervyy-tankovyy-ekipaj-uzbekistana-prishel-poslednim-v-individualnoy-gonke-na-armi-2021-20188932.html

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