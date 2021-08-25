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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekistanskie-tankisty-snova-treti-rezultaty-4-zaezda-tankovogo-biatlona-20233541.html
Узбекистанские танкисты снова третьи в индивидуальной гонке на АрМИ
Узбекистанские танкисты снова третьи в индивидуальной гонке на АрМИ
Второй экипаж Узбекистана завершил выступление на соревнованиях по танковому биатлону в рамках VII Армейских международных игр. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T13:41+0500
2021-08-25T14:56+0500
арми-2021
узбекистан
армейские международные игры
танки
танковый биатлон
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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. На подмосковном полигоне "Алабино" завершился четвертый заезд первого дивизиона танкового биатлона в рамках "АрМИ-2021". В индивидуальной гонке на трассе участвовали вторые экипажи из Узбекистана, России и Китая. Лучший результат показали российские танкисты, узбекистанцы вновь на третьем месте.Экипаж в составе лейтенанта Шахзода Мамадиёрова, старшего сержанта Карима Урунова и младшего сержанта Исламжона Сабирова не сумел поразить последнюю мишень, и был вынужден проехать штрафные 500 метров.Кроме того, в ходе соревнований возник спорный вопрос относительно поражения одной из мишеней на расстоянии 1700 метров – выстрел лишь задел щит по касательной. Судейская коллегия просмотрит запись выступления команды и примет решение, засчитать ли этот выстрел.По итогам четвертого заезда лучший результат – 19 минут и 19 секунд – показал экипаж Российской Федерации.Второй экипаж из Узбекистана занял третье место с результатом 22 минуты 37 секунд, почти на минуту улучшив время первого экипажа. На этой неделе в заезде примет участие третий экипаж узбекской сборной, а с 31 августа начнутся полуфиналы и финал танковой эстафеты.Команда Узбекистана, как и россияне, выступает на танках Т-72Б3, предоставленных хозяевами полигона, а китайская сборная привезла в Алабино свою технику.В индивидуальной гонке экипажам предстояло проехать 4 круга (3-5 км) по трассе со всевозможными препятствиями и поразить пять мишеней из пушки и из спаренного пулемета.Танкисты из Узбекистана принимают участие в Танковом биатлоне в третий раз. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/pervyy-tankovyy-ekipaj-uzbekistana-prishel-poslednim-v-individualnoy-gonke-na-armi-2021-20188932.html
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узбекистан, армейские международные игры, танки, танковый биатлон

Узбекистанские танкисты снова третьи в индивидуальной гонке на АрМИ

13:41 25.08.2021 (обновлено: 14:56 25.08.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанковый экипаж военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Танковый экипаж военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Второй экипаж Узбекистана завершил выступление на соревнованиях по танковому биатлону в рамках VII Армейских международных игр.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. На подмосковном полигоне "Алабино" завершился четвертый заезд первого дивизиона танкового биатлона в рамках "АрМИ-2021". В индивидуальной гонке на трассе участвовали вторые экипажи из Узбекистана, России и Китая. Лучший результат показали российские танкисты, узбекистанцы вновь на третьем месте.
Экипаж в составе лейтенанта Шахзода Мамадиёрова, старшего сержанта Карима Урунова и младшего сержанта Исламжона Сабирова не сумел поразить последнюю мишень, и был вынужден проехать штрафные 500 метров.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Кроме того, в ходе соревнований возник спорный вопрос относительно поражения одной из мишеней на расстоянии 1700 метров – выстрел лишь задел щит по касательной. Судейская коллегия просмотрит запись выступления команды и примет решение, засчитать ли этот выстрел.
По итогам четвертого заезда лучший результат – 19 минут и 19 секунд – показал экипаж Российской Федерации.
Второй экипаж из Узбекистана занял третье место с результатом 22 минуты 37 секунд, почти на минуту улучшив время первого экипажа. На этой неделе в заезде примет участие третий экипаж узбекской сборной, а с 31 августа начнутся полуфиналы и финал танковой эстафеты.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021".
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Команда Узбекистана, как и россияне, выступает на танках Т-72Б3, предоставленных хозяевами полигона, а китайская сборная привезла в Алабино свою технику.
В индивидуальной гонке экипажам предстояло проехать 4 круга (3-5 км) по трассе со всевозможными препятствиями и поразить пять мишеней из пушки и из спаренного пулемета.
Танкисты из Узбекистана принимают участие в Танковом биатлоне в третий раз. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ.
Международный форум АРМИЯ-2021. Танковый биатлон - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
АрМИ-2021
Первый танковый экипаж Узбекистана пришел последним в индивидуальной гонке на "АрМИ-2021"
22 августа, 19:15
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